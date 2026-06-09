Ο απολογισμός από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,8 βαθμών που έπληξε τη νότια περιοχή των Φιλιππίνων συνεχίζει να προκαλεί ανησυχία, καθώς οι Aρχές εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί τις επόμενες ώρες. Εκατοντάδες μετασεισμοί έχουν συγκλονίσει το νότιο τμήμα της χώρας μετά τη δόνηση που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας, ενώ οι ομάδες διάσωσης φτάνουν σταδιακά σε παράκτιες πόλεις και κοινότητες του νησιού Μιντανάο, αποκαλύπτοντας το μέγεθος της καταστροφής.

Μέχρι στιγμής, οι αρχές έχουν καταγράψει 37 νεκρούς και 487 τραυματίες, ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Κτίρια έχουν καταρρεύσει, δρόμοι έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές ή έχουν θαφτεί κάτω από κατολισθήσεις, ενώ εκτεταμένες περιοχές του νησιού εξακολουθούν να παραμένουν χωρίς ηλεκτροδότηση και τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις.

Ο σεισμός προκάλεσε επίσης προειδοποιήσεις για τσουνάμι στην Ινδονησία, νότια του Μιντανάο, καθώς και κατά μήκος των ακτών του Ειρηνικού στην Ιαπωνία, αναγκάζοντας δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν προσωρινά τις εστίες τους.

«Ελπίζουμε ότι ο αριθμός των νεκρών δεν θα αυξηθεί περαιτέρω, αλλά αναμένουμε ότι θα μεταβληθεί. Η προτεραιότητά μας σήμερα είναι η έρευνα και η διάσωση», δήλωσε στο ραδιόφωνο DZMM ο Μπερνάρντο Αλεχάντρο, υφυπουργός της υπηρεσίας που επιβλέπει την αντιμετώπιση καταστροφών.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών, σχεδόν 2.000 κατοικίες και 6.000 δημόσια σχολεία έχουν υποστεί ζημιές από τη σεισμική δόνηση.

Η σεισμική δραστηριότητα στις Φιλιππίνες και το Ρήγμα Κοταμπάτο

Οι Φιλιππίνες πλήττονται συχνά από σεισμούς και ηφαιστειακές εκρήξεις, καθώς βρίσκονται στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, μια περιοχή με ιδιαίτερα αυξημένη σεισμική δραστηριότητα.

Ο σεισμός της Δευτέρας προκλήθηκε από μετακίνηση στο Ρήγμα Κοταμπάτο, ανοιχτά του νοτιότερου άκρου της χώρας. Το συγκεκριμένο ρήγμα έχει συνδεθεί στο παρελθόν με ιδιαίτερα ισχυρές σεισμικές δονήσεις. Το 1976 είχε προκαλέσει σεισμό μεγέθους 7,9 βαθμών, ο οποίος πυροδότησε τσουνάμι που στοίχισε τη ζωή σε περίπου 5.000 ανθρώπους.

Σκηνές πανικού στο Μιντανάο

Η ισχυρή δόνηση προκάλεσε πανικό σε πολλές περιοχές του Μιντανάο. Βίντεο που καταγράφηκαν από κινητά τηλέφωνα και κάμερες ασφαλείας δείχνουν κτίρια να καταρρέουν και παιδιά να ουρλιάζουν καθώς το έδαφος σείεται.

Ο εργάτης οικοδομών Ράμελ Πάτο συνόδευε τα τρία παιδιά του, ηλικίας εννέα, 12 και 13 ετών, στο σχολείο στην πόλη Πολομόλοκ όταν σημειώθηκε ο σεισμός.

«Όταν ετοιμαζόμουν να φύγω από το σχολείο τους, ένιωσα μια πολύ ισχυρή δόνηση», δήλωσε στο BBC.

«Τα παιδιά άρχισαν να τρέχουν και να κλαίνε», συμπλήρωσε.

Ο Πάτο θυμήθηκε ότι είχε επιζήσει από έναν λιγότερο ισχυρό σεισμό το 1998, όταν ήταν επτά ετών. «Δεν είναι η πρώτη φορά που βιώνω κάτι τέτοιο… Ξέρω ότι δεν πρέπει να πανικοβληθώ ώστε να μπορώ να σκέφτομαι καθαρά», ανέφερε.

Ο δάσκαλος σε δημόσιο σχολείο Σέζαρ Σούντο, κάτοικος της πόλης Λεμπάκ, περιέγραψε ότι ο σεισμός έμοιαζε σαν να «κουνιέται κάποιος δυνατά σε μια αιώρα για περισσότερο από δύο λεπτά… και η δόνηση γινόταν ολοένα και πιο ισχυρή κάθε δευτερόλεπτο».

«Όλοι ζαλίστηκαν. Οι μαθητές μας φώναζαν και έκλαιγαν και έπρεπε να τους ηρεμήσουμε. Και ήταν χιλιάδες μαθητές», συμπλήρωσε.

Όπως εξήγησε, οι μαθητές, κυρίως ηλικίας 13 ετών, παρέμειναν στον χώρο του σχολείου μέχρι να τους δοθούν οδηγίες να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

«Κυριολεκτικά σωθήκαμε χάρη στην τελετή έπαρσης της σημαίας», είπε, εξηγώντας ότι όλοι βρίσκονταν σε εξωτερικό χώρο όταν σημειώθηκε ο σεισμός.

«Ήταν από τους ισχυρότερους σεισμούς»

Ο υπουργός Επιστημών και βετεράνος σεισμολόγος Ρενάτο Σολίντουμ δήλωσε ότι πολλοί μαθητές σώθηκαν επειδή συμμετείχαν στην πρωινή συγκέντρωση που πραγματοποιείται κάθε Δευτέρα.

«Ήταν τυχεροί που βρίσκονταν έξω. Μπόρεσαν να παραμείνουν στο σημείο τους και να καθίσουν», δήλωσε στο DZMM.

«Οι περιοχές αυτές έχουν βιώσει ισχυρούς σεισμούς και στο παρελθόν. Αυτός είναι ένας από τους ισχυρότερους», ανέφερε.

Ένα βίντεο που έγινε ιδιαίτερα δημοφιλές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει την κατάρρευση καταστήματος της γνωστής αλυσίδας ταχυφαγείων Τζόλιμπι στην πόλη Τζένεραλ Σάντος, ενώ παρευρισκόμενοι παρακολουθούν έντρομοι το περιστατικό.

Η εταιρεία ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας ότι όλοι οι εργαζόμενοί της στις πληγείσες περιοχές είναι ασφαλείς.

Κινητοποίηση της κυβέρνησης και δυσκολίες πρόσβασης

Ο πρόεδρος των Φιλιππίνων Φερδινάνδος Μάρκος Τζούνιορ ανακοίνωσε ότι έχει κινητοποιήσει ολόκληρο τον κρατικό μηχανισμό για την αντιμετώπιση της καταστροφής.

Οι υπουργοί Μεταφορών και Υγείας ταξίδεψαν από την πρωτεύουσα Μανίλα προς το Μιντανάο για να επιβλέψουν τις επιχειρήσεις αντιμετώπισης της κρίσης. Ο υπουργός Υγείας Τεοντόρο Χερμπόσα δήλωσε ότι ισχυροί μετασεισμοί συνέχισαν να σημειώνονται ακόμη και την ώρα που οι γιατροί παρείχαν περίθαλψη στους τραυματίες.

Η πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές παραμένει εξαιρετικά δύσκολη. Στην πόλη Χοσέ Αμπάντ Σάντος, στην επαρχία Νταβάο Οξιντένταλ, στην ανατολική πλευρά του Μιντανάο, οι κατολισθήσεις έχουν αποκλείσει τον μοναδικό αυτοκινητόδρομο της περιοχής.

Ο δήμαρχος Τζέισον Τζον Τζόις δήλωσε στο DZMM ότι οι κατολισθήσεις έχουν θάψει τον μοναδικό οδικό άξονα της πόλης, με αποτέλεσμα μόνο το μισό τμήμα της να παραμένει προσβάσιμο οδικώς.

«Τα είδη πρώτης ανάγκης πρέπει να μεταφέρονται αεροπορικώς στα απομακρυσμένα μπαρανγκάι (χωριά)», πρόσθεσε.