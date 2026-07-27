Καμία συγκεκριμένη πληροφορία δεν έχει λάβει το Κρεμλίνο αναφορικά με νέες προτάσεις για ειρηνευτική συμφωνία Ρωσίας – Ουκρανίας, όπως δήλωσε σήμερα.

Ο Αμερικανός προέδρος Ντόναλντ Τραμπ και του Ουκρανός προέδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να έχουν συνομιλίες αύριο, Τρίτη, στην Ουάσινγκτον.

Ουκρανική πηγή δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι Αμερικανοί και Ουκρανοί αξιωματούχοι συζητούν πρόταση για αεροπορική εκεχειρία για να παρουσιαστεί στη Ρωσία στο πλαίσιο νέου γύρου ειρηνευτικών συνομιλιών.

«Είναι αλήθεια ότι αυτή η πληροφορία προέκυψε πριν από λίγες ημέρες αλλά έως τώρα δεν είναι τίποτα περισσότερο από εικασίες των μέσων ενημέρωσης. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες λεπτομέρειες για το θέμα αυτό, ούτε υπάρχουν συγκεκριμένες λεπτομέρειες για οποιεσδήποτε νέες προτάσεις ή ιδέες», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ σε δημοσιογράφους.

Ο Πεσκόφ αρνήθηκε να σχολιάσει τη δήλωση του Ζελένσκι ότι η Μόσχα ετοιμάζεται να υποδεχθεί 30.000 Βορειοκορεάτες στρατιώτες στη ρωσική περιφέρεια Βορονέζ. «Δεν νομίζω ότι είναι απαραίτητο να τις σχολιάσουμε», δήλωσε ο Πεσκόφ. «Δεν είναι δουλειά του Ζελένσκι να μιλά για τα δικά μας σχέδια».