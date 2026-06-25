Ένα αγόρι 12 ετών από τις Ηνωμένες Πολιτείες τραυματίστηκε έπειτα από «συνάντηση» με καρχαρία στις Μπαχάμες, ενώ συμμετείχε σε θαλάσσια εκδρομή. Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή των Εξούμα Κέις και το παιδί μεταφέρθηκε για νοσηλεία, με τις αρχές να αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Βασιλικής Αστυνομικής Δύναμης των Μπαχαμών, το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη στο Στάνιελ Κέι της περιοχής Εξούμα, στην ευρύτερη περιοχή των Εξούμα Κέις. Οι αστυνομικές αρχές ανέφεραν ότι λίγο πριν από τις 3:30 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ) ενημερώθηκαν πως το ανήλικο αγόρι μεταφερόταν με σκάφος προς το Νιου Πρόβιντενς, έπειτα από τη συνάντησή του με τον καρχαρία.

Όπως έγινε γνωστό, το 12χρονο παιδί κολυμπούσε μαζί με τον αδελφό του όταν σημειώθηκε το περιστατικό. Στη συνέχεια έλαβε ιατρική φροντίδα για τα τραύματά του και, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση των αρχών, η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται σταθερή.

Σύμφωνα με την περιβαλλοντική οργάνωση Πιου Ενβάιρονμενταλ Γκρουπ, στα περίπου 630.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα θαλάσσιας έκτασης των Μπαχαμών ζουν περισσότερα από 40 διαφορετικά είδη καρχαριών.

Οι Μπαχάμες χαρακτηρίζονται συχνά ως η «πρωτεύουσα του κόσμου για καταδύσεις με καρχαρίες», χάρη στη μεγάλη βιοποικιλότητά τους αλλά και στις προσπάθειες προστασίας των καρχαριών που συντονίζει το Εθνικό Ίδρυμα Μπαχαμών.

Σύμφωνα με το Διεθνές Αρχείο Επιθέσεων Καρχαριών του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας της Φλόριντα, το 2024 καταγράφηκαν συνολικά 105 αλληλεπιδράσεις μεταξύ καρχαριών και ανθρώπων, εκ των οποίων οι 65 αφορούσαν απρόκλητα δαγκώματα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Από αυτά τα περιστατικά, οι Μπαχάμες κατέγραψαν πέντε απρόκλητα δαγκώματα καρχαριών μέσα στο προηγούμενο έτος, χωρίς κανένα από αυτά να αποβεί μοιραίο.

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Φλόριντα παρέχει επίσης συμβουλές ασφαλείας για όσους πρόκειται να κολυμπήσουν σε περιοχές όπου υπάρχουν καρχαρίες. Μεταξύ άλλων, συνιστά το κολύμπι σε ομάδες, την αποφυγή περιοχών όπου υπάρχουν κοπάδια ψαριών, καθώς και την αποφυγή κολύμβησης κατά την αυγή ή το σούρουπο.