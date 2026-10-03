Ένας 18χρονος που διαμένει στην Αθήνα βρίσκεται στο επίκεντρο της διεθνούς έρευνας για την ομάδα χάκερ «KillSec», καθώς φέρεται να είχε ρόλο προγραμματιστή (developer) στην οργάνωση. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο της διεθνούς επιχείρησης «KillSwitch», στην οποία συμμετείχαν οι αρχές εννέα χωρών, με τον συντονισμό της Eurojust και τη στήριξη της Europol.

Η «KillSec», που φέρεται να δραστηριοποιείται από το 2024, συνδέεται με σχεδόν 1.000 κυβερνοεπιθέσεις παγκοσμίως, από τις οποίες περίπου 500 έχουν μέχρι στιγμής επιβεβαιωθεί ως επιτυχείς. Τα μέλη της αποκτούσαν πρόσβαση σε συστήματα οργανισμών, έκλεβαν ευαίσθητα δεδομένα και στη συνέχεια απαιτούσαν λύτρα, απειλώντας να δημοσιοποιήσουν τα αρχεία σε περίπτωση μη πληρωμής.

Η έρευνα στην Αθήνα

Στην Ελλάδα, η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος έλαβε πληροφορίες από τις αρχές της Γερμανίας, της Ρουμανίας και των ΗΠΑ για τον 18χρονο. Μετά την αξιοποίηση των στοιχείων εντοπίστηκε η κατοικία του στην Αθήνα και, στις 30 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε έρευνα παρουσία εκπροσώπων των γερμανικών και ρουμανικών αρχών.

Από το σπίτι του κατασχέθηκαν φορητός υπολογιστής, τέσσερα κινητά τηλέφωνα, δύο σκληροί δίσκοι, δύο USB sticks και ατζέντα με χειρόγραφες σημειώσεις. Σε μία από τις συσκευές εντοπίστηκαν αντίγραφα ασφαλείας συνομιλιών μέσω εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων.

Ο ρόλος του 18χρονου και ο 16χρονος «main operator»

Οι διεθνείς ερευνητές έχουν εντοπίσει διαφορετικούς ρόλους μέσα στην ομάδα, μεταξύ άλλων διαχειριστή, προγραμματιστή, διαπραγματευτή και affiliate. Ως βασικός χειριστής (main operator) της «KillSec» φέρεται να είχε ταυτοποιηθεί ένας 16χρονος, ενώ ο 18χρονος στην Ελλάδα φέρεται να είχε ρόλο developer.

Μάλιστα, σύμφωνα με τη Europol, ο 18χρονος ήταν ανήλικος όταν φέρεται να διαπράχθηκε μέρος των πράξεων που ερευνώνται. Η ανάλυση των κατασχεθέντων συσκευών αναμένεται να δώσει περισσότερα στοιχεία για τη δράση του και πιθανές διασυνδέσεις με άλλα μέλη της ομάδας.

Τρεις συλλήψεις και 110 TB δεδομένων

Στο πλαίσιο της επιχείρησης «KillSwitch» πραγματοποιήθηκαν συνολικά τρεις συλλήψεις και οκτώ έρευνες σε Ελλάδα, Ρουμανία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Παράλληλα, οι αρχές έθεσαν υπό τον έλεγχό τους τον ιστότοπο όπου δημοσιοποιούνταν τα κλεμμένα αρχεία και διασφάλισαν τουλάχιστον 110 terabytes δεδομένων. Επίσης, τέθηκαν υπό αστυνομικό έλεγχο πέντε κεντρικοί servers και δεσμεύθηκαν domains που χρησιμοποιούσε η «KillSec».

Οι έρευνες συνεχίζονται για την ανάλυση των ψηφιακών πειστηρίων, την ιχνηλάτηση των χρημάτων από τα λύτρα και τον εντοπισμό τυχόν επιπλέον θυμάτων και εμπλεκόμενων προσώπων.