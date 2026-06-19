Ο πληθυσμός της Λωρίδας της Γάζας αξίζει να ξαναβρεί την «αξιοπρέπειά του», όχι απλώς να επιβιώνει με τα ελάχιστα απαραίτητα για τη ζωή, τόνισε χθες Πέμπτη ο επικεφαλής των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, επικρίνοντας τη συνέχιση των εμποδίων που εγείρει η κυβέρνηση του Ισραήλ στη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Αφότου κηρύχθηκε κατάπαυση του πυρός τη 10η Οκτωβρίου 2025, η ανθρωπιστική κατάσταση έχει βελτιωθεί, αναγνώρισε ο Τομ Φλέτσερ απευθυνόμενος στο Συμβούλιο Ασφαλείας, επισημαίνοντας ότι κατά μέσο όρο εισέρχονται 108 φορτηγά με βοήθεια, έναντι αρκετών εκατοντάδων προπολεμικά, και ότι έχουν ξαναρχίσει να παρέχονται κάποιες υπηρεσίες υγείας.

Όμως «αυτές οι εύθραυστες βελτιώσεις είναι το απόλυτο ελάχιστο που έχουν ανάγκη οι Παλαιστίνιοι και αυτού που μπορούμε να παραδώσουμε και αυτού που απαιτεί το διεθνές δίκαιο», συνέχισε στην τοποθέτησή του όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλούμενο το AFP.

«Τα παιδιά πεινούν»

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε η ικανοποίηση της φιλοδοξίας μας και της βούλησής μας να είναι ένας κόσμος στον οποίο τα παιδιά έχουν απλώς αρκετές θερμίδες για να επιβιώσουν και γλιτώνουν από τους μόνιμους βομβαρδισμούς, ενώ πεινούν, τα δαγκώνουν ποντίκια, δεν έχουν στέγη και πρόσβαση στη σχολική εκπαίδευση», υπογράμμισε.

«Δεν αρκεί λοιπόν να σιγήσουν τα όπλα, πρέπει να αποκαταστήσουμε την αξιοπρέπεια», επέμεινε ο Βρετανός, περιγράφοντας την ανθρωπιστική κατάσταση, το ότι πάνω από το ένα τρίτο του πληθυσμού πάει για ύπνο κάθε βράδυ χωρίς να έχει κοπάσει η πείνα του.

«Σήμερα, οι Παλαιστίνιοι συνεχίζουν να στερούνται βασικά πράγματα που χρειάζονται, που θα απαιτούσατε όλοι για τις δικές σας οικογένειες: ασφάλεια, στέγη, καθαρό νερό, υγεία, παιδεία».

Ζήτησε ιδίως να ανοίξουν όλα τα σημεία διέλευσης προς τη Λωρίδα της Γάζας και να «αρθούν άμεσα οι ισραηλινοί περιορισμοί» για την είσοδο προϊόντων πρώτης ανάγκης, όπως ο ιατρικός και νοσοκομειακός εξοπλισμός, τα είδη που απαιτούνται για τα συστήματα αποχέτευσης, τα καύσιμα.

Η Μπούσρα Χαλίντι, στέλεχος της ΜΚΟ Oxfam, που προσκλήθηκε να εκφραστεί ενώπιον του ΣΑ, κάλεσε τα κράτη μέλη του να δράσουν «με αίσθηση του επείγοντος, με θάρρος, με ανθρωπιά».

«Καθώς ομάδες απ’ όλο τον κόσμο συγκεντρώνονται εδώ για να παίξουν ποδόσφαιρο, οι Παλαιστίνιοι ζητούν κάτι πολύ πιο βασικό: να ζήσουν, να μετακινούνται, να επιστρέφουν, να ανοικοδομήσουν, να βλέπουν τα παιδιά τους να μη διακινδυνεύουν τη ζωή τους για να κλωτσήσουν μια μπάλα», συνέχισε, τονίζοντας πως μίλησε επίσης ως «παλαιστίνια μητέρα» που ζει στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Οι κάτοικοι της Γάζας «είναι παγιδευμένοι στο παρόν, θα επιβιώσουν ή θα βρουν τον θάνατο σ’ αυτό», πρόσθεσε. «Η επιλογή είναι δική σας».