Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε σήμερα, Κυριακή 19/7 ότι απέκρουσε ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια σκάφη (drones) μία ημέρα μετά τις επιθέσεις που εξαπέλυσε η Τεχεράνη προς το κράτος του Κόλπου.

«Οι δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή εχθρικές επιθέσεις με πυραύλους και drones ύστερα από την επίθεση του Ιράν», δήλωσε ο στρατός σε ανακοίνωση, ενώ δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου ανέφερε ότι ήχησαν σειρήνες αεροπορικού συναγερμού στην πόλη του Κουβέιτ.