Σοκ και οργή εξακολουθεί να προκαλεί στη Γαλλία η υπόθεση της 11χρονης Λιανά, καθώς επτά ημέρες μετά την εξαφάνισή της εντοπίστηκε σορός παιδιού σε εγκαταλελειμμένο σιλό σιτηρών στο διαμέρισμα Ζερς, ενώ παράλληλα αποκαλύπτονται διαρκώς νέα στοιχεία για το δικαστικό παρελθόν του βασικού υπόπτου, Ζερόμ Μπ. Η υπόθεση έχει πυροδοτήσει έντονη συζήτηση σχετικά με πιθανές δυσλειτουργίες στη Δικαιοσύνη, τις καθυστερήσεις στις έρευνες και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι καταγγελίες για σεξουαλικά εγκλήματα κατά ανηλίκων.

Το μεσημέρι της Πέμπτης 4 Ιουνίου, οι Αρχές εντόπισαν μία σορό ανάμεσα στις περιοχές Μιρεπουά και Πουϊκασκιέ, μέσα σε ένα παλιό σιλό σιτηρών που παρέμενε κλειστό για περισσότερα από 15 χρόνια. Το σημείο βρίσκεται περίπου 15 χιλιόμετρα από τη Φλεράνς, όπου είχαν χαθεί τα ίχνη της 11χρονης. Λίγο μετά τις 18:00, ο εισαγγελέας του Αζέν, Ολιβιέ Ναμπουλέ, ανακοίνωσε ότι η σορός ανήκει σε παιδί που έφερε «ρούχα παρόμοια» με εκείνα της Λιανά. Την ώρα που οι κάτοικοι της περιοχής αναμένουν τα οριστικά αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής, τα ερωτήματα πληθαίνουν μετά τις αποκαλύψεις για το παρελθόν του 41χρονου Ζερόμ Μπ., ο οποίος έχει ήδη κατηγορηθεί για απαγωγή και παράνομη κράτηση και βρίσκεται υπό προσωρινή κράτηση.

Ο δήμαρχος της Φλεράνς, Γκρεγκορί Μπομπατό, εξέφρασε δημόσια τον προβληματισμό του, διερωτώμενος αν η μαρτυρία των παιδιών λαμβάνεται σοβαρά υπόψη, αν οι έρευνες διεξάγονται όπως πρέπει και αν οι Αρχές περιμένουν πάντοτε την ύπαρξη αδιαμφισβήτητων αποδείξεων προτού ενεργήσουν για την προστασία των ανηλίκων. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, «υπάρχει μια βαθιά δυσλειτουργία στις έρευνες και στον τρόπο με τον οποίο αυτές διεξάγονται».

Οι αποκαλύψεις για το παρελθόν του Ζερόμ Μπ. έχουν προκαλέσει αντιδράσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Ο 41χρονος, πατέρας φίλης της Λιανά που φοιτούσε στο ίδιο σχολείο στη Φλεράνς, είχε απασχολήσει στο παρελθόν τη Δικαιοσύνη με αρκετές υποθέσεις, μεταξύ των οποίων και δύο που αφορούσαν βιασμούς ανηλίκων. Η κυβερνητική εκπρόσωπος, Μοντ Μπρεζεόν, χαρακτήρισε τις αποκαλύψεις «απολύτως ανυπόφορες», σημειώνοντας ότι τίθεται ζήτημα ταχύτητας απονομής της Δικαιοσύνης και ότι, παρά την αύξηση των πόρων που έχουν διατεθεί τα τελευταία εννέα χρόνια, ενδέχεται να απαιτηθούν ακόμα περισσότερα μέσα. Αντίστοιχα, ο βουλευτής του Εθνικού Συναγερμού της Σομ, Ζαν-Φιλίπ Τανγκί, έκανε λόγο για εξαιρετικά μεγάλες καθυστερήσεις στη γαλλική Δικαιοσύνη, επισημαίνοντας ότι οι πολίτες αδυνατούν να κατανοήσουν πώς είναι δυνατόν να συμβαίνουν τέτοιες καταστάσεις.

Παράλληλα, ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νινιέ, ανακοίνωσε ότι, σε συνεργασία με τον υπουργό Δικαιοσύνης, Ζεράλ Νταρμανέν, διατάχθηκε διοικητική έρευνα, η οποία θα διεξαχθεί από τη Γενική Επιθεώρηση Δικαιοσύνης και τη Γενική Επιθεώρηση της Εθνικής Χωροφυλακής, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρξαν δυσλειτουργίες στη διαχείριση της υπόθεσης. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου ο πρωθυπουργός, Σεμπαστιέν Λεκορνί, επρόκειτο να συναντηθεί με τους δύο υπουργούς στο Ματινιόν για να εξετάσουν την πορεία της έρευνας, σύμφωνα με τη Le Monde.

Μπορούσε η Δικαιοσύνη να αγνοεί το παρελθόν του Ζερόμ Μπ.;

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, κάτι τέτοιο φαίνεται εξαιρετικά δύσκολο. Όταν στις 22 Αυγούστου 2025 κατατέθηκε καταγγελία για επαναλαμβανόμενους βιασμούς παιδιού ηλικίας κάτω των 10 ετών, οι οποίοι φέρονται να διαπράχθηκαν μεταξύ Σεπτεμβρίου 2024 και Μαΐου 2025 στην κατοικία του υπόπτου στο Ζερς, το όνομα του Ζερόμ Μπ. ήταν ήδη γνωστό στις δικαστικές αρχές. Τουλάχιστον δύο προηγούμενες υποθέσεις είχαν αφήσει ίχνη στο Cassiopée, το κεντρικό εθνικό σύστημα καταγραφής δικαστικών υποθέσεων της Γαλλίας.

Η πρώτη υπόθεση χρονολογείται από τον Δεκέμβριο του 2017, όταν μία μητέρα ενημέρωσε τις Αρχές ότι η 17χρονη κόρη της διατηρούσε σχέση με τον τότε 30χρονο Ζερόμ Μπ. Η υπόθεση έκλεισε αφού κρίθηκε ότι επρόκειτο για συναινετική σχέση. Πέντε χρόνια αργότερα, η εισαγγελία της Μπετούν διαβίβασε στην εισαγγελία του Ος καταγγελία για βιασμό 15χρονης, ο οποίος φερόταν να είχε διαπραχθεί το 2020 στο Μοντεστρύκ-σιρ-Ζερς, στην κατοικία του Ζερόμ Μπ. Και αυτή η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο τον Μάιο του 2024 λόγω ανεπαρκών στοιχείων για τη στοιχειοθέτηση του αδικήματος.

Οι δύο αυτές υποθέσεις φαίνεται ότι είχαν ήδη καταχωρηθεί στο Cassiopée όταν κατατέθηκε η νέα καταγγελία το καλοκαίρι του 2025. Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, αρκούσε η αναζήτηση του ονόματος του Ζερόμ Μπ. στο σύστημα ώστε το ιστορικό του να εμφανιστεί άμεσα σε οποιονδήποτε εισαγγελικό λειτουργό χειριζόταν την υπόθεση. Ωστόσο, η εισαγγελία της Τουλούζης δεν επιβεβαίωσε εάν η καρτέλα του υπόπτου ήταν πλήρως ενημερωμένη εκείνη την περίοδο, παραπέμποντας τα σχετικά ερωτήματα στη διοικητική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Γιατί η μεταφορά της δικογραφίας από την Τουλούζη στο Ος καθυστέρησε την έρευνα;

Αφού η καταγγελία εξετάστηκε από τις Αρχές της Τουλούζης το καλοκαίρι του 2025, αποφασίστηκε η διαβίβασή της στην εισαγγελία του Ος, καθώς εκεί βρίσκονταν τα γεωγραφικά όρια τέλεσης των καταγγελλόμενων πράξεων. Όπως διευκρίνισε ο εισαγγελέας της Τουλούζης, Νταβίντ Σαρμάτζ, η μεταφορά της δικογραφίας ολοκληρώθηκε στις αρχές Νοεμβρίου. Ωστόσο, πέρασαν περισσότεροι από δύο μήνες μέχρι να ξεκινήσουν οι πρώτες ανακριτικές ενέργειες από την εισαγγελία του Ος στα τέλη Ιανουαρίου.

Δικαστικές πηγές εξηγούν ότι οι μεταφορές δικογραφιών πραγματοποιούνται συχνά ταχυδρομικά, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει σημαντικές καθυστερήσεις, ιδιαίτερα όταν οι γραμματείες και οι υπηρεσίες αλληλογραφίας βρίσκονται υπό μεγάλη πίεση. Σύμφωνα με εισαγγελικούς λειτουργούς, σε υποθέσεις που παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια είναι συνήθης πρακτική η άμεση ενημέρωση της αρμόδιας εισαγγελίας μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Το αν αυτό συνέβη στην προκειμένη περίπτωση αναμένεται να αποτελέσει αντικείμενο της διοικητικής έρευνας.

Γιατί ο Ζερόμ Μπ. δεν κλήθηκε νωρίτερα από την εισαγγελία του Ος;

Η εισαγγελέας του Ος, Κλεμάνς Μάγερ, δήλωσε ότι μετά τις ανακριτικές ενέργειες που ξεκίνησαν τον Ιανουάριο είχε προγραμματιστεί η προσαγωγή του Ζερόμ Μπ. και η κράτησή του για ανάκριση. Παράλληλα, τόνισε ότι η κλήση του υπόπτου πραγματοποιείται συνήθως στο τελικό στάδιο της έρευνας και ότι η ακολουθούμενη διαδικασία ήταν σύμφωνη με τη συνήθη πρακτική.

Ωστόσο, τρεις εισαγγελικοί λειτουργοί που δεν εμπλέκονται στην υπόθεση εμφανίστηκαν λιγότερο κατηγορηματικοί. Όπως υποστήριξαν, σε υποθέσεις σεξουαλικών εγκλημάτων κατά ανηλίκων, όταν ένας ύποπτος διαθέτει ήδη καταγεγραμμένο ιστορικό στο Cassiopée, η υπόθεση θα έπρεπε να αποκτά άμεσα χαρακτήρα προτεραιότητας. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η ύπαρξη προηγούμενων καταγγελιών συνήθως οδηγεί τις Αρχές σε ταχεία παρέμβαση, ώστε ο ύποπτος να τεθεί άμεσα εκτός δυνατότητας να επαναλάβει παρόμοιες πράξεις.

Μπορεί η υπερφόρτωση της Δικαιοσύνης να εξηγήσει πιθανές δυσλειτουργίες;

Μετά τις δηλώσεις της εισαγγελέως του Ος, αρκετοί δικαστικοί λειτουργοί επεσήμαναν τις σοβαρές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η γαλλική Δικαιοσύνη. Ο αναπληρωτής εισαγγελέας της Μο, Ορελιέν Μαρτινί, υποστήριξε ότι η Δικαιοσύνη δεν είναι πλέον σε θέση να επιτελεί αποτελεσματικά το έργο της και κάλεσε τους πολιτικούς να αναγνωρίσουν το μέγεθος του προβλήματος.

Ήδη από τον Απρίλιο του 2025, ο βουλευτής του Ζερς, Νταβίντ Τοπιάκ, είχε καταγγείλει την έλλειψη δικαστικών λειτουργών και γραμματέων στο δικαστήριο του Ος, καθώς και επαναλαμβανόμενα προβλήματα στα πληροφοριακά συστήματα. Όπως είχε επισημάνει, οι ελλείψεις αυτές επιβαρύνουν υπερβολικά το προσωπικό και αυξάνουν σημαντικά τους χρόνους διεκπεραίωσης των υποθέσεων.

Κατά την ετήσια τελετή έναρξης του δικαστικού έτους τον Ιανουάριο, η εισαγγελέας, Κλεμάνς Μάγερ, ανέφερε ότι το προηγούμενο έτος καταγράφηκαν περισσότερες από 10.000 υποθέσεις, κάνοντας λόγο για ιδιαίτερα βαρύ φόρτο εργασίας για ένα δικαστήριο του μεγέθους του Ος. Σε εθνικό επίπεδο, οι υποθέσεις σεξουαλικής βίας κατά ανηλίκων έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Μόνο το 2024 καταγράφηκαν 21.536 υποθέσεις σεξουαλικών επιθέσεων κατά ανηλίκων και 12.456 υποθέσεις βιασμού ανηλίκων, αριθμός διπλάσιος σε σύγκριση με μία δεκαετία πριν.

Έπρεπε η απόλυση του Ζερόμ Μπ. από το λύκειο του Λεκτούρ να είχε γνωστοποιηθεί στη Δικαιοσύνη;

Τον Φεβρουάριο του 2021, ο Ζερόμ Μπ., ο οποίος εργαζόταν ως υπάλληλος συντήρησης στο λύκειο του Λεκτούρ, απολύθηκε από την Περιφέρεια Οξιτανίας λόγω «ανάρμοστης σχέσης με μαθήτρια», σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η εισαγγελέας του Ος. Ο ύποπτος εργαζόταν από τον Σεπτέμβριο του 2018 ως αναπληρωτής υπάλληλος συντήρησης σε διάφορα σχολεία του Ζερς. Η Περιφέρεια Οξιτανίας υποστήριξε ότι το ποινικό μητρώο του ήταν καθαρό, ενώ η διαδικασία απόλυσης ξεκίνησε ύστερα από αναφορά της διευθύντριας του σχολείου για ανάρμοστη συμπεριφορά απέναντι σε μαθήτρια.

Στις 31 Μαΐου 2026, δύο ημέρες μετά την εξαφάνιση της Λιανά, και ενώ ο Ζερόμ Μπ. είχε ήδη αναδειχθεί σε βασικό ύποπτο, στέλεχος εκπαιδευτικού ιδρύματος επικοινώνησε με τη χωροφυλακή και ενημέρωσε για την απόλυση και τους λόγους που την είχαν προκαλέσει. Ωστόσο, παραμένει ασαφές εάν το περιστατικό είχε γνωστοποιηθεί στη Δικαιοσύνη το 2021. Η Περιφέρεια Οξιτανίας υποστήριξε ότι δεν υπήρξε σχετική αναφορά βάσει του άρθρου 40 του Ποινικού Κώδικα, καθώς τα γεγονότα δεν θεωρήθηκαν αρκετά σοβαρά, ώστε να στοιχειοθετούν ποινικό αδίκημα, ενώ ανέφερε επίσης ότι, σύμφωνα με όσα γνώριζε, η οικογένεια της μαθήτριας δεν είχε καταθέσει μήνυση.

Ήταν τόσο δύσκολο να αξιολογηθεί το προφίλ του Ζερόμ Μπ.;

Πέρα από τον λογαριασμό του στο Facebook, ο Ζερόμ Μπ. διατηρούσε τουλάχιστον τρεις ιδιωτικούς λογαριασμούς στο Instagram και έναν στο TikTok. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στο TikTok χρησιμοποιούσε ως φωτογραφία προφίλ εικόνα με τις δύο κόρες του, ενώ ακολουθούσε περίπου 600 λογαριασμούς σχεδόν αποκλειστικά γυναικών. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονταν νεαρές ενήλικες που δημοσίευαν περιεχόμενο με σεξουαλικό χαρακτήρα, έφηβες που αναρτούσαν φωτογραφίες με εσώρουχα και μικρά κορίτσια από χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Ασίας που δημοσίευαν βίντεο από την καθημερινότητά τους.

Ο Ζερόμ Μπ. εξακολουθεί να τεκμαίρεται αθώος. Οι συνήγοροί του, Σαντρά Βάσκεζ και Ελεονόρ Παρέ, υπογράμμισαν σε ανακοίνωσή τους ότι τα επιβαρυντικά και τα ελαφρυντικά στοιχεία της υπόθεσης πρέπει να εξεταστούν αποκλειστικά στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας και όχι μέσα από τον δημόσιο σχολιασμό στα μέσα ενημέρωσης.