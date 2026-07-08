Η Γαλλία ξύπνησε την Τετάρτη σε κλίμα έντονης πολιτικής αναταραχής, μετά τις εξελίξεις γύρω από τη Μαρίν Λεπέν, η οποία λίγες ώρες αφότου το Εφετείο του Παρισιού επιβεβαίωσε την καταδίκη της για κατάχρηση δημόσιων πόρων, ανακοίνωσε πως θα είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές της επόμενης χρονιάς, εγκαινιάζοντας παράλληλα και την προεκλογική της εκστρατεία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η διαδικτυακή αφίσα της φέρει το σύνθημα «Pour la France» («Για τη Γαλλία») και τη δείχνει χαμογελαστή, με τα χέρια ανοιχτά μπροστά στη γαλλική τρίχρωμη σημαία. Υπότιτλος της καμπάνιας είναι η λέξη «La Renaissance» («Αναγέννηση»), μια επιλογή που θεωρείται ιδιαίτερα συμβολική.

Η πολιτική αντιπαράθεση με τον Εμανουέλ Μακρόν

Η επιλογή του όρου «Αναγέννηση» δεν περνά απαρατήρητη, καθώς πρόκειται για το όνομα του πολιτικού κόμματος του σημερινού προέδρου της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν. Όταν εξελέγη για πρώτη φορά πριν από σχεδόν μία δεκαετία, ο Μακρόν είχε δεσμευθεί ότι κανένας Γάλλος πολίτης δεν θα αισθανόταν ξανά την ανάγκη να στραφεί σε αυτό που ο ίδιος χαρακτήριζε πολιτικά άκρα, εντάσσοντας τότε τον Εθνικό Συναγερμό της Λεπέν σε αυτή την κατηγορία.

Η ίδια, από την πλευρά της, προβάλλει διαχρονικά το προφίλ μιας πολιτικού που ακούει τους πολίτες και εκπροσωπεί τον λαό απέναντι στις πολιτικές ελίτ. Συχνά αντιπαραβάλλει «τον λαό» με τη «μητροπολιτική ελίτ», ενώ υποστηρίζει ότι εκπροσωπεί τους «πατριώτες» απέναντι στους «παγκοσμιοποιητές», στους οποίους κατατάσσει και τον Μακρόν.

Η επιστροφή της μετά την καταδίκη

Η έννοια της «αναγέννησης» συνδέεται και με την πολιτική διαδρομή της Λεπέν, η οποία έχει βρεθεί αρκετές φορές στο παρελθόν αντιμέτωπη με προβλέψεις περί πολιτικού τέλους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε η τηλεοπτική της αντιπαράθεση με τον Μακρόν πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2017, η οποία είχε κριθεί ιδιαίτερα αρνητικά για την ίδια. Ωστόσο, κατάφερε να επιστρέψει πολιτικά ισχυρότερη.

Πολλοί στη Γαλλία ανέμεναν ότι το Εφετείο όχι μόνο θα επικύρωνε την καταδίκη της για υπεξαίρεση, αλλά και την ποινή πενταετούς στέρησης του δικαιώματος να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα, γεγονός που θεωρούνταν ότι θα έβαζε τέλος στην πολιτική της καριέρα.

Αντί αυτού, το δικαστήριο περιόρισε τη διάρκεια της απαγόρευσης, επιτρέποντάς της να διεκδικήσει την προεδρία, εφόσον το επιθυμεί, ενώ αποφάσισε να φορέσει ηλεκτρονικό βραχιολάκι για διάστημα ενός έτους.

«Θα είμαι υποψήφια για την προεδρία»

Λίγο μετά την ανακοίνωση της απόφασης, η Λεπέν εμφανίστηκε στη γαλλική τηλεόραση και δήλωσε ξεκάθαρα ότι θα είναι υποψήφια για την προεδρία της Γαλλίας. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι θα προσφύγει στο Ακυρωτικό Δικαστήριο της Γαλλίας, αμφισβητώντας τόσο την καταδίκη όσο και την ποινή που της επιβλήθηκε.

Η ίδια υποστήριξε ότι μέχρι να αποφανθεί το ανώτατο δικαστήριο δεν πρόκειται να φορέσει ηλεκτρονικό βραχιολάκι, επιμένοντας πως τελικά οι Γάλλοι πολίτες θα είναι εκείνοι που θα κρίνουν ποιος έχει δίκιο.

Επικριτές της, χαρακτήρισαν τη στάση της «τραμπικού τύπου», εκτιμώντας ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα μεγάλο πολιτικό ρίσκο.

Το στοίχημα με το ανώτατο δικαστήριο

Σύμφωνα με το BBC, η Λεπέν και η νομική της ομάδα φαίνεται να υπολογίζουν στον αργό ρυθμό με τον οποίο συνήθως εκδίδει αποφάσεις το Ακυρωτικό Δικαστήριο. Εάν η τελική απόφαση εκδοθεί την επόμενη άνοιξη, υπάρχει το ενδεχόμενο η Λεπέν να έχει ήδη εκλεγεί πρόεδρος, γεγονός που θα της εξασφάλιζε ασυλία για ολόκληρη την πενταετή θητεία της.

Ωστόσο, λόγω της μεγάλης πολιτικής σημασίας της υπόθεσης, δεν αποκλείεται το δικαστήριο να επισπεύσει τις διαδικασίες. Σε αυτή την περίπτωση, η Λεπέν ενδέχεται τελικά να υποχρεωθεί να φορέσει ηλεκτρονικό βραχιολάκι κατά τις τελευταίες εβδομάδες της προεκλογικής εκστρατείας, υπενθυμίζοντας στους ψηφοφόρους την καταδίκη της.

Αν και αυτό θεωρείται απίθανο να επηρεάσει τους πιο πιστούς υποστηρικτές της, ενδέχεται να απομακρύνει παραδοσιακά συντηρητικούς ψηφοφόρους, τους οποίους επιδιώκει να προσελκύσει.

Οι αντιδράσεις και οι ευρωπαϊκές ανησυχίες

Ο επικεφαλής του αριστερού κόμματος Debout!, Φρανσουά Ρουφέν, σχολίασε ότι η Λεπέν έχει πλέον κριθεί δύο φορές ένοχη για υπεξαίρεση 4,1 εκατ. ευρώ από δημόσιους πόρους των Γάλλων φορολογουμένων και υποστήριξε πως, κατά συνέπεια, δεν θα έπρεπε να διεκδικήσει την προεδρία.

Το αποτέλεσμα των επόμενων προεδρικών εκλογών δεν αφορά μόνο τη Γαλλία αλλά και ολόκληρη την Ευρώπη. Η χώρα αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαθέτει πυρηνικό οπλοστάσιο και ισχυρές ένοπλες δυνάμεις, ενώ διαδραματίζει κομβικό πολιτικό ρόλο σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη αισθάνεται αυξανόμενη πίεση από τη Ρωσία και την Κίνα και παράλληλα πιο απομονωμένη από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Λεπέν και ο 30χρονος στενός συνεργάτης της, Ζορντάν Μπαρντελά, τον οποίο προορίζει για πρωθυπουργό εφόσον εκλεγεί πρόεδρος, διατηρούν ευρωσκεπτικιστικές θέσεις και εμφανίζονται επιφυλακτικοί απέναντι στο ΝΑΤΟ, στη στρατιωτική χρηματοδότηση της Ουκρανίας και στη σημαντική αύξηση των αμυντικών δαπανών που έχει προτείνει ο Μακρόν.

Οι θέσεις αυτές προκαλούν ανησυχία στους Ευρωπαίους συμμάχους της Γαλλίας. Παρά τις νομικές και πολιτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η Λεπέν εξακολουθεί να έχει σημαντικές πιθανότητες να εκλεγεί πρόεδρος της Γαλλίας, χωρίς ωστόσο η επικράτησή της να θεωρείται δεδομένη.