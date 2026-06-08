Συγκρούσεις ξέσπασαν στο υπό πακιστανική διοίκηση Κασμίρ μεταξύ διαδηλωτών που ανήκουν σε απαγορευμένο κίνημα και αστυνομικών δυνάμεων, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις πολίτες και τέσσερις αστυνομικοί, ενώ δεκάδες ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις Αρχές.

Όπως δήλωσε στο AFP ο Σαρντάρ Γουάχιντ, ανώτατος πολιτικός αξιωματούχος της πόλης Ραβαλακότ, όπου σημειώθηκαν οι συγκρούσεις, τρεις πολίτες σκοτώθηκαν και 40 τραυματίστηκαν.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι τα βίαια επεισόδια άφησαν πίσω τους τέσσερις αστυνομικούς νεκρούς και 23 τραυματίες.

Την Παρασκευή, η κυβέρνηση στο Αζάντ Κασμίρ, η οποία διοικεί το υπό πακιστανική διοίκηση τμήμα της διαφιλονικούμενης περιοχής, χαρακτήρισε την Κοινή Επιτροπή Δράσης Awami (JAAC) τρομοκρατική οργάνωση βάσει της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας για φερόμενη «συμμετοχή σε τρομοκρατικές πράξεις» που αποσκοπούν στη δημιουργία «αναρχίας».

Η αστυνομία ανέφερε ότι συνέλαβε 72 μέλη της JAAC το Σάββατο.

Το κίνημα διαμαρτύρεται κατά των Αρχών, απαιτώντας οικονομικές και πολιτικές μεταρρυθμίσεις. Το κίνημα απέρριψε άμεσα τις κατηγορίες και ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει με τις προγραμματισμένες διαδηλώσεις στις 9 Ιουνίου.

Η αστυνομία ανέφερε επίσης ότι η έδρα της JAAC σφραγίστηκε την Κυριακή και ότι επιβλήθηκε απαγόρευση μεγάλων συγκεντρώσεων στο Μουζαφαραμπάντ, τη μεγαλύτερη πόλη στο υπό πακιστανική διοίκηση Κασμίρ.

Οι αγορές ήταν ανοιχτές στο Μουζαφαραμπάντ καθώς οι δυνάμεις ασφαλείας περιπολούσαν σήμερα στην πόλη, αφού οι κάτοικοι έσπευσαν στα καταστήματα το Σαββατοκύριακο για να εφοδιαστούν με προμήθειες ενόψει των αναμενόμενων διαμαρτυριών και των μέτρων lockdown, σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP.

Τα αιτήματα της JAAC περιλαμβάνουν επίσης οικονομικές μεταρρυθμίσεις για τη μείωση των τιμών ενέργειας και την παροχή δωρεάν υγειονομικής περίθαλψης.

Το Κασμίρ, το οποίο έχει μουσουλμανική πλειοψηφία, διεκδικείται στο σύνολό του τόσο από την Ινδία όσο και από το Πακιστάν, αλλά έχει διαιρεθεί μεταξύ των δύο χωρών μετά την ανεξαρτησία τους από τη Βρετανία, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.