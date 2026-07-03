Το λείψανο του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν, του Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε τις πρώτες ώρες των αμερικανοϊσραηλινών βομβαρδισμών στην Ισλαμική Δημοκρατία, την 28η Φεβρουαρίου, μεταφέρθηκε σε θρησκευτικό συγκρότημα στο κέντρο της πρωτεύουσας Τεχεράνης.

Στο συγκεκριμένο θρησκευτικό συγκρότημα όπως μετέδωσε σήμερα, Παρασκευή 3/7 το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων θα τελεστεί η κηδεία του.

«Η σορός του μάρτυρα ηγέτη της ισλαμικής επανάστασης έφθασε στη μεγάλη Μοσαλά του ιμάμη Χομεϊνί», επεσήμανε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA μέσω Telegram, χρησιμοποιώντας την επίσημη ονομασία του χώρου λατρείας όπου προγραμματίζεται η κηδεία.