Για τρίτη συνεχόμενη νύχτα η Κρήτη βρίσκεται αντιμέτωπη με ισχυρά καιρικά φαινόμενα, με τις Αρχές να παραμένουν σε επιφυλακή και τις επιχειρήσεις αντιμετώπισης των προβλημάτων να συνεχίζονται σε πολλά σημεία του νησιού. Πλημμύρες, κατολισθήσεις, φερτά υλικά και προβλήματα στο οδικό δίκτυο συνθέτουν την εικόνα, ενώ τα μηνύματα του 112 διαδέχονται το ένα το άλλο.

Ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση στην Ιεράπετρα, όπου κατά τη διάρκεια της νύχτας η Πυροσβεστική χρειάστηκε να απεγκλωβίσει 23 ανθρώπους από σπίτια και αυτοκίνητα. Σε σημεία του δρόμου προς τη Σητεία, τα ορμητικά νερά προκάλεσαν σοβαρές ζημιές, με τμήμα του οδοστρώματος στην περιοχή μετά τα Φέρμα να έχει καταλήξει στη θάλασσα.

Μάλιστα, τέσσερις Βρετανοί τουρίστες που είχαν εγκλωβιστεί στον όρμο της Αγίας Φωτιάς χρειάστηκε να απομακρυνθούν διά θαλάσσης, καθώς τα πλημμυρικά φαινόμενα είχαν καταστήσει αδύνατη την ασφαλή μεταφορά τους από το οδικό δίκτυο. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με πλωτό μέσο του Λιμενικού.

Ζωνιανά: Δρόμοι στη λάσπη και νέες ζημιές

Στον Μυλοπόταμο, τα Ζωνιανά βρίσκονται στο επίκεντρο των προβλημάτων, με δρόμους να έχουν μετατραπεί σε χειμάρρους και μεγάλες ποσότητες λάσπης και φερτών υλικών να έχουν καλύψει σημεία του οικισμού. Νέα προβλήματα καταγράφηκαν και στην περιοχή, ενώ οι Αρχές εξακολουθούν να καλούν τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

Νωρίτερα, περίπου 30 κάτοικοι είχαν απομακρυνθεί από σπίτια στα Ζωνιανά, ενώ προβλήματα καταγράφηκαν και στην υδροδότηση της περιοχής.

Κλειστοί δρόμοι σε Λασίθι, Ρέθυμνο και Ηράκλειο

Τα προβλήματα στο οδικό δίκτυο παραμένουν εκτεταμένα. Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην επαρχιακή οδό Ιεράπετρας-Σητείας σε σημεία της Αγίας Φωτιάς και του Κουτσουρά, ενώ αλλού η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο από ένα ρεύμα.

Διακοπές κυκλοφορίας καταγράφονται και σε δρόμους του Ρεθύμνου, ενώ στο Ηράκλειο παραμένουν σε ισχύ περιορισμοί σε σημεία του οδικού δικτύου. Η κατάσταση μεταβάλλεται ανάλογα με την ένταση των φαινομένων και οι Αρχές συνιστούν στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

Πότε εξασθενούν τα φαινόμενα

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), τα φαινόμενα στην Κρήτη αναμένονται ισχυρά τη νύχτα του Σαββάτου και η Περιφέρεια Κρήτης, παραμένει σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) έως την Κυριακή.

Το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ προβλέπει «πορτοκαλί προειδοποίηση» για την Κρήτη έως το πρωί της Κυριακής, ενώ τα φαινόμενα θα αρχίσουν να εξασθενούν από τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες.

Επίσης, οι πολύ ισχυροί άνεμοι στο Αιγαίο υποχωρούν σταδιακά. Το meteo προβλέπει για την Κυριακή βόρειους ανέμους 5 έως 6 μποφόρ και πρόσκαιρα 7 μποφόρ τις πρωινές ώρες, με ριπές που μπορεί να φτάσουν τα 70-80 χλμ./ώρα και σταδιακή εξασθένηση στη συνέχεια.