Τραγωδία σημειώθηκε στα ανοιχτά των Βαλεαρίδων Νήσων, όπου δεκαεπτά μετανάστες έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να φτάσουν στις ισπανικές ακτές. Το δραματικό περιστατικό ήρθε στο φως μετά τον εντοπισμό και τη διάσωση δύο επιζώντων στα ανοιχτά της Μαγιόρκας από τις τοπικές αρχές.

Οι δύο διασωθέντες, οι οποίοι νοσηλεύονται σε κατάσταση σοκ και εξάντλησης, περιέγραψαν στους διασώστες τις εφιαλτικές στιγμές που έζησαν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους, το οποίο διήρκεσε 15 ολόκληρες ημέρες κάτω από εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες στη μέση του πελάγους.



Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις των ισπανικών αρχών, οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό τυχόν άλλων αγνοουμένων, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες συγκεντρώνουν στοιχεία για τις ακριβείς συνθήκες της νέας αυτής ναυτικής τραγωδίας.

Rescatados 17 migrantes y hallados dos cuerpos tras el naufragio de una patera en Baleares.https://t.co/9cuVbliijz — EFE Noticias (@EFEnoticias) August 4, 2026

Ένα ελικόπτερο στάλθηκε για να ερευνήσει την περιοχή κοντά στο σημείο της διάσωσης των δύο, ενώ εκδόθηκε και σχετική ειδοποίηση προς τους ναυτιλλομένους. Το πλοιάριο εντοπίστηκε σε απόσταση περίπου 13 ναυτικών μιλίων νοτιοδυτικά της Μαγιόρκας.

Ξεχωριστά, επίσης κοντά στη Μαγιόρκα, οι ισπανικές αρχές διέσωσαν 17 μετανάστες και ανέσυραν δύο πτώματα από μια λέμβο που πιστεύεται ότι μετέφερε συνολικά γύρω στα 30 άτομα. Οι έρευνες για τους υπόλοιπους συνεχίζονταν μέχρι αργά το απόγευμα.

Από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο φέτος, η διαδρομή από την Αλγερία προς τις Βαλεαρίδες Νήσους ήταν η ταχύτερα αναπτυσσόμενη μεταναστευτική οδός προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, μολονότι οι συνολικές αφίξεις στην Ευρώπη έχουν μειωθεί, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό οργανισμό συνοριοφυλακής Frontex.



Στην Ισπανία οι αφίξεις μειώθηκαν κατά 25% φέτος, με βάση τα στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών.



Η Frontex ανέφερε πέρυσι ότι οι διακινητές μεταφέρουν τις «επιχειρήσεις» τους από το Μαρόκο στην Αλγερία επειδή πιστεύουν ότι οι έλεγχοι εκεί είναι λιγότερο αυστηροί. Παράλληλα, χρησιμοποιούν και ταχύτερα σκάφη, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.