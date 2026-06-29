Ένας άνδρας από την Τζόρτζια, που φέρεται να βγήκε εκτός ελέγχου, πυροβόλησε θανάσιμα τη σύζυγό του, με την οποία ήταν παντρεμένος 38 χρόνια, και την κόρη τους, όταν μια διαφωνία για την ηλικιωμένη μητέρα του κατέληξε σε τραγωδία. Ο ίδιος είπε στις Αρχές ότι απλώς «θόλωσε», σύμφωνα με τη New York Post.

Ο 63χρονος Ραλφ Μίνσι φέρεται να πυροβόλησε θανάσιμα στο κεφάλι την 37χρονη κόρη του, Αμάντα ΜακΜπρέιερ, όταν εκείνη τον κατηγόρησε ότι δεν φρόντιζε τη μητέρα του. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τους αστυνομικούς, έστρεψε το πιστόλι 9 χιλιοστών στη σύζυγό του, με την οποία ήταν παντρεμένος σχεδόν τέσσερις δεκαετίες, και πάτησε ξανά τη σκανδάλη, όπως μετέδωσε το WKRC-TV News.

Enraged man allegedly kills wife, daughter during fight over his mother: 'I lost it' https://t.co/paNcNFP8as pic.twitter.com/qk614eFMn5 — New York Post (@nypost) June 28, 2026

«Η γυναίκα μου είχε πει στην κόρη μου ότι δεν φροντίζω τη μητέρα μου», φέρεται να είπε ο Ραλφ Μίνσι σε τηλεφωνητή της Άμεσης Δράσης, σύμφωνα με ηχητικό ντοκουμέντο που δόθηκε στη δημοσιότητα. «Το κάνω κάθε μέρα και μόλις πυροβόλησα την κόρη μου και τη γυναίκα μου, με την οποία ήμουν παντρεμένος 38 χρόνια. Απλώς δεν άντεχα άλλο τα ψέματα και τον τρόπο που μου φώναζαν. Δεν ξέρω, απλώς θόλωσα. Λυπάμαι τόσο πολύ. Τριάντα οκτώ χρόνια. Την αγαπώ».

Ο Ραλφ Μίνσι φέρεται επίσης να είπε ότι πυροβόλησε την κόρη του με «εννιάρι κατευθείαν στο κεφάλι». Η αστυνομία έσπευσε στο σπίτι, στη μικρή πόλη Όξφορντ, περίπου 64 χιλιόμετρα έξω από την Ατλάντα, όπου βρέθηκε μπροστά σε ένα αποτρόπαιο σκηνικό. Εκεί ο Ραλφ Μίνσι συνελήφθη, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Γουόλτον.

Η Αμάντα ΜακΜπρέιερ διαπιστώθηκε νεκρή στο σημείο, ενώ η μητέρα της μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Γκρέιντι Μεμόριαλ, όπου αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη.

Ο σύζυγος της ΜακΜπρέιερ, Άνταμ ΜακΓκραθ, είπε σε τηλεφωνητή της αστυνομίας ότι η γυναίκα του ήταν «μεθυσμένη» και «αναστατωμένη» όταν καβγάδισε με τον πατέρα της, όπως μετέδωσε το WXIA-TV.

«Την πήγα στο σπίτι των γονιών της και μετά άρχισε να μαλώνει με τον πατέρα της. Τότε εκείνος είπε: «Έχω όπλο, θα πατήσω τη σκανδάλη», και την πυροβόλησε στο κεφάλι», φέρεται να είπε στον τηλεφωνητή, σύμφωνα με το μέσο.

«Μετά άρπαξε τη γυναίκα του από τον λαιμό, την έριξε κάτω και απείλησε ότι θα τη σκοτώσει κι εκείνη. Έτρεξα κυριολεκτικά να φύγω, γιατί είχα δύο παιδιά που έπρεπε να προστατεύσω και φοβόμουν να επιστρέψω εκεί».

Το γραφείο του σερίφη ανακοίνωσε ότι ο Ραλφ Μίνσι κατηγορείται για ανθρωποκτονία και άλλα αδικήματα, ενώ κρατείται χωρίς δικαίωμα εγγύησης.