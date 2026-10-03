Τα λεπτά που προηγήθηκαν της κατάρρευσης του Γιώργου Μαζωνάκη μέσα στο ιατρείο της Καρνεάδου στο Κολωνάκι περιγράφονται μέσα από τις καταθέσεις της γιατρού και των νοσηλευτριών που βρίσκονταν στον χώρο. Η θεραπεία είχε ξεκινήσει κανονικά, όμως στη συνέχεια σημειώθηκαν επανειλημμένες δυσκολίες με τη φλεβοκέντηση, ενώ ακολούθησε απότομη επιδείνωση των ζωτικών σημείων του τραγουδιστή.

Η πρώτη διακοπή της θεραπείας σημειώθηκε όταν, σύμφωνα με την κατάθεση 61χρονης νοσηλεύτριας, ο Μαζωνάκης κούνησε το χέρι του την ώρα που προσπαθούσε να χρησιμοποιήσει την πάπια και έσπασε η φλέβα στο αριστερό του χέρι.

Η πρώτη ρήξη φλέβας και οι νέες προσπάθειες

«Γύρω στις τρεις παρά εγώ μπήκα στο δωμάτιο θεραπείας του Μαζωνάκη γιατί με κάλεσε η γιατρός για να του πάω ουροδοχείο. Ο Μαζωνάκης είχε ξεκινήσει τη θεραπεία όταν μπήκα. Κατά την προσπάθεια να χρησιμοποιήσει την πάπια, κούνησε το χέρι του και έσπασε η φλέβα στο αριστερό του χέρι. Διακόπηκε η θεραπεία και έπειτα η γιατρός έκανε εκ νέου φλεβοκέντηση για να ξεκινήσει εκ νέου η θεραπεία», αναφέρει.

Η 56χρονη γιατρός, στην απολογία της, περιγράφει με τη σειρά της τη διακοπή της θεραπείας και τους συναγερμούς του μηχανήματος.

«Η θεραπεία διακόπηκε γιατί γύρισε το χέρι του απότομα και έσπασε η φλέβα και πήγα αμέσως στο μέρος του. Δεν ξέρω γιατί δεν χτύπησε ο συναγερμός. Το μηχάνημα είναι υπερευαίσθητο. Ίσως κινήθηκα πιο γρήγορα και πρόλαβα τον συναγερμό. Μετά σημειώθηκαν 3 alert για το σπάσιμο της φλέβας».

Όπως υποστηρίζει, οι δύο επόμενοι συναγερμοί προκλήθηκαν επίσης επειδή ο Μαζωνάκης κινήθηκε και έσπασε ξανά η φλέβα.

Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής πήγε στην τουαλέτα για περίπου πέντε λεπτά. Η γιατρός αναφέρει ότι όταν επέστρεψε ήταν κανονικός και τον επανασύνδεσε στο μόνιτορ.

Ακολούθησαν νέες προσπάθειες φλεβοκέντησης. Η πρώτη έγινε σε μικρή φλέβα, η οποία έσπασε, ενώ στη συνέχεια η γιατρός επιχείρησε στο αριστερό χέρι, αρχικά με την εφαρμογή αναισθητικής κρέμας και κατόπιν σε δύο γειτονικές φλέβες, χωρίς αποτέλεσμα.

«Είχα αποφασίσει να κάνω μία τελευταία προσπάθεια και, αν αποτύγχανε, να διακόψουμε τη θεραπεία», αναφέρει.

Η απότομη επιδείνωση

Περίπου μισή ώρα μετά την επιστροφή του από την τουαλέτα, σύμφωνα με την απολογία της γιατρού, η κατάσταση του Μαζωνάκη άλλαξε απότομα.

«Ξαφνικά ενώ παρακολουθούσα το μόνιτορ, διαπίστωσα επιδείνωση των ζωτικών σημείων. Ο κορεσμός του οξυγόνου έπεσε και η αρτηριακή πίεση. Του έβαλα αμέσως μάσκα οξυγόνου και ζήτησα να μου ετοιμάσουν αδρεναλίνη και να καλέσουν τον άντρα μου. Άρχισα άμεσα ΚΑΡΠΑ», καταθέτει.

Από εκεί και μετά, οι καταθέσεις των νοσηλευτριών περιγράφουν τη δική τους εικόνα για όσα συνέβησαν μέσα στο δωμάτιο.

«Είδαμε τον Μαζωνάκη χλωμό»

Η 61χρονη νοσηλεύτρια αναφέρει ότι, όπως θυμάται, πέρασε κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι να βγει η γιατρός από το δωμάτιο και να ζητήσει βοήθεια.

«Πέρασαν τουλάχιστον 20 λεπτά και έπειτα βγήκε η γιατρός και μας είπε ότι κάτι συμβαίνει με τον Μαζωνάκη και πήγε να φωνάξει τον γιατρό. Ήταν γύρω στις 16:00 η ώρα».

Στη συνέχεια, η ίδια και άλλη νοσηλεύτρια μπήκαν στο δωμάτιο.

«Είδαμε τον Μαζωνάκη χλωμό και προσπαθούσαμε να του πάρουμε πίεση. Είχε διακοπεί η κυκλοφορία του αίματος και ήταν εκτός μηχανήματος. Υπήρχε μόνο η φλεβοκέντηση στο δεξί του χέρι», περιγράφει.

Η 53χρονη νοσηλεύτρια καταθέτει από την πλευρά της:

«Όταν μπήκαμε στο δωμάτιο με την κα Λ. ο Μαζωνάκης ήταν χλωμός και η θεραπεία είχε σταματήσει, γιατί δεν υπήρχε φλεβοκέντηση στο αριστερό χέρι. Δεν είχε τις αισθήσεις του. Από το Inus δεν ακουγόταν κάποιο alarm».

Η ΚΑΡΠΑ και η άφιξη του ΕΚΑΒ

Η γιατρός υποστηρίζει ότι μόλις διαπίστωσε την επιδείνωση ξεκίνησε άμεσα ΚΑΡΠΑ και ζήτησε να ετοιμαστεί αδρεναλίνη και να κληθεί ο σύζυγός της.

«Ο σύζυγός μου ήρθε αμέσως και συνέχισε ΚΑΡΠΑ. Όλα συνέβησαν μέσα σε περίπου ένα λεπτό. Μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ, το οποίο ήρθε ταχύτατα, εγώ έκανα ακόμη ένα ml αδρεναλίνη και ο σύζυγός μου συνέχισε να κάνει ΚΑΡΠΑ».

Η γιατρός, στην απολογία της, επιμένει ότι ενήργησε σύμφωνα με όσα απαιτούσαν η κατάσταση του ασθενούς και οι κανόνες της ιατρικής επιστήμης.