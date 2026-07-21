Έναν καρχαρία της Γροιλανδίας, ένα από τα πιο μυστηριώδη και μακρόβια θαλάσσια είδη στον κόσμο, αντίκρισαν ερευνητές και εθελοντές στις ακτές της κομητείας Σλάιγκο στην Ιρλανδία τον Απρίλιο του 2026. Ήταν η πρώτη φορά που το συγκεκριμένο είδος ξεβράστηκε στη χώρα, προσφέροντας στους επιστήμονες μια σπάνια ευκαιρία να μελετήσουν από κοντά ένα ζώο που ενδέχεται να είχε ζήσει περισσότερο από ενάμιση αιώνα.

Ο γκριζομπέζ καρχαρίας είχε μήκος περίπου τρία μέτρα και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, ήταν ηλικίας άνω των 150 ετών. Αυτό σημαίνει ότι γεννήθηκε την εποχή της βασίλισσας Βικτωρίας και του προέδρου των ΗΠΑ Αβραάμ Λίνκολν, όταν ακόμη κυριαρχούσαν τα ιστιοφόρα με τρία κατάρτια και το αυτοκίνητο δεν είχε ακόμη εφευρεθεί. Παρ’ όλα αυτά, για τα δεδομένα του είδους θεωρούνταν ακόμη σχετικά νεαρός.

Το μακροβιότερο σπονδυλωτό της Γης

Ο καρχαρίας της Γροιλανδίας θεωρείται το μακροβιότερο σπονδυλωτό ζώο του πλανήτη, καθώς μπορεί να ζήσει περίπου 400 χρόνια, ενώ ορισμένες εκτιμήσεις ανεβάζουν το ανώτατο όριο ακόμη και στα 500 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι ορισμένοι από τους σημερινούς καρχαρίες του είδους μπορεί να γεννήθηκαν την εποχή του Ουίλιαμ Σαίξπηρ.

Η θαλάσσια βιολόγος Έμιλι Ντε Λους από την Irish Whale and Dolphin Group χαρακτήρισε ιδιαίτερα λυπηρό τον θάνατο του ζώου, επισημαίνοντας ότι χρειάζονται περίπου 150 χρόνια μέχρι ένας καρχαρίας της Γροιλανδίας να φτάσει σε ηλικία αναπαραγωγής και να συμβάλει στην ενίσχυση του πληθυσμού του είδους. Παράλληλα, περιέγραψε το δέος που προκάλεσε σε όλους η σκέψη για το πόσα θα μπορούσε να είχε «δει» στη διάρκεια της ζωής του.

Η πολύπλοκη μεταφορά και η νεκροψία

Η μεταφορά του καρχαρία αποτέλεσε πρόκληση, καθώς το ζώο ζύγιζε περισσότερο από 200 κιλά. Αρχικά το σώμα καλύφθηκε με φύκια ώστε να προστατευθεί από γλάρους και άλλα ζώα, ενώ την επόμενη ημέρα μεταφέρθηκε με γερανό, υπό την επίβλεψη του Εθνικού Μουσείου της Ιρλανδίας, σε περιφερειακό κτηνιατρικό εργαστήριο.

Εκεί, ερευνητές από διάφορους οργανισμούς και επιστημονικά ιδρύματα, φορώντας μάσκες, γάντια και προστατευτικές φόρμες, προχώρησαν στη νεκροψία σε καλά αεριζόμενο χώρο. Η ερευνήτρια θαλάσσιας οικολογίας Τζάσμιν Στάβενοου Γέρεμαλμ από το University College Cork εξήγησε ότι σε ένα ζώο ηλικίας εκατοντάδων ετών απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς δεν είναι γνωστό αν μπορεί να φέρει βακτήρια ή ιούς που παρέμειναν στον οργανισμό του για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ούτε ποια ήταν η αιτία θανάτου του.

Ένα είδος που εξακολουθεί να κρύβει πολλά μυστικά

Οι καρχαρίες της Γροιλανδίας ζουν στα ψυχρά νερά του Βόρειου Ατλαντικού και της Αρκτικής, γύρω από τη Γροιλανδία, τον Καναδά και την Ισλανδία. Κολυμπούν αργά, ζουν μοναχικά και τρέφονται τόσο με κουφάρια όσο και με ζωντανά θηράματα, όπως φώκιες, τις οποίες μπορούν να αιφνιδιάσουν ή να απορροφήσουν με ισχυρή αναρρόφηση.

Οι υψηλές συγκεντρώσεις συγκεκριμένων χημικών ουσιών στον οργανισμό τους λειτουργούν ως φυσικό αντιψυκτικό, επιτρέποντάς τους να επιβιώνουν στα παγωμένα νερά, αλλά καθιστούν παράλληλα τη σάρκα τους δηλητηριώδη.

Παρά το μεγάλο μέγεθος και τη γεωγραφική εξάπλωσή τους, οι επιστήμονες εξακολουθούν να γνωρίζουν ελάχιστα για το είδος. Όπως επισημαίνει η θαλάσσια βιολόγος Μπριν Ντιβάιν, δεν είναι γνωστό πού ζευγαρώνουν, πού γεννούν τα μικρά τους, πόσους απογόνους αποκτούν ούτε πόσο συχνά αναπαράγονται. Η αβεβαιότητα αυτή δυσκολεύει ακόμη και την εκτίμηση του παγκόσμιου πληθυσμού τους και, κατά συνέπεια, τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων προστασίας.

Τα ευρήματα από τη νεκροψία

Οι ερευνητές δεν εντόπισαν εξωτερικά τραύματα ή ενδείξεις ότι ο καρχαρίας είχε εμπλακεί σε αλιευτικά δίχτυα. Στη συνέχεια αφαίρεσαν προσεκτικά το δέρμα του, το οποίο καλύπτεται από μικροσκοπικά οδοντοειδή αγκίστρια και πρόκειται να διατηρηθεί για μελλοντική ταρίχευση, καθώς το Εθνικό Μουσείο της Ιρλανδίας εξετάζει το ενδεχόμενο να εκθέσει το σπάνιο δείγμα στο κοινό.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης αφαιρέθηκε επίσης το συκώτι, το οποίο ζύγιζε περίπου 50 κιλά, ενώ συλλέχθηκαν δείγματα από όλα τα όργανα. Οι φακοί των ματιών αφαιρέθηκαν ώστε να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοχρονολόγηση με άνθρακα, η οποία θα συμβάλει στον ακριβέστερο προσδιορισμό της ηλικίας του ζώου.

Τα μάτια και η καρδιά που προβληματίζουν τους επιστήμονες

Νεότερη έρευνα του 2026 έδειξε ότι, αντίθετα με όσα πιστευόταν επί χρόνια, οι καρχαρίες της Γροιλανδίας δεν έχουν κακή όραση. Σύμφωνα με τη μεταδιδακτορική ερευνήτρια Λίλι Φογκ, ο αμφιβληστροειδής τους παραμένει λειτουργικός ακόμη και μετά από περισσότερο από έναν αιώνα ζωής, λειτουργώντας σαν μια «κάμερα χαμηλού φωτισμού», ιδανική για τα σκοτεινά νερά της Αρκτικής. Τα παράσιτα που συχνά κρέμονται από τα μάτια τους φαίνεται ότι δεν επηρεάζουν σημαντικά την όρασή τους.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι το είδος παρουσιάζει ιδιαίτερα ενεργά γονίδια που σχετίζονται με την επιδιόρθωση του DNA, κάτι που ενδέχεται να εξηγεί την εξαιρετική αντοχή του στη γήρανση.

Εξίσου εντυπωσιακή ήταν και η καρδιά του καρχαρία, η οποία ζύγιζε περίπου 34 κιλά και σύμφωνα με την Έμιλι Ντε Λους, έδειχνε υγιής. Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι, παρότι οι καρδιές των καρχαριών της Γροιλανδίας εμφανίζουν ενδείξεις γήρανσης, συνεχίζουν να λειτουργούν αποτελεσματικά, στοιχείο που θεωρείται βασικός μηχανισμός της ακραίας μακροζωίας τους.

Η αιτία θανάτου παραμένει άγνωστη

Σύμφωνα με το BBC κατά τη νεκροψία διαπιστώθηκε ότι τα δόντια του καρχαρία ήταν απόλυτα προσαρμοσμένα στην κατανάλωση κουφαριών, ενώ το στομάχι του ήταν άδειο, αν και το έντερο έδειχνε ότι είχε χωνέψει πρόσφατα τροφή. Οι επιστήμονες εντόπισαν ακόμη ότι ένας όρχις ήταν συστραμμένος και ότι ο σπλήνας είχε ασυνήθιστο χρώμα.

Παρά τα ευρήματα αυτά, συνολικά ο καρχαρίας έδειχνε υγιής και η αιτία θανάτου του παραμένει άγνωστη. Οι αναλύσεις των οργάνων και των δειγμάτων αναμένεται να δώσουν περισσότερες απαντήσεις. Όπως ανέφερε η Έμιλι Ντε Λους, το περιστατικό γεννά το ερώτημα για το τι ακριβώς συνέβη, σημειώνοντας ότι, αν και το ζώο θεωρούνταν ηλικιωμένο με τα ανθρώπινα δεδομένα, για το είδος του είχε ακόμη μεγάλο μέρος της ζωής του μπροστά του.