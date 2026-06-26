Η μουσουλμανική γιορτή της Ασούρα συνοδεύτηκε και φέτος από σκληρές εικόνες αυτομαστίγωσης και αυτοτραυματισμού, καθώς χιλιάδες σιίτες πιστοί συμμετείχαν σε τελετές πένθους για τον θάνατο του Ιμάμη Χουσεΐν, ο οποίος σκοτώθηκε στη μάχη της Καρμπάλα τον 7ο αιώνα.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, άνδρες κάθε ηλικίας τραυμάτισαν τα κεφάλια τους με αιχμηρές λεπίδες ή αυτομαστιγώθηκαν χρησιμοποιώντας αλυσίδες με λεπίδες, σε μια τελετουργία που συμβολίζει το βίαιο τέλος του Ιμάμη Χουσεΐν και αποτελεί έκφραση πένθους για τη θυσία του.

Χιλιάδες προσκυνητές στην Καρμπάλα και τη Βαγδάτη

Στο Ιράκ, χιλιάδες προσκυνητές συγκεντρώθηκαν στην ιερή πόλη της Καρμπάλα, όπου διεξήχθη η ιστορική μάχη και βρίσκεται το ιερό του Ιμάμη Χουσεΐν. Πολλοί από αυτούς φορούσαν λευκά ρούχα, τα οποία βάφτηκαν κόκκινα από το αίμα που έτρεχε από τα τραύματά τους κατά τη διάρκεια των τελετών.

Αντίστοιχες εικόνες καταγράφηκαν και στη Βαγδάτη, όπου χιλιάδες άνθρωποι πραγματοποίησαν πορεία στους δρόμους της πόλης. Ορισμένοι από τους συμμετέχοντες έκοβαν τα κεφάλια τους με ξυράφια ή προχωρούσαν σε άλλες μορφές αυτομαστίγωσης, εκφράζοντας τη θλίψη τους για την επέτειο.

Εκδηλώσεις για την Ασούρα πραγματοποιήθηκαν επίσης στο Ιράν, στον Λίβανο και σε άλλες περιοχές του κόσμου, όπου οι σιίτες μουσουλμάνοι τίμησαν την ετήσια επέτειο.

Οι φετινές εκδηλώσεις στη σκιά του πολέμου

Η φετινή Ασούρα πραγματοποιήθηκε μετά τον πόλεμο μεταξύ του, κατά κύριο λόγο σιιτικού, Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ισραήλ. Σύμφωνα με το κείμενο, στις 28 Φεβρουαρίου εξαπολύθηκαν επιθέσεις κατά του Ιράν, στις οποίες σκοτώθηκαν ανώτατοι αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων και ο Ανώτατος Ηγέτης της χώρας, ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Ο 86χρονος Χαμενεΐ δεν ήταν μόνο ο ανώτατος πολιτικός ηγέτης του Ιράν, αλλά είχε και τον τελευταίο λόγο σε όλα τα θρησκευτικά ζητήματα, ενώ εκατομμύρια σιίτες σε ολόκληρο τον κόσμο τον θεωρούσαν ιδιαίτερα σημαντική θρησκευτική προσωπικότητα.

Πένθος και στον Λίβανο

Στον Λίβανο, όπου εξακολουθεί να ισχύει εύθραυστη εκεχειρία ανάμεσα στο Ισραήλ και τη φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ, χιλιάδες άνθρωποι ντυμένοι στα μαύρα συγκεντρώθηκαν στα νότια προάστια της Βηρυτού, σε ιερό αφιερωμένο στον επί χρόνια ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, ο οποίος είχε σκοτωθεί σε μαζικές ισραηλινές επιδρομές το 2024.

Γυναίκες κρατούσαν φωτογραφίες γιων και αδελφών που έχασαν τη ζωή τους στον πόλεμο, πολλοί από τους οποίους πολεμούσαν στο πλευρό της Χεζμπολάχ, ενώ άλλοι κρατούσαν φωτογραφίες του Χασάν Νασράλα ή του Αλί Χαμενεΐ. Πολλοί από τους συγκεντρωμένους ξέσπασαν σε κλάματα, καθώς, πέρα από το παραδοσιακό πένθος για τον Ιμάμη Χουσεΐν, θρηνούσαν και προσωπικές απώλειες.

Στη νότια λιβανέζικη πόλη Ναμπατίγια, η οποία αποτελεί παραδοσιακά σημαντικό κέντρο των εκδηλώσεων της Ασούρα, δεκάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν κοντά στην κεντρική πλατεία, μεγάλο μέρος της οποίας είχε καταστραφεί τις προηγούμενες εβδομάδες από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές. Ορισμένοι από τους πιστούς προκάλεσαν τραύματα στα κεφάλια τους ως ένδειξη πένθους.

Αντιδράσεις για την πρακτική του αυτοτραυματισμού

Η πρακτική του αυτοτραυματισμού κατά τη διάρκεια της Ασούρα αντιμετωπίζει έντονη αντίθεση από πολλούς σιίτες, μεταξύ των οποίων και τη Χεζμπολάχ.

Νωρίτερα την Παρασκευή, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης και δημοσιογράφους του Associated Press που βρίσκονταν στην περιοχή, σημειώθηκαν δύο ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο γειτονικό χωριό Ναμπατίγια αλ Φάουκα, χωρίς να έχει γίνει άμεσα γνωστό εάν υπήρξαν θύματα.

Για τους σιίτες μουσουλμάνους, οι οποίοι αποτελούν τον δεύτερο μεγαλύτερο κλάδο του Ισλάμ μετά τη σουνιτική πλειονότητα, η δολοφονία του Ιμάμη Χουσεΐν έχει βαθιά θρησκευτική και ιστορική σημασία και αποτελεί βασικό στοιχείο της συλλογικής τους ταυτότητας.

Παράλληλα, ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κάσεμ, υποστήριξε σε ομιλία του ότι η Ασούρα «επαναλαμβάνεται» από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, προσθέτοντας ότι η οργάνωσή του και οι υποστηρικτές της βρέθηκαν αντιμέτωποι με έναν «πόλεμο εξόντωσης».

«Η Αμερική και το Ισραήλ ήθελαν επίσης να εξαλείψουν το Ιράν, ανατρέποντας το καθεστώς και θέτοντας τη χώρα υπό τον έλεγχό τους», δήλωσε ο Ναΐμ Κάσεμ, προσθέτοντας ότι το μνημόνιο κατανόησης που επιτεύχθηκε αυτόν τον μήνα μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης αποτελεί, όπως είπε, «δήλωση ήττας για την Αμερική και το Ισραήλ».