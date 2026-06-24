Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στο Ρίνο της Νεβάδα, όταν δύο οχήματα που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα ενεπλάκησαν σε επικίνδυνη κόντρα, με αποτέλεσμα να προκληθεί σφοδρή σύγκρουση και να τραυματιστούν έξι άνθρωποι. Το περιστατικό είχε δραματικές συνέπειες, καθώς ένας 84χρονος δίνει μάχη για τη ζωή του.

Όπως ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία, το ατύχημα προκλήθηκε όταν μια Porsche 911 GTS συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα, έπειτα από επικίνδυνους ελιγμούς στον δρόμο.

Just before midnight. East Reno. McCarran and Rock Blvd.



A Porsche 911 GTS and an Audi RS5 are mid-race down McCarran. Both blow the red. An uninvolved Toyota pickup catches the hit.



Six people inside that pickup. All six in the hospital. An 84-year-old is fighting for his… pic.twitter.com/ZFpxFrZcQy — Former Lawman (@formerlawman) June 22, 2026

Βίντεο που καταγράφει τη στιγμή της σύγκρουσης δείχνει την Porsche 911 GTS, αξίας περίπου 200.000 δολαρίων, και ένα Audi RS5 να κινούνται με υψηλή ταχύτητα σε λεωφόρο. Τα δύο οχήματα φαίνεται να παραβιάζουν ερυθρό σηματοδότη πριν πέσουν πάνω σε φορτηγάκι Toyota.

Από τη σφοδρή πρόσκρουση τραυματίστηκαν συνολικά έξι άτομα. Μεταξύ αυτών είναι ο ανήλικος οδηγός της Porsche, καθώς και ο ενήλικος οδηγός και ο συνοδηγός του Audi. Παράλληλα, ένας 84χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, δίνοντας μάχη να κρατηθεί στη ζωή.