Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε σε πολυώροφο κτίριο στο Λονδίνο, όπου τρία μέλη μιας οικογένειας έχασαν τη ζωή τους πέφτοντας από ύψος περίπου 120 μέτρων, υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις Αρχές.

Το συμβάν έγινε το πρωί της 27ης Μαΐου σε συγκρότημα κατοικιών στην περιοχή Έλεφαντ εντ Καστλ, στο νότιο Λονδίνο, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία, με τις πρώτες αναφορές να κάνουν υποθέσεις για ενδεχόμενη ομαδική αυτοκτονία ή ενδοοικογενειακή βία.

Φίλοι της οικογένειας ανέφεραν ότι το ζευγάρι είχε μετακομίσει από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ινδία πριν από περίπου έξι χρόνια, προκειμένου το παιδί της οικογένειας, ο Σιντ, να λάβει εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα για προβλήματα υγείας που τον ταλαιπωρούσαν, ενώ η μητέρα, η Αντίτη, θα βρισκόταν κοντά σε φίλους και συγγενείς στη Βομβάη, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε. Ωστόσο, καθώς η κατάσταση της υγείας του παιδιού δεν παρουσίασε βελτίωση παρά τις προσπάθειες των γιατρών, επέστρεψαν στο Λονδίνο το 2025.

Η οικογένεια κατοικούσε στον πύργο Highpoint, ένα συγκρότημα με 458 πολυτελή διαμερίσματα, τα περισσότερα από τα οποία ενοικιάζονται σε φοιτητές από εύπορες οικογένειες της Ανατολικής Ασίας και σε νέους επαγγελματίες της μεσαίας τάξης.

Το κτίριο είχε παλαιότερα φιλοξενήσει περισσότερους από 500 πρόσφυγες αιτούντες άσυλο, οι οποίοι το είχαν χαρακτηρίσει τότε «ξενώνα της κόλασης». Ωστόσο, μετά την ανακατασκευή του από την καναδική εταιρεία ακινήτων «Realstar Living» και τη μετονομασία του σε «UNCLE Elephant and Castle», το συγκρότημα αναβαθμίστηκε αισθητά, διαθέτοντας πλέον μπαρ στον τελευταίο όροφο, γυμναστήριο, κοινόχρηστο χώρο εργασίας και υπόγειο πάρκινγκ. Το κτίριο, στο οποίο στεγάζεται επίσης θέατρο 300 θέσεων που μισθώνει το Southwark Playhouse, θεωρείται ένα από τα ψηλότερα οικιστικά κτίρια του Λονδίνου και προσφέρει πανοραμική θέα στην πόλη.

Τα ενοίκια ξεκινούν από 2.700 λίρες τον μήνα για μία γκαρσονιέρα και φτάνουν τις 3.800 λίρες για διαμερίσματα δύο υπνοδωματίων. Μόνο λίγες οικογένειες διαμένουν μόνιμα στο συγκρότημα, καθώς τα ενοίκια είναι πολύ ακριβά.

Man, woman and child died in fall from block of flats in south London, UK, police say https://t.co/9mAUb8TRad — BBC Breaking News (@BBCBreaking) May 29, 2026

«Άκουγα φωνές και ουρλιαχτά τις τελευταίες δύο εβδομάδες»

Κάτοικοι του κτιρίου δήλωσαν ότι δεν γνώριζαν την ταυτότητα της οικογένειας που έχασε τη ζωή της. Όπως ανέφεραν, στο συγκρότημα δεν υπάρχει ιδιαίτερη αίσθηση κοινότητας, ενώ οι περισσότεροι ένοικοι δεν έχουν ουσιαστική επαφή με τους γείτονές τους.

«Δεν υπάρχει καθόλου αίσθηση κοινότητας εδώ. Κανείς δεν γνωρίζει τους γείτονές του», ανέφερε χαρακτηριστικά ένας κάτοικος της πολυκατοικίας, περιγράφοντας την καθημερινότητα στο συγκρότημα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι ένοικοι ζουν κυρίως σε ένα περιβάλλον ανωνυμίας, με τους περισσότερους να παραμένουν άγνωστοι μεταξύ τους, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για ένα μεγάλο οικιστικό συγκρότημα με εκατοντάδες διαμερίσματα.

Παράλληλα, κάτοικοι ανέφεραν ότι άκουγαν φωνές και κραυγές από το διαμέρισμα της οικογένειας τις εβδομάδες πριν από το περιστατικό.

Μία γυναίκα που μένει στο κτίριο δήλωσε: «Άκουγα φωνές και ουρλιαχτά τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Σταμάτησαν μετά την Τετάρτη. Η αστυνομία χτύπησε την πόρτα μου και με ρώτησε αν είχα ακούσει φωνές. Τους είπα ναι και υπέθεσα ότι πρόκειται για έναν οικογενειακό καβγά».

Ορισμένοι ένοικοι εκφράζουν αμφιβολίες για το ενδεχόμενο ατυχήματος, επισημαίνοντας ότι η διαρρύθμιση του κτιρίου και τα προστατευτικά στοιχεία στα μπαλκόνια καθιστούν δύσκολο ένα τέτοιο σενάριο. Όπως ανέφεραν, τα γυάλινα κιγκλιδώματα είναι ιδιαίτερα ψηλά και φαίνεται να έχουν σχεδιαστεί ώστε να αποτρέπουν πτώσεις, γεγονός που έχει προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

«Είναι αδύνατο ακόμα και για έναν ψηλό ενήλικα να πέσει “κατά λάθος” πάνω από τα γυάλινα προστατευτικά. Τα πάνελ είναι ψηλότερα από το ύψος του στήθους», ανέφερε κάτοικος, εκφράζοντας επιφυλάξεις για το ενδεχόμενο ατυχήματος.

Σε εξέλιξη οι έρευνες

Την επομένη της τραγωδίας, οι ένοικοι έλαβαν ενημερωτικό μήνυμα για αυξημένη αστυνομική παρουσία και προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι διερευνά τους θανάτους, οι οποίοι αντιμετωπίζονται προς το παρόν ως «αιφνίδιοι» και «ανεξήγητοι», ενώ έχουν ενημερωθεί οι συγγενείς των θυμάτων.

Το Ιατροδικαστικό Δικαστήριο του Σάουθγουορκ ανέφερε ότι η υπόθεση έχει παραπεμφθεί στις αρμόδιες αρχές και ότι οι έρευνες της αστυνομίας βρίσκονται σε εξέλιξη, χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες προς το παρόν, σύμφωνα με την Daily Mail.