Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στη Μαγιόρκα της Ισπανίας, όπου ένοπλες διμοιρίες της αστυνομίας συγκρούστηκαν με διαδηλωτές που διαμαρτύρονταν κατά του υπερτουρισμού. Οι κινητοποιήσεις εξελίχθηκαν σε βίαιες συγκρούσεις, με την αστυνομία να κάνει χρήση πλαστικών σφαιρών για να διαλύσει το πλήθος, έπειτα από ρίψεις μπουκαλιών σε βάρος των αστυνομικών.

Περισσότεροι από 25.000 διαδηλωτές στους δρόμους της Πάλμα

Σύμφωνα με πληροφορίες, περισσότεροι από 25.000 άνθρωποι κατέκλυσαν τους δρόμους της Πάλμα, πρωτεύουσας της Μαγιόρκας, διαμαρτυρόμενοι για τον μεγάλο αριθμό τουριστών που καταφθάνει στο νησί κάθε καλοκαίρι. Οι διαδηλωτές υποστήριξαν ότι ο δημοφιλής τουριστικός προορισμός «έχει φτάσει στα όριά του» και συγκρούστηκαν με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν από τα επεισόδια καταγράφεται διαδηλωτής να δέχεται χτύπημα με γκλομπ, ενώ σε άλλο στιγμιότυπο ένας ακόμη διαδηλωτής επιτίθεται σε αστυνομικό. Παράλληλα, διαδηλωτές εθεάθησαν να πηδούν πάνω από προστατευτικά κιγκλιδώματα, με τους αστυνομικούς να απαντούν χτυπώντας αρκετά άτομα.

Η ένταση κλιμακώθηκε όταν ταραξίες πέταξαν μπουκάλια προς τις αστυνομικές δυνάμεις, με αποτέλεσμα οι αρχές να χρησιμοποιήσουν πλαστικές σφαίρες για να διαλύσουν το συγκεντρωμένο πλήθος.

🚨 Més imatges de la càrrega de la Policia Nacional contra els manifestants durant la protesta contra la massificació turística.



🎥 Manel Albertí pic.twitter.com/Ak3SbkG7hV — IB3 Notícies (@IB3noticies) July 26, 2026

Τα συνθήματα κατά του τουρισμού

Οι διαδηλωτές κρατούσαν πλακάτ με συνθήματα όπως «Οι τουρίστες να φύγουν», «Τουρισμός = καταστροφή», «Σώστε τη Μαγιόρκα» και «Λιγότερος τουρισμός, περισσότερη ζωή».

Σε ένα από τα πανό απεικονιζόταν ένα όπλο, συνοδευόμενο από το μήνυμα: «Αναγκασμένοι να ζούμε μέσα στον αγώνα».

Οι διαμαρτυρόμενοι ζητούν να μπει τέλος στον μαζικό τουρισμό στο νησί, υποστηρίζοντας ότι η συνεχής αύξηση των επισκεπτών έχει επιδεινώσει την καθημερινότητά τους.

La manifestación contra la masificación turística en Mallorca ha culminado con momentos de tensión. La Policía ha arremetido contra manifestantes con la porra. Hay al menos un herido https://t.co/BJMZuegRG3 pic.twitter.com/UHNxePEszl — elDiario.es (@eldiarioes) July 26, 2026

Τρίτο συνεχόμενο καλοκαίρι μαζικών κινητοποιήσεων

Πρόκειται για το τρίτο συνεχόμενο καλοκαίρι κατά το οποίο πραγματοποιούνται μαζικές διαδηλώσεις στη Μαγιόρκα με επίκεντρο τον υπερτουρισμό.

Νωρίτερα μέσα στον μήνα, ομάδες που αντιτίθενται στον τουρισμό προκάλεσαν αντιδράσεις όταν δημοσίευσαν οδηγίες, με τις οποίες ενθάρρυναν τους υποστηρικτές τους να στοχοποιήσουν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό κλάδο.

Οι οργανώσεις «Menys Turisme, Més Vida» («Λιγότερος Τουρισμός, Περισσότερη Ζωή») και «Αράν Μαγιόρκα» δημοσίευσαν ένα «Εγχειρίδιο Δράσης κατά της Τουριστικοποίησης».

Το επίμαχο εγχειρίδιο και οι οδηγίες προς τους διαδηλωτές

Στο εγχειρίδιο περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο οι υποστηρικτές μπορούν να εντοπίζουν πιθανούς στόχους για «μη βίαιη άμεση δράση» εναντίον αυτού που χαρακτηρίζεται ως «ένα σύστημα που μας πνίγει».

Πινακίδες σχετικές με τον τουρισμό, μεσιτικά γραφεία και ξενοδοχεία αναφέρονται ως πιθανοί στόχοι, ενώ στις οδηγίες περιλαμβάνονται ακόμη προτάσεις για τον αποκλεισμό των κουτιών ασφαλείας (key boxes) που χρησιμοποιούνται στις βραχυχρόνιες μισθώσεις κατοικιών.

Οι διαδηλωτές καλούνται επίσης να σχεδιάζουν εκ των προτέρων τις διαδρομές διαφυγής τους, να εξετάζουν την περιοχή πριν προσεγγίσουν τον στόχο τους και να αποφεύγουν τις κάμερες ασφαλείας, σύμφωνα με τη Majorca Daily Bulletin.

Παράλληλα, το εγχειρίδιο περιλαμβάνει οδηγίες σχετικά με την ένδυση, προτρέποντας τα μέλη των κινητοποιήσεων να καλύπτουν το πρόσωπό τους, να φορούν φαρδιά ρούχα σε σκούρα χρώματα και να αποκρύπτουν χαρακτηριστικά που μπορούν να ταυτοποιήσουν την ταυτότητά τους, όπως τατουάζ, σημάδια εκ γενετής ή σκουλαρίκια.

🚔La Policia Nacional rebenta la marxa contra el turisme massiu a Mallorca: càrregues, ferits i crisi política



🗣️ El delegat del govern espanyol a les Balears, del PSOE i responsable de la policia: "Hi ha imatges inacceptables"



🔗https://t.co/uMB0TEOaFc pic.twitter.com/p5DOM1pt7d — ElNacional.cat (@elnacionalcat) July 27, 2026

Επιπλέον, προτείνεται να καθορίζονται εκ των προτέρων οι ρόλοι των συμμετεχόντων, ώστε κάποιος να λειτουργεί ως παρατηρητής, ενώ άλλος να πραγματοποιεί τη «δράση». Το εγχειρίδιο ενθαρρύνει επίσης τη φωτογράφιση των ενεργειών διαμαρτυρίας, ώστε το σχετικό υλικό να δημοσιεύεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αντιδράσεις από ξενοδόχους και επιχειρηματικούς φορείς

Το εγχειρίδιο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από σημαντικούς φορείς του τουρισμού στις Βαλεαρίδες Νήσους.

Η Ομοσπονδία Ξενοδόχων της Μαγιόρκας, ο Σύλλογος Κτηματομεσιτών και η Συνομοσπονδία Επιχειρηματικών Ενώσεων των Βαλεαρίδων (CAEB) καταδίκασαν τις συγκεκριμένες οδηγίες.

Σύμφωνα με τη Majorca Daily Bulletin, η Ομοσπονδία Ξενοδόχων ανέφερε: «Υπάρχουν πολλοί τρόποι να υπερασπιστεί κανείς μια ιδέα, όμως δεν είναι όλοι αποδεκτοί», υποστηρίζοντας ότι οι οδηγίες ξεπερνούν τα όρια της διαφωνίας και οδηγούν σε «βανδαλισμούς και σαμποτάζ».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Συλλόγου Κτηματομεσιτών, Χοσέ Μιγκέλ Αρτιέδα Μιν, δήλωσε: «Αυτό δεν συμβάλλει στον δημόσιο διάλογο, τροφοδοτεί ένα κλίμα αντιπαράθεσης που δεν ωφελεί κανέναν».

Την ίδια ώρα, η CAEB υποστηρίζει ότι το εγχειρίδιο ενθαρρύνει εκφοβιστικές ενέργειες, χαρακτηρίζοντάς τες αδικαιολόγητες.