Δραματική παραμένει η κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς τουλάχιστον πέντε Παλαιστίνιοι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια νέων ισραηλινών στρατιωτικών πληγμάτων. Σύμφωνα με επίσημες πηγές από τις τοπικές υγειονομικές αρχές, οι επιθέσεις αυτές προκάλεσαν ακόμη μία φορά σκηνές χάους και τρόμου στην περιοχή.



Η πιο αιματηρή αεροπορική επιδρομή σημειώθηκε κοντά στη συνοικία Τούφα, στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, αφήνοντας πίσω της δύο νεκρούς. Σχεδόν ταυτόχρονα, τα πυρά ενός ισραηλινού τεθωρακισμένου οχήματος έσπειραν τον θάνατο στο προάστιο Ζαϊτούν, στα ανατολικά της Πόλης της Γάζας, σκοτώνοντας ακαριαία ακόμη έναν άνθρωπο και αυξάνοντας δραματικά τον αριθμό των θυμάτων της ημέρας.

Άλλο αεροπορικό πλήγμα σε καταυλισμό εκτοπισμένων στη δυτική Πόλη της Γάζας στοίχισε τη ζωή σε έναν άνθρωπο και προκάλεσε τον τραυματισμό αρκετών άλλων, ενώ επίθεση σε όχημα στη Χαν Γιούνις, στον νότο, προκάλεσε έναν ακόμα θάνατο, σύμφωνα με υγειονομικούς.



Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν επίσης ότι αεροπορικό πλήγμα χτύπησε κτίριο διαμερισμάτων στην Ντέιρ Αλ Μπάλαχ στο κεντρικό τμήμα της Γάζας. Ο ισραηλινός στρατός δεν είχε άμεσα κάποιο σχόλιο για κάποιο από τα περιστατικά αυτά.



Οι θάνατοί τους έρχονται να προστεθούν στους 1.100 και πλέον Παλαιστίνιους, κυρίως αμάχους, που έχουν σκοτωθεί από ισραηλινές επιθέσεις από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία του Οκτωβρίου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, σύμφωνα με υγειονομικούς αξιωματούχους του θύλακα.



Η Χαμάς συνήθως δεν δίνει πληροφορίες για τα θύματά της. Η εκεχειρία έπαυσε τις σφοδρές συγκρούσεις αλλά δεν σταμάτησε τη σποραδική βία. Τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί από μαχητές στη Γάζα την ίδια περίοδο, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.