Ο επικεφαλής της σωφρονιστικής διοίκησης του Τενεσί παραιτήθηκε μετά την αποτυχία της εκτέλεσης της θανατοποινίτισσας Κρίστα Πάικ, η οποία επέζησε από δύο θανατηφόρα ενέσιμα διαλύματα που της χορηγήθηκαν σε φυλακή του Νάσβιλ, ανακοίνωσε σήμερα ο κυβερνήτης της νότιας Πολιτείας, Μπιλ Λι.

Ο επικεφαλής της σωφρονιστικής διοίκησης του Τενεσί (TDOC) Φρανκ Στράντα “υπέβαλε την παραίτησή του και θα αποχωρήσει από τη θέση του αυτόν τον μήνα” δήλωσε ο κυβερνήτης σε δελτίο Τύπου που εστάλη στα μέσα ενημέρωσης, χωρίς να κάνει άμεση αναφορά στην αποτυχία της εκτέλεσης το βράδυ της Τετάρτης, της 50χρονης Κρίστα Πάικ, η οποία επρόκειτο να γίνει η πρώτη γυναίκα που θα εκτελείτο στην πολιτεία τα τελευταία 200 και πλέον χρόνια.

“Είμαι ευγνώμων στον κ. Στράντα που έβαλε πρώτα τα συμφέροντα των κατοίκων του Τενεσί κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης στιγμής”, δήλωσε ο Λι.

Η διαδικασία, δεν εξελίχθηκε όπως είχε προβλεφθεί, καθώς υπήρξαν προβλήματα με την τοποθέτηση των γραμμών για τη χορήγηση των φαρμάκων.

Όπως αναφέρεται στην προσφυγή, τα χέρια της 50χρονης είναι πλέον «πρησμένα, με εγκαύματα και φουσκάλες». Οι δικηγόροι αποδίδουν τις συγκεκριμένες βλάβες στη διαρροή πεντοβαρβιτάλης στους ιστούς κάτω από το δέρμα. Πρόκειται, όπως επισημαίνουν, για ουσία εξαιρετικά αλκαλική και καυστική.

Οι συνήγοροι της Πάικ υποστηρίζουν ότι οι αρμόδιοι αξιωματούχοι αγνόησαν τις προειδοποιήσεις που είχαν προηγουμένως διατυπώσει γιατροί της, οι οποίοι είχαν επισημάνει πως τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα υγείας της θα μπορούσαν να καταστήσουν ιδιαίτερα δύσκολη την τοποθέτηση των ενδοφλέβιων γραμμών.