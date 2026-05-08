Ο Αμερικανός Μόνιμος Αντιπρόσωπος στον ΟΗΕ, πρέσβης Μάικλ Γουόλτς, δήλωσε -πλαισιωμένος από τους πρέσβεις των χωρών του Συμβουλίου του Κόλπου (GCC)- ότι το σχέδιο Απόφασης που κατήρτισαν οι ΗΠΑ και το Μπαχρέιν, και το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να τεθεί προς ψήφιση την επόμενη εβδομάδα, αποσκοπεί στην υπεράσπιση «της ελεύθερης ναυσιπλοΐας για τις οικονομίες ολόκληρου του κόσμου» στα Στενά του Ορμούζ, τα οποία χαρακτήρισε «τίποτε λιγότερο από ακρογωνιαίο λίθο της παγκόσμιας σταθερότητας και του εμπορίου».

Υποστήριξε ότι «οι ενέργειες ναρκοθέτησης και επιβολής διοδίων από το Ιράν συνιστούν κλασικές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου», επικαλούμενος το δίκαιο της θάλασσας, τις Συμβάσεις της Χάγης, την Απόφαση στην υπόθεση των Στενών της Κέρκυρας, το Εγχειρίδιο του Σαν Ρέμο και την Απόφαση 2817 του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Σύμφωνα με τον Μάικλ Γουόλτζ, το προτεινόμενο σχέδιο Απόφασης απαιτεί από το Ιράν «να λάβει απλά, ξεκάθαρα μέτρα: να σταματήσει τις επιθέσεις του κατά της εμπορικής ναυτιλίας, να παύσει τη ναρκοθέτηση και να απομακρύνει τις νάρκες του από μια διεθνή θαλάσσια οδό, να σταματήσει την επιβολή διοδίων και να επιτρέψει στον ΟΗΕ να παραδώσει σωτήρια βοήθεια μέσω του εν λόγω διαδρόμου».

«Το πρόβλημα είναι ότι, μόλις αυτή την εβδομάδα, τα ίδια τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι το καθεστώς ίδρυσε αυτό που αποκαλεί “Αρχή των Στενών του Περσικού Κόλπου”, μέσω της οποίας επιδιώκει να επιβάλει σε όλους τους πλοιάρχους διεθνών, εμπορικών και πολιτικών πλοίων την υποχρέωση να δηλώνουν την παρουσία τους και να καταβάλλουν δωροδοκία, δηλαδή να πληρώνουν διόδια, προκειμένου να χρησιμοποιούν αυτές τις διεθνείς πλωτές οδούς», τόνισε.

Προειδοποίησε επίσης ότι «οι ενέργειες του Ιράν επηρεάζουν ολόκληρο τον κόσμο», αυξάνοντας το κόστος ενέργειας και τροφίμων και παρεμποδίζοντας την ανθρωπιστική πρόσβαση.

Παρουσίασε το ζήτημα ως δοκιμασία για το Συμβούλιο Ασφαλείας, διερωτώμενος εάν τα κράτη θα σταθούν στο πλευρό «ενός καθεστώτος που σφαγιάζει τον ίδιο του τον λαό» ή στο πλευρό περιφερειακών εταίρων που επιδιώκουν «ένα καλύτερο μέλλον».

Κλείνοντας, τόνισε ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες επιλέγουν να σταθούν υπέρ της ελευθερίας ναυσιπλοΐας», «υπέρ του διεθνούς δικαίου» και στο πλευρό των εταίρων τους στον Κόλπο.

«Δίνουμε στον ΟΗΕ και στο Συμβούλιο Ασφαλείας μια ακόμη ευκαιρία να επιστρέψουν στα βασικά, να υπερασπιστούν αυτές τις θεμελιώδεις αρχές και να αξιοποιήσουν την Απόφαση 2817, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα από το Συμβούλιο με 136 συνυπογράφοντες, και θα δούμε τι θα αποφασίσει να πράξει το Συμβούλιο τις επόμενες ημέρες», σημείωσε.

Από την πλευρά του, ο Ιρανός Μόνιμος Αντιπρόσωπος πρέσβης Αμίρ Σάιντ Ιραβανί, σε δηλώσεις που ακολούθησαν, απέρριψε το σχέδιο Απόφασης που κατέθεσαν από κοινού οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Μπαχρέιν για την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, χαρακτηρίζοντάς το «βαθιά προβληματικό, μονομερές και πολιτικά υποκινούμενο».

Όπως υποστήριξε, οι ισχυρισμοί ότι το σχέδιο αποσκοπεί στην προστασία της «ελευθερίας της ναυσιπλοΐας» δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, καθώς, κατά την ιρανική πλευρά, οι ενέργειες των ΗΠΑ «έχουν χρησιμεύσει μόνο στην κλιμάκωση των εντάσεων και στην εμβάθυνση της αστάθειας στην περιοχή».

Ο Αμίρ Σάιντ Ιραβανί τόνισε ότι η θέση της Τεχεράνης είναι «σαφής», επισημαίνοντας πως «η μόνη βιώσιμη λύση στα Στενά του Ορμούζ είναι ο μόνιμος τερματισμός του πολέμου, η άρση του θαλάσσιου αποκλεισμού και η αποκατάσταση της κανονικής διέλευσης».

Κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι προωθούν ένα σχέδιο Απόφασης «υπό το πρόσχημα της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας», με πραγματικό σκοπό να «νομιμοποιήσει τις παράνομες ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ», συμπεριλαμβανομένου, όπως είπε, του «παράνομου θαλάσσιου αποκλεισμού».

Ο Ιρανός πρέσβης υποστήριξε ότι το σχέδιο παραβλέπει τη «βασική αιτία» της κρίσης, δηλαδή την «παράνομη στρατιωτική επίθεση και χρήση βίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ισραηλινό καθεστώς» κατά του Ιράν.

Τόνισε ότι «η υιοθέτηση του σχεδίου θα έπληττε σοβαρά την αξιοπιστία και την αμεροληψία του Συμβουλίου Ασφαλείας» και θα δημιουργούσε «επικίνδυνο προηγούμενο» για τη νομιμοποίηση μονομερών καταναγκαστικών μέτρων.

Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ρωσίας στον ΟΗΕ με ανακοίνωσή της διευκρίνισε τη θέση της για τις συζητήσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας σχετικά με την κρίση γύρω από το Ιράν, αποδίδοντας την κλιμάκωση στην «απρόκλητη επιθετικότητα των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν».

Η Μόσχα εξέφρασε -μεταξύ άλλων- στήριξη στις διαμεσολαβητικές προσπάθειες του Πακιστάν και υπενθύμισε ότι μαζί με την Κίνα, μπλόκαρε στις 7 Απριλίου 2026 σχέδιο Απόφασης για τα Στενά του Ορμούζ (που κατέθεσε το Μπαχρέιν) και κατέθεσε εναλλακτικό κείμενο που καλεί τα μέρη να «τερματίσουν τον πόλεμο», να απόσχουν από τη χρήση βίας και να επιλύσουν τις διαφορές τους μέσω διαπραγματεύσεων. Καταδίκασε επίσης τις επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές στη περιοχή και προς τις χώρες του Κόλπου.

Αναφορικά με το Σχέδιο Απόφασης των ΗΠΑ-Μπαχρέιν, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Μόσχα απορρίπτει τη διατύπωση του ως «μη ισορροπημένη».