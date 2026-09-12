Σε μια κίνηση με ιδιαίτερο συμβολισμό, η νέα πρόεδρος του Περού, Κέικο Φουχιμόρι, επέλεξε τον Άλβαρο Βάργκας Λιόσα για τη θέση του πρεσβευτή της χώρας στις ΗΠΑ. Ο γιος του βραβευμένου με Νόμπελ Λογοτεχνίας, Μάριο Βάργκας Λιόσα, αποδέχθηκε την πρόταση, όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος την Παρασκευή.

Η ανακοίνωση έγινε μία ημέρα μετά την επίσκεψη στη χώρα του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Η δεξιά πρόεδρος επιδιώκει να ενισχύσει εκ νέου τις σχέσεις του Περού με την Ουάσινγκτον, καθώς από την έναρξη της θητείας της η χώρα δεν διέθετε πρεσβευτή στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο συγγραφέας, Μάριο Βάργκας Λιόσα, είχε ηττηθεί από τον Αλμπέρτο Φουτζιμόρι, τον πατέρα της Κέικο, στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών του 1990. Ο ίδιος, όπως και ο γιος του, ο Άλβαρο, ήταν σφοδροί επικριτές του αυταρχικού ιαπωνικής καταγωγής πρώην ηγέτη (1990-2000).

«Θα θέσω στην υπηρεσία της αποστολής που μου ανατέθηκε την πείρα και τις γνωριμίες μου, καθώς και όλες τις προσπάθειές μου, για να προστατεύσω τα διαρκή συμφέροντα του Περού (…) σύμφωνα με τη γραμμή που χαράσσεται» από την πρόεδρο, έγραψε στο X ο δημοσιογράφος και δοκιμιογράφος Άλβαρο Βάργκας Λιόσα.

Agradezco profundamente a la Presidenta de la República, Keiko Fujimori, por la alta confianza que ha depositado en mí al proponerme para representar al Estado peruano como Embajador del Perú ante los Estados Unidos de América, con sede en la ciudad de Washington D.C. De ser… — Álvaro Vargas Llosa (@AlvaroVargasLl) September 11, 2026

Ο Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα την ένταξη του Περού στην «Ασπίδα της Αμερικής», έναν συνασπισμό δεξιών κυβερνήσεων, με επικεφαλής τον Ντόναλντ Τραμπ, για τη μάχη κατά των ναρκωτικών και του οργανωμένου εγκλήματος στην περιοχή.

Δεύτερος στον κόσμο παραγωγός κοκαΐνης μετά την Κολομβία, το Περού αντιμετωπίζει εδώ και μερικά χρόνια ισχυρή επιδείνωση της κατάστασης της ασφάλειας.

Η πρόεδρος Φουτζιμόρι, η οποία εξελέγη στις αρχές Ιουνίου και ανέλαβε καθήκοντα στα τέλη Ιουλίου, προβλέπει να μεταβεί εντός των προσεχών ημερών στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, όπου δήλωσε ότι θα πραγματοποιήσει «πάρα πολλές διμερείς συναντήσεις».

Η πρόεδρος δήλωσε ακόμα ότι θα συμμετάσχει στο δείπνο αρχηγών κρατών που οργανώνεται από τον πρόεδρο Τραμπ, στη διάρκεια του οποίου ελπίζει πως «θα έχει την ευκαιρία να τον χαιρετίσει», σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.