Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στη Γαλλία το νέο εξώφυλλο του σατιρικού περιοδικού Charlie Hebdo, το οποίο κυκλοφόρησε στις 10 Ιουνίου με τον προκλητικό τίτλο «Coupe du monde de la pédophilie – Allez France!» («Παγκόσμιο Κύπελλο Παιδοφιλίας – Πάμε Γαλλία!»). Το σκίτσο απεικονίζει έναν άνδρα με τη φανέλα της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Γαλλίας να σηκώνει ένα τρόπαιο, το οποίο παραπέμπει ευθέως στην παιδοφιλία, ενώ γύρω του εμφανίζονται πανηγυρίζοντες χαρακτήρες. Το μήνυμα του περιοδικού έρχεται σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία η γαλλική κοινωνία βρίσκεται σε κατάσταση σοκ από την υπόθεση της 11χρονης Λιανά, η οποία έχει εξελιχθεί σε εθνικό ζήτημα και έχει προκαλέσει πρωτοφανή αμφισβήτηση των χειρισμών της Δικαιοσύνης και των αρμόδιων αρχών.

Αν και το Charlie Hebdo δεν κατονομάζει συγκεκριμένη υπόθεση στο εξώφυλλό του, η συγκυρία θεωρείται από πολλούς ενδεικτική, ενόψει του Μουντιάλ. Εδώ και ημέρες η δημόσια συζήτηση στη Γαλλία περιστρέφεται γύρω από τις αποκαλύψεις για το παρελθόν του βασικού υπόπτου στην υπόθεση της Λιανά και τα ερωτήματα για το κατά πόσο οι Αρχές θα μπορούσαν να είχαν αποτρέψει την τραγωδία.

Η υπόθεση που συγκλόνισε τη Γαλλία

Η 11χρονη Λιανά εξαφανίστηκε στα τέλη Μαΐου στην περιοχή Ζερ της νοτιοδυτικής Γαλλίας. Λίγες ημέρες αργότερα εντοπίστηκε νεκρή, με την υπόθεση να προκαλεί τεράστια συγκίνηση και οργή σε ολόκληρη τη χώρα. Οι έρευνες οδήγησαν στη σύλληψη του 41χρονου, Ζερόμ Μπαρελά, ο οποίος τέθηκε υπό δικαστική έρευνα για απαγωγή και ανθρωποκτονία.

Ωστόσο, όσο προχωρούσε η έρευνα, το ενδιαφέρον μετατοπίστηκε από το ίδιο το έγκλημα στο παρελθόν του βασικού υπόπτου. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσαν γαλλικά μέσα ενημέρωσης, ο Μπαρελά είχε βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο καταγγελιών για βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος ανηλίκων, χωρίς οι υποθέσεις αυτές να οδηγήσουν σε ουσιαστικές δικαστικές εξελίξεις.

Η Le Parisien αποκάλυψε ότι πριν από την υπόθεση της Λιανά υπήρχαν τουλάχιστον έξι καταγγελίες, δύο αναφορές προς τις Αρχές και πειθαρχικές διαδικασίες που αφορούσαν τον ίδιο άνδρα. Παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις, αρκετές υποθέσεις τέθηκαν στο αρχείο ή δεν προχώρησαν σε ανάκριση, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ο ύποπτος δεν είχε καν εξεταστεί από τις Αρχές.

Τα έξι κρίσιμα ερωτήματα για τη Δικαιοσύνη

Η υπόθεση έχει εξελιχθεί σε μείζονα πολιτική κρίση, καθώς γαλλικά μέσα ενημέρωσης και νομικοί κύκλοι θέτουν μια σειρά από κρίσιμα ερωτήματα για τις πιθανές δυσλειτουργίες του συστήματος.

Μεταξύ άλλων εξετάζεται γιατί προηγούμενες καταγγελίες για σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος ανηλίκων δεν οδήγησαν σε άμεσες ανακριτικές ενέργειες, εάν αξιολογήθηκε σωστά η επικινδυνότητα του υπόπτου, αλλά και κατά πόσο υπήρξαν διοικητικές ή εισαγγελικές καθυστερήσεις που επέτρεψαν να παραμείνει ελεύθερος. Παράλληλα ερευνάται αν περιστατικά ανάρμοστης συμπεριφοράς που είχαν αναφερθεί σε σχολικό περιβάλλον κοινοποιήθηκαν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, όπως προβλέπει η γαλλική νομοθεσία.

Η υπόθεση έχει επίσης αναδείξει το πρόβλημα των συσσωρευμένων φακέλων στη γαλλική Δικαιοσύνη και την αδυναμία ορισμένων εισαγγελικών υπηρεσιών να ανταποκριθούν στον αυξανόμενο αριθμό καταγγελιών για σεξουαλική βία κατά ανηλίκων.

Η παραδοχή αποτυχίας από την κυβέρνηση

Η πίεση που ασκήθηκε στην κυβέρνηση ήταν τόσο μεγάλη, ώστε κορυφαία στελέχη αναγκάστηκαν να τοποθετηθούν δημόσια.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Ζεράλ Νταρμανέν, μίλησε για «τεράστια αποτυχία», ενώ ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε απαράδεκτο το γεγονός ότι οι προηγούμενες καταγγελίες δεν οδήγησαν εγκαίρως σε αποτελεσματική δράση. Παράλληλα διατάχθηκαν εσωτερικές έρευνες για να διαπιστωθεί εάν υπήρξαν υπηρεσιακά λάθη ή παραλείψεις.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της γαλλικής κυβέρνησης, θα εξεταστούν δεκάδες χιλιάδες εκκρεμείς υποθέσεις βίας κατά ανηλίκων, ενώ προωθούνται μέτρα για αυστηρότερη αντιμετώπιση των δραστών σεξουαλικών εγκλημάτων και καλύτερη προστασία των θυμάτων.

Μια υπόθεση που άνοιξε ξανά παλιές πληγές

Η υπόθεση της Λιανά δεν αντιμετωπίζεται στη Γαλλία ως ένα μεμονωμένο περιστατικό. Αντιθέτως, πολλοί σχολιαστές τη συνδέουν με άλλες υποθέσεις που αποκάλυψαν σοβαρές αδυναμίες των θεσμών να προστατεύσουν ανηλίκους.

Τα τελευταία χρόνια η χώρα συγκλονίστηκε από την υπόθεση του χειρουργού, Ζοέλ Λε Σκουαρνέκ, ο οποίος κατηγορήθηκε για σεξουαλικές κακοποιήσεις εκατοντάδων παιδιών επί δεκαετίες, αλλά και από παλαιότερες υποθέσεις όπως εκείνη του «βιαστή της Σαμπρ» Ντινό Σκάλα, οι οποίες επίσης ανέδειξαν καθυστερήσεις και αστοχίες των διωκτικών και δικαστικών μηχανισμών.

Για μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης, η υπόθεση της Λιανά θεωρείται το πιο πρόσφατο παράδειγμα μιας ευρύτερης αποτυχίας του συστήματος να εντοπίσει και να σταματήσει εγκαίρως άτομα που είχαν ήδη απασχολήσει τις Αρχές για αδικήματα σε βάρος παιδιών.

Γιατί το εξώφυλλο του Charlie Hebdo προκαλεί τόσο έντονες αντιδράσεις

Μέσα σε αυτό το κλίμα κοινωνικής οργής, το Charlie Hebdo επέλεξε να χρησιμοποιήσει τη γνωστή προκλητική του σάτιρα για να σχολιάσει τη συγκυρία. Το μήνυμα που πολλοί αναγνώστες διέκριναν στο εξώφυλλο είναι ότι η Γαλλία εμφανίζεται να «πρωταγωνιστεί» σε μια σειρά σκανδάλων και θεσμικών αποτυχιών γύρω από την προστασία των ανηλίκων.

Όπως συμβαίνει συχνά με το σατιρικό περιοδικό, η εικόνα διχάζει. Κάποιοι θεωρούν ότι πρόκειται για μια σκληρή καταγγελία κατά των θεσμών που απέτυχαν να προστατεύσουν ένα παιδί, ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι η χρήση ενός τόσο ευαίσθητου θέματος σε σατιρικό πλαίσιο υπερβαίνει τα όρια της πολιτικής γελοιογραφίας.

Σε κάθε περίπτωση, το εξώφυλλο έρχεται να αποτυπώσει τη βαθιά κρίση εμπιστοσύνης που έχει δημιουργήσει η υπόθεση της Λιανά στη Γαλλία, καθώς η χώρα αναζητά απαντήσεις για το πώς ένας άνθρωπος που είχε βρεθεί επανειλημμένα στο μικροσκόπιο των Αρχών συνέχισε να κυκλοφορεί ελεύθερος, μέχρι να συμβεί μια τραγωδία που συγκλόνισε ολόκληρο το έθνος.