Σε τεντωμένο σχοινί βρίσκονται οι ισορροπίες στη Μέση Ανατολή, καθώς η εύθραυστη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός δέχεται απανωτά πλήγματα. Σε μια νέα εξέλιξη που προκαλεί έντονη ανησυχία για αναζωπύρωση των εχθροπραξιών, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε επίσημα ότι άνοιξε πυρ και πυροβόλησε τέσσερα άτομα στο έδαφος του νοτίου Λιβάνου. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του Τελ Αβίβ, πρόκειται για ένοπλους μαχητές που ανήκουν στις τάξεις της Χεζμπολάχ, οι οποίοι φέρεται να παραβίασαν τα όρια και να εισήλθαν στη «ζώνη ασφαλείας» την οποία καταλαμβάνουν και ελέγχουν οι ισραηλινές δυνάμεις στο νότιο τμήμα της γειτονικής χώρας.



Από την πλευρά της, η σιιτική οργάνωση αντιδρά έντονα και περνά στην αντεπίθεση, δηλώνοντας κατηγορηματικά ότι τα συγκεκριμένα εχθρικά πυρά του Ισραήλ παραβιάζουν ανοιχτά την εκεχειρία, τορπιλίζοντας τις διπλωματικές προσπάθειες. Η κατάσταση κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς πρόκειται για το δεύτερο παρόμοιο περιστατικό που καταγράφεται μέσα σε ελάχιστες ώρες, παρά το γεγονός ότι υπήρξε επίσημη διακοπή των ισραηλινών πληγμάτων από το βράδυ του Σαββάτου.



Σύμφωνα με την ενημέρωση των στρατιωτικών αρχών, τα τέσσερα άτομα προσέγγισαν τη γραμμή ελέγχου επιβαίνοντας σε μια μοτοσικλέτα και σε έναν εκσκαφέα. Οι Ισραηλινοί στρατιώτες ισχυρίζονται ότι έριξαν αρχικά προειδοποιητικά πυρά καθώς έβλεπαν τους άνδρες να πλησιάζουν επικίνδυνα προς τα στρατεύματα που βρίσκονταν στο σημείο, προτού η κατάσταση κλιμακωθεί.

The Israel Defense Forces said it engaged militants on Tuesday after identifying an active Hezbollah cell close to troops in the Ali al-Taher Ridge, close to the city of Nabatieh, which is part of Israel’s “security zone” in southern Lebanon. https://t.co/RsbDD8ad1K — The Washington Times (@WashTimes) June 23, 2026

«Οι τρομοκράτες συνέχισαν να πλησιάζουν και δεν υπάκουσαν στις προειδοποιήσεις των στρατιωτών, ερρίφθησαν επιπλέον πυρά ώστε να εξαλειφθεί η απειλή», δήλωσε ο στρατός.



Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ του Λιβάνου δήλωσε ότι ισραηλινές δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον πολιτών σήμερα στον νότιο Λίβανο και ότι το περιστατικό αυτό συνιστά παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας μεταξύ των δύο πλευρών.



Σε ανακοίνωσή της, η υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση του Λιβάνου καταδίκασε τους πυροβολισμούς, κατά τους οποίους δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν, χωρίς να αναφέρει εάν θα προβεί σε αντίποινα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.