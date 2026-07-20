Με την άφιξη του Αντι Μπέρναμ στην Ντάουνινγκ Στριτ, που διαδέχεται τον Κιρ Στάρμερ, η πολιτική αστάθεια συνεχίζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο που έχει αλλάξει έξι πρωθυπουργούς από το δημοψήφισμα του 2016 για το Brexit.

Ντέιβιντ Κάμερον: Μάιος 2010-Ιούλιος 2016

Την επομένη του δημοψηφίσματος της 23ης Ιουνίου 2016 υπέρ του Brexit, ο συντηρητικός πρωθυπουργός Ντέιβιντ Κάμερον, που είχε αποφασίσει την οργάνωση του δημοψηφίσματος όντας, παραδόξως, υποστηρικτής της παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ενωση, ανακοινώνει την παραίτησή του, βάζοντας τέλος σε μία περίοδο σχετικής πολιτικής σταθερότητας

Τερέζα Μέι: Ιούλιος 2016-Ιούλιος 2019

Η Τερέζα Μέι, που ανέλαβε τα ηνία του κόμματος των Τόρις μετά τον Ντέιβιντ Κάμερον, γίνεται η δεύτερη γυναίκα που εισέρχεται στην Ντάουνινγκ Στριτ μετά την Μάργκαρετ Θάτσερ.

Στις πρόωρες βουλευτικές εκλογές που προκηρύσσει τον Ιούνιο 2017, οι Συντηρητικοί χάνουν την απόλυτη πλειοψηφία στην Βουλή των Κοινοτήτων.

Αφού απέτυχε τρεις φορές να επιτύχει την υιοθέτηση από τους βουλευτές του σχεδίου συμφωνίας που διαπραγματεύθηκε με την Ευρωπαϊκή Ενωση, ανακοίνωσε στις 24 Μαΐου 2019 την παραίτησή της εκφράζοντας «την βαθιά της λύπη που δεν κατόρθωσε να θέσει σε εφαρμογή το Brexit».

Μπόρις Τζόνσον: Ιούλιος 2019-Σεπτέμβριος 2022

Ο Μπόρις Τζόνσον έγινε πρωθυπουργός τον Ιούλιο 2019 αφού ανέλαβε την ηγεσία των Τόρις και προκήρυξε πρόωρες εκλογές για τον Δεκέμβριο 2019. Το Συντηρητικό Κόμμα κέρδισε τις εκλογές και εκείνος παρέμεινε πρωθυπουργός.

Αποδυναμωμένος από μία σειρά σκανδάλων, ανάμεσά τους και το Partygate, τα πάρτι που οργανώνονταν στην Ντάουνινγκ Στριτ μεσούσης της επιδημίας της Covid-19, ο εκκεντρικός πρώην δήμαρχος του Λονδίνου αναγκάσθηκε να εγκαταλείψει την πρωθυπουργία έπειτα από κύμα αποχωρήσεων από την κυβέρνησή του.

Λιζ Τρας: Σεπτέμβριος 2022-Οκτώβριος 2022

Η Λιζ Τρας αναγκάσθηκε να παραιτηθεί μόλις 49 ημέρες μετά την είσοδό της στην Ντάουνινγκ Στριτ και η επίδοση αυτή αποτελεί ιστορικό ρεκόρ για έναν βρετανό πρωθυπουργό.

Μέσα σε αυτό το ελάχιστο διάστημα, η Λιζ Τρας πρόλαβε να προκαλέσει πολιτική και χρηματοπιστωτική κρίση με το ριζοσπαστικό οικονομικό της πρόγραμμα που είχε ως κεντρικό άξονα τις μη χρηματοδοτούμενες δραστικές μειώσεις φόρων.

Ρίσι Σούνακ: Οκτώβριος 2022-Ιούλιος 2024

Ο Ρίσι Σούνακ ωθήθηκε προς την έξοδο της πρωθυπουργικής κατοικίας μετά την ιστορική ήττα των Τόρις στις βουλευτικές εκλογές, που έβαλαν τέλος σε 14 χρόνια διαδοχικών συντηρητικών κυβερνήσεων. Μετά το χάος των προκατόχων του, ο Σούνακ έφερε κάποιου είδους πολιτική σταθερότητα, αλλά δεν έπεισε τους ψηφοφόρους που στράφηκαν προς το Εργατικό Κόμμα.

Κιρ Στάρμερ Ιούλιος: 2024-Ιούλιος 2026

Στις 22 Ιουνίου 2026, ο Κιρ Στάρμερ, η δημοτικότητα του οποίου βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση και αντιμετωπίζει επί μήνες πιέσεις, ανακοινώνει την παραίτησή του, λιγότερο από δύο χρόνια από την ανάληψη της πρωθυπουργίας που σηματοδότησε την επιστροφή των Εργατικών στην εξουσία στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο πρώην δικηγόρος και εισαγγελέας έχασε την εμπιστοσύνη του κόμματός του έπειτα από αδέξιες αποφάσεις, παλινωδίες, πολεμική που συνδέθηκε με τον διορισμό του Πίτερ Μάντελσον στην πρεσβεία στην Ουάσινγκτον παρά τις σχέσεις με τον Τζέφρι Επστιν και έπειτα από τις ήττες του Εργατικού Κόμματος σε σειρά τοπικών εκλογικών αναμετρήσεων.

Αντι Μπέρναμ: 20 Ιουλίου 2026

Ο Μπέρναμ επέστρεψε στην Βουλή των Κοινοτήτων έπειτα από τοπικές εκλογές αναπλήρωσης έδρας και ξεκίνησε την κατάκτηση του Εργατικού Κόμματος. Ο πρώην δήμαρχος του Μείζονος Μάντσεστερ ανέλαβε την ηγεσία των Εργατικών στις 17 Ιουλίου. Εγκαθίσταται σήμερα, 20ή Ιουλίου 2026 στην Ντάουνινγκ Στριτ.