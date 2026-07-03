Ένας 14χρονος φέρεται να έχει προκαλέσει αναστάτωση σε τουρίστες και οδηγούς στο Παρίσι τις τελευταίες εβδομάδες, επιδιώκοντας, σύμφωνα με δημοσιεύματα, να αποκτήσει δημοσιότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να εξελιχθεί στο επόμενο αξιοθέατο της γαλλικής πρωτεύουσας.

Ο βαρύσωμος Χάμζα Φ., ο οποίος αυτοαποκαλείται «Χάμζα Λα Ντουάν» ή «Τελωνειακός Υπάλληλος Χάμζα», έχει συλληφθεί πολλές φορές για τις ανεξέλεγκτες ενέργειές του κατά μήκος του διάσημου Καναλιού Σεν-Μαρτέν από τις 27 Ιουνίου, σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα Le Parisien.

Χρέωνε οδηγούς για να τους καταβρέχει με νεροπίστολο

Ο αυτοανακηρυγμένος «φύλακας ασφαλείας», που συνήθως κυκλοφορεί οπλισμένος με ένα νεροπίστολο, ζητά από τους οδηγούς δύο ευρώ προκειμένου να τους καταβρέξει, την ώρα που η Γαλλία δοκιμάζεται από το φονικό κύμα καύσωνα που έπληξε μεγάλο μέρος της Ευρώπης.

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι εμπνεύστηκε αυτή την αυτοσχέδια «διέλευση με διόδια» από διεφθαρμένους τελωνειακούς υπαλλήλους στην πατρίδα του, την Αλγερία.

@lamontagne_fr Hamza “La Douane”, 14 ans, connait une petite notoriété pour ses incivilités au bord du canal Saint-Martin, à Paris, pendant la canicule. ♬ son original – La Montagne – La Montagne

«Στην Αλγερία, όταν πληρώνεις τους τελωνειακούς υπαλλήλους, δεν σε ελέγχουν και μπορείς να συνεχίσεις τον δρόμο σου. Εγώ είχα την ίδια ιδέα», δήλωσε στην Le Parisien.

Ο Χάμζα παραδέχθηκε επίσης ότι δεν δείχνει ιδιαίτερη μεταμέλεια για τα θύματά του.

«Τις περισσότερες φορές δεν ζητώ συγγνώμη. Τους καταβρέχω και τρέχω να φύγω», είπε χαρακτηριστικά.

Τα βίντεο που έγιναν viral

Σε ένα ακόμη περιστατικό, ο ανήλικος καταγράφηκε σε βίντεο να σπρώχνει στο κανάλι μία γυναίκα με μπικίνι, ενώ έκανε ηλιοθεραπεία.

Μεταξύ των ενεργειών που έγιναν viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περιλαμβάνονται ακόμη η οδήγηση ηλεκτρικού πατινιού με μια κλεμμένη καρέκλα μπαρ προσαρτημένη πάνω του, η ρίψη καρέκλας μέσα στο κανάλι, η κλοπή ενός αναψυκτικού, καθώς και η εκτόξευση νερού εναντίον αστυνομικού.

Σε άλλο βίντεο που προκάλεσε αντιδράσεις, ο Χάμζα φέρεται να εισέβαλε στο διαμέρισμα μιας γυναίκας και να κατέγραψε τον εαυτό του να την εξυβρίζει.

Ο βουλευτής της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης Ζουλιέν Οντούλ σχολίασε μέσω του Χ ότι «η Αριστερά μιλά για ένα καλό παιδί που κάνει μόνο νεροπόλεμο στο Κανάλι Σεν-Μαρτέν. Για πόσο ακόμη θα ανεχόμαστε τις πράξεις αυτού του αποβράσματος;».

Οι συλλήψεις και οι κατηγορίες

Ο έφηβος έχει συλληφθεί τουλάχιστον δύο φορές τις τελευταίες εβδομάδες.

Στην πρώτη του σύλληψη, στις 27 Ιουνίου, κατηγορήθηκε για βανδαλισμό και ομαδική βία.

Τέσσερις ημέρες αργότερα συνελήφθη ξανά και οδηγήθηκε στη φυλακή αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για διακεκριμένη κλοπή, εξύβριση αστυνομικών και αντίσταση κατά της αρχής, σύμφωνα με τη Le Figaro.

Ήταν ένας από τους τρεις υπόπτους που συνελήφθησαν όταν περίπου 20 άτομα κατηγορήθηκαν ότι άρπαξαν ένα κινητό τηλέφωνο πριν τραπούν σε φυγή από τους αστυνομικούς.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Χάμζα αντιμετώπισε με γέλια την κράτησή του, λέγοντας ότι τουλάχιστον θα μπορεί να δροσίζεται χάρη στον κλιματισμό.

Όταν δεν βρίσκεται υπό κράτηση, ο ανήλικος μοιράζει τον χρόνο του ανάμεσα στα ξεχωριστά σπίτια της μητέρας και του πατέρα του στην περιοχή του Παρισιού.

Η στάση των γονέων και η υπεράσπιση από τη δικηγόρο του

Ο πατέρας του, του οποίου τα στοιχεία δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, εμφανίζεται να εγκρίνει ουσιαστικά τη συμπεριφορά του γιου του, υποστηρίζοντας ότι οι πράξεις του «δεν βλάπτουν κανέναν», ενώ η μητέρα του δεν γνωρίζει τι κάνει.

«Με αφήνει ήσυχο γιατί ξέρει ότι δεν κάνω κάτι κακό. Το μόνο που κάνω είναι να καταβρέχω ανθρώπους και πού και πού την αστυνομία. Η μητέρα μου δεν γνωρίζει τίποτα γι’ αυτό», δήλωσε ο Χάμζα στο CNews, σύμφωνα με τους The Times.

Για την τελευταία του σύλληψη, την υπεράσπισή του ανέλαβε η σοσιαλίστρια και φιλοπαλαιστίνια δικηγόρος Έλσα Μαρσέλ, η οποία υποστήριξε ότι ο ανήλικος έχει γίνει στόχος παρενόχλησης, ρατσιστικών προσβολών και απειλών.

«Εδώ και αρκετές ημέρες ο Χάμζα Φ., ένα 13χρονο αγόρι, είναι θύμα ενός χείμαρρου ρατσιστικού μίσους έπειτα από μια επικοινωνιακή επίθεση που ξεκίνησαν προσωπικότητες της άκρας Δεξιάς και στη συνέχεια ενισχύθηκε ευρέως. Οι νεροπόλεμοι και τα παιχνίδια ενός παιδιού μετατράπηκαν μέσα σε λίγες ώρες σε εθνική αντιπαράθεση», ανέφερε σε ανακοίνωσή της την Πέμπτη.

Η ίδια χαρακτήρισε τον πελάτη της θύμα, χωρίς να αναφερθεί στα περιστατικά που αποτυπώνονται στα βίντεο.

«Αποκαλείται “απόβρασμα” και “τραμπούκος”, δέχεται μαζικές προσβολές και παρενόχληση. Ο Χάμζα αποτελεί πλέον στόχο εχθρικών μηνυμάτων, απειλών και αναρτήσεων που προσβάλλουν την αξιοπρέπειά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εκστρατεία αυτή έχει εκθέσει και την οικογένειά του, η οποία στοχοποιείται δημόσια και δέχεται επιθέσεις», ανέφερε, προειδοποιώντας ότι θα καταθέσει μηνύσεις εναντίον όσων εξύβρισαν τον ανήλικο.

Από την πλευρά του, ο Ζουλιέν Οντούλ επέκρινε τόσο τους γονείς του Χάμζα όσο και τη γαλλική νομοθεσία, υποστηρίζοντας ότι επιτρέπουν στον ανήλικο να συνεχίζει τη συμπεριφορά του.

«Σε έναν φυσιολογικό κόσμο οι Aρχές θα είχαν ήδη επικοινωνήσει με τους γονείς του Χάμζα και θα τους είχαν απειλήσει με διακοπή των κοινωνικών επιδομάτων. Στη Γαλλία, όμως, αυτός ο νεαρός αντιλαμβάνεται γρήγορα ότι δεν υπάρχει κανείς να τον σταματήσει: ούτε οι γονείς, ούτε οι αρχές, ούτε η αστυνομία, ούτε το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης», δήλωσε, σύμφωνα με τους The Times.