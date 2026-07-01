Ποινή φυλάκισης επιβλήθηκε σε μια 29χρονη σωφρονιστική υπάλληλο στη Βρετανία, αφού αποκαλύφθηκε ότι διατηρούσε ερωτική σχέση με καταδικασμένο δολοφόνο, ο οποίος εξέτιε ποινή ισόβιας κάθειρξης σε φυλακή υψίστης ασφαλείας. Η Ρεμπέκα Γκριν εργαζόταν στις φυλακές HMP Whitemoor όταν, τον Οκτώβριο του 2022, ξεκίνησε σχέση με τον κρατούμενο Τζον Οτουγκάντε, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Daily Mail.

Ο 33χρονος εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης με ελάχιστο χρόνο έκτισης τα 25 χρόνια, καθώς το 2010 πυροβόλησε και σκότωσε πορτιέρη νυχτερινού κέντρου, αφού του είχε απαγορευτεί η είσοδος. Σύμφωνα με την αστυνομία του Κέιμπριτζ, οι πρώτες υποψίες για τη συμπεριφορά της Γκριν προέκυψαν την άνοιξη του 2023. Στο πλαίσιο της έρευνας, ο Οτουγκάντε μεταφέρθηκε στις φυλακές HMP Belmarsh, στο νοτιοανατολικό Λονδίνο.

Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στο αυτοκίνητο της 29χρονης και κατέσχεσαν το κινητό της τηλέφωνο. Στη συσκευή εντοπίστηκαν μηνύματα που αποκάλυπταν τη σχέση μεταξύ των δύο. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι ο Οτουγκάντε είχε προσθέσει έναν αριθμό στη λίστα εγκεκριμένων επαφών του μέσα στη φυλακή με την ένδειξη «partner» («σύντροφος»). Οι αρχές διαπίστωσαν στη συνέχεια ότι ο συγκεκριμένος αριθμός αντιστοιχούσε στο κινητό τηλέφωνο της Ρεμπέκα Γκριν.

Η 29χρονη, κάτοικος της περιοχής Χόλμπιτς στο Λίνκολνσαϊρ, είχε ήδη δηλώσει ένοχη σε προηγούμενη ακροαματική διαδικασία για το αδίκημα της κατάχρησης δημόσιου αξιώματος. Στις 24 Ιουνίου, το Κακουργιοδικείο του Κέιμπριτζ την καταδίκασε σε φυλάκιση ενός έτους και τεσσάρων μηνών.

A former officer at HMP Whitemoor in Cambridgeshire, has been jailed, for engaging in a relationship with a convicted murderer. Read more here https://t.co/gQNpyuMZJJ pic.twitter.com/EUtrfRI6Fq — GHR P'borough Stamford & Rutland News (@GHRRutland) June 30, 2026

Ο αστυνομικός Τομ Άνταμς, που διερεύνησε την υπόθεση, δήλωσε ότι οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι έχουν ευθύνη να διασφαλίζουν την ασφάλεια τόσο των κρατουμένων όσο και των συναδέλφων τους.

Όπως ανέφερε, η Γκριν παραβίασε σοβαρά τις υποχρεώσεις της, χωρίς να λάβει υπόψη τις επιπτώσεις που θα μπορούσαν να έχουν οι πράξεις της στην ασφάλεια του προσωπικού και των κρατουμένων, αλλά και στην εύρυθμη λειτουργία της φυλακής. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται στο δημοσίευμα, παρόμοια περιστατικά έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια στο σωφρονιστικό σύστημα της Βρετανίας. Ο αριθμός των γυναικών σωφρονιστικών υπαλλήλων που απολύθηκαν επειδή διατηρούσαν ακατάλληλες σχέσεις με άνδρες κρατούμενους έχει τριπλασιαστεί.

Συνολικά, 40 γυναίκες σωφρονιστικοί υπάλληλοι απολύθηκαν τα τελευταία τέσσερα χρόνια, αφού διαπιστώθηκε ότι είχαν ερωτικές σχέσεις με κρατούμενους. Αντίθετα, την ίδια περίοδο καταγράφηκε μόνο μία περίπτωση άνδρα υπαλλήλου που απολύθηκε επειδή διατηρούσε σχέση με γυναίκα κρατούμενη.

Το βρετανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης γνωστοποίησε επίσης ότι υπήρξαν και λίγες περιπτώσεις απολύσεων υπαλλήλων για παράνομες σχέσεις μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου.

Ανάμεσα στις πιο πρόσφατες υποθέσεις βρίσκεται και εκείνη της 23χρονης Κίρα Ντάνσερ, η οποία κατηγορείται επίσης για κατάχρηση δημόσιου αξιώματος λόγω φερόμενης ακατάλληλης σχέσης με κρατούμενο. Η Ντάνσερ εργαζόταν για την εταιρεία G4S στις φυλακές του Γουέλινγκμπορο, που έχουν χαρακτηριστεί από βρετανικά μέσα ενημέρωσης ως «η πιο άνετη φυλακή της Βρετανίας». Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρεται να ενήργησε σκοπίμως, χωρίς εύλογη δικαιολογία ή αιτία.