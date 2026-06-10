Βαρύτερος γίνεται ο απολογισμός του ισχυρού σεισμού μεγέθους 7,8 Ρίχτερ που έπληξε τις νότιες Φιλιππίνες τη Δευτέρα 8 Ιουνίου, καθώς οι νεκροί ανέρχονται πλέον στους 46. Την ίδια ώρα, τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες στα συντρίμμια κτιρίων που κατέρρευσαν, αναζητώντας αγνοούμενους και επιζώντες.

Ο σεισμός, που σημειώθηκε στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά των ακτών του νησιού Μιντανάο, είχε αποτέλεσμα να καταρρεύσουν κτίρια και να σημειωθούν κατολισθήσεις σε πολλές περιοχές.

Η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών των Φιλιππίνων έκανε λόγο για 45 νεκρούς και πρόσθεσε ότι αναζητεί ακόμη 17 ανθρώπους που παραμένουν αγνοούμενοι.

Ωστόσο, η καταμέτρησή της δεν λαμβάνει υπόψη τις σορούς που καταμέτρησε η πολιτική προστασία. Σύμφωνα με αυτή την τελευταία, ο 39χρονος Τζόι Ντελούβιο βρέθηκε νεκρός στα συντρίμμια, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, παρά τον κίνδυνο που προκαλούν οι εκατοντάδες μετασεισμοί που έχουν καταγραφεί μετά την κύρια σεισμική δόνηση.

Οι περισσότεροι θάνατοι σημειώθηκαν στην επαρχία Δυτική Νταβάο. Πολλοί από αυτούς έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας κατολισθήσεων και καταρρεύσεων κτιρίων, σύμφωνα με δηλώσεις που έκανε ο Ραφαελίτο Αλεχάντρο, αξιωματούχος της πολιτικής προστασίας, σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό.