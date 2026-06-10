Σε ανοιχτή προσωπική σύγκρουση εξελίσσεται η αντιπαράθεση του Μπενιαμίν Νετανιάχου με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να απαντά με εξαιρετικά σκληρούς χαρακτηρισμούς στις νέες επιθέσεις του Τούρκου προέδρου κατά του Ισραήλ.

Με ανάρτησή του στο X, ο Νετανιάχου χαρακτήρισε τον Ερντογάν «αντισημίτη δικτάτορα», κατηγορώντας τον ότι «διαπράττει γενοκτονία κατά των Κούρδων», «στηρίζει την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς», «καταπιέζει τον ίδιο του τον λαό» και «φυλακίζει πολιτικούς αντιπάλους».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι ο Ερντογάν είναι «ο τελευταίος που μπορεί να κάνει μαθήματα ηθικής στο κράτος του Ισραήλ».

Η απάντηση του Νετανιάχου δεν έμεινε εκεί. Στο ίδιο μήνυμα υπογράμμισε ότι το Ισραήλ και ο ισραηλινός στρατός, τον οποίο χαρακτήρισε «τον πιο ηθικό στρατό στον κόσμο», θα συνεχίσουν να δρουν δυναμικά κατά του Ιράν και των συμμάχων του, οι οποίοι, όπως ανέφερε, απειλούν τη Μέση Ανατολή και ολόκληρο τον κόσμο.

The antisemitic dictator Erdoğan – who is committing genocide against the Kurds, supports the Hamas terrorist organization, oppresses his own people and imprisons political rivals – is the last person who can lecture the State of Israel on morality.



The State of Israel and the… — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) June 10, 2026

Η ανάρτηση αυτή ήρθε ως άμεση απάντηση στις δηλώσεις Ερντογάν, ο οποίος, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του AKP, υποστήριξε ότι οι ισραηλινές επιθέσεις σε Συρία και Λίβανο έχουν πλέον φτάσει στο σημείο να απειλούν και την Τουρκία.

Ο Τούρκος πρόεδρος κατηγόρησε την κυβέρνηση Νετανιάχου ότι αποσταθεροποιεί τη Μέση Ανατολή και υποστήριξε πως η ασφάλεια της Τουρκίας δεν ξεκινά μόνο από τα σύνορά της, αλλά, όπως είπε, από το Χαλέπι, τη Δαμασκό και τη Βηρυτό.

Στην ίδια ομιλία, ο Ερντογάν έβαλε στο κάδρο και την Ανατολική Μεσόγειο, κάνοντας λόγο για «προκλητικές κινήσεις» υπό την ηγεσία του Ισραήλ. Χωρίς να κατονομάσει συγκεκριμένες χώρες, μίλησε για «μικρές δομές» που ακολουθούν το Ισραήλ και επιχειρούν, όπως είπε, να ανάψουν φωτιά έντασης στην περιοχή και ειδικά γύρω από την Κύπρο.

Το πιο προκλητικό σημείο της τοποθέτησής του ήταν η απειλή ότι, εάν παραβιαστούν τα δικαιώματα της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων στην Ανατολική Μεσόγειο, η απάντηση της Άγκυρας θα είναι «πολύ καθαρή και πολύ σκληρή».

Με αυτόν τον τρόπο, ο Ερντογάν επιχείρησε να συνδέσει την ισραηλινή στρατιωτική δράση σε Συρία, Λίβανο και Ιράν με το Κυπριακό και την Ανατολική Μεσόγειο, στέλνοντας μήνυμα όχι μόνο προς το Ισραήλ, αλλά και προς όσους συμμετέχουν στις περιφερειακές συμμαχίες που ενοχλούν την Άγκυρα.

Η κόντρα των δύο ηγετών δεν είναι καινούργια. Μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου και τον πόλεμο στη Γάζα, οι σχέσεις Ισραήλ – Τουρκίας κατέρρευσαν πολιτικά και διπλωματικά. Ο Ερντογάν έχει επανειλημμένα κατηγορήσει το Ισραήλ για «γενοκτονία» στη Γάζα, έχει συγκρίνει τον Νετανιάχου με τον Χίτλερ και έχει αρνηθεί να χαρακτηρίσει τη Χαμάς τρομοκρατική οργάνωση.

Από την άλλη πλευρά, το Ισραήλ κατηγορεί την Άγκυρα ότι προσφέρει πολιτική κάλυψη στη Χαμάς και ότι επιχειρεί να εμφανιστεί ως προστάτιδα δύναμη του παλαιστινιακού ζητήματος, ενώ παράλληλα καταπιέζει αντιπάλους στο εσωτερικό της και ασκεί σκληρή πολιτική απέναντι στους Κούρδους.

Η νέα έκρηξη Νετανιάχου δείχνει ότι η σύγκρουση έχει πλέον περάσει σε προσωπικό επίπεδο. Δεν πρόκειται απλώς για διπλωματική διαφωνία δύο χωρών, αλλά για μετωπική αντιπαράθεση δύο ηγετών που χρησιμοποιούν βαρύτατους χαρακτηρισμούς, απειλές και ιστορικές αναφορές.

Για την Τουρκία, η αντιπαράθεση με το Ισραήλ λειτουργεί και ως εργαλείο εσωτερικής πολιτικής. Ο Ερντογάν εμφανίζεται ως ηγέτης που συγκρούεται με το Τελ Αβίβ, υπερασπίζεται τους Παλαιστινίους και προειδοποιεί για την Ανατολική Μεσόγειο. Την ίδια στιγμή, όμως, η ρητορική του ανοίγει νέα μέτωπα και εντείνει την καχυποψία σε μια ήδη εύφλεκτη περιοχή.

Για το Ισραήλ, η Τουρκία θεωρείται όλο και περισσότερο ένας αντίπαλος που δεν περιορίζεται στην κριτική για τη Γάζα, αλλά επιχειρεί να παρέμβει συνολικά στις ισορροπίες της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου.

Η αναφορά Νετανιάχου στο Ιράν και στους συμμάχους του έχει επίσης ιδιαίτερη σημασία. Το Ισραήλ επιχειρεί να παρουσιάσει τη στρατιωτική του δράση ως μέρος ενός ευρύτερου πολέμου απέναντι στον ιρανικό άξονα, στον οποίο εντάσσει τη Χεζμπολάχ, φιλοϊρανικές οργανώσεις και κάθε δύναμη που θεωρεί απειλή για την ασφάλειά του.

Η Άγκυρα, αντίθετα, επιχειρεί να εμφανίσει το Ισραήλ ως τον βασικό αποσταθεροποιητικό παράγοντα της περιοχής, υποστηρίζοντας ότι οι επιχειρήσεις του σε Συρία, Λίβανο, Γάζα και Ιράν δεν απειλούν μόνο τους γείτονές του, αλλά και την ίδια την Τουρκία.

Το αποτέλεσμα είναι μια επικίνδυνη κλιμάκωση σε επίπεδο ρητορικής, με την Ανατολική Μεσόγειο, την Κύπρο, τη Συρία, τον Λίβανο και το Ιράν να μπαίνουν στην ίδια γεωπολιτική εξίσωση.

Η Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία παρακολουθούν με αυξημένη προσοχή, καθώς κάθε φορά που ο Ερντογάν μιλά για «δικαιώματα» της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων στην Ανατολική Μεσόγειο, επαναφέρει τη γνωστή τουρκική ατζέντα αμφισβήτησης και πίεσης.

Η νέα σύγκρουση Νετανιάχου – Ερντογάν δεν είναι απλώς ένα ακόμη επεισόδιο λεκτικής αντιπαράθεσης. Αποτυπώνει την όξυνση ενός ευρύτερου ανταγωνισμού ισχύος, στον οποίο η Μέση Ανατολή, η Κύπρος και η Ανατολική Μεσόγειος μετατρέπονται σε συγκοινωνούντα δοχεία έντασης.

Το μήνυμα είναι σαφές: η αντιπαράθεση Ισραήλ – Τουρκίας μπαίνει σε νέα, πιο σκληρή φάση, με προσωπικές επιθέσεις, γεωπολιτικές απειλές και φόντο έναν χάρτη που από τη Γάζα φτάνει μέχρι την Κύπρο και το Αιγαίο.