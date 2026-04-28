Οι μεξικανικές αρχές ανακοίνωσαν χθες Δευτέρα 27/4 πως συνέλαβαν δύο ηγετικά στελέχη καρτέλ των ναρκωτικών, το ένα από τα οποία θεωρείται δυνητικός διάδοχος του «Ελ Μέντσο», του πρώην αρχηγού του ισχυρού καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο (ΚΝΓΧ).

Ο «Ελ Μέντσο», ή κατά κόσμον Νεμέσιο Οσεγκέρα, υπέκυψε τον Φεβρουάριο στα τραύματα που υπέστη κατά τη διάρκεια επιχείρησης στην πολιτεία Χαλίσκο (δυτικά), με αποτέλεσμα να ξεσπάσει κύμα βίας στη χώρα, με οδοφράγματα και επιθέσεις εναντίον εμπορικών καταστημάτων και άλλων ευάλωτων στόχων σε διάφορες τοποθεσίες στο Μεξικό.

Ο Αούδιας Φλόρες Σίλβα, από τους πιο στενούς συνεργάτες του θανόντος βαρόνου των ναρκωτικών, συνελήφθη στην πολιτεία Ναγιαρίτ, σύμφωνα με τις αρχές.

Οι ΗΠΑ προσέφεραν αμοιβή πέντε εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες που θα επέτρεπαν τη σύλληψή του.

Σύμφωνα με το κέντρο μελετών InSight Crime, ήταν δυνητικός διάδοχος του ιδρυτή του ΚΝΓΧ.

Αυτός που είναι επίσης γνωστός ως «El Jardinero» («Ελ Χαρντινέρο», «ο κηπουρός» στα ισπανικά) ήταν «δεξί χέρι» του «Ελ Μέντσο» ως τον θάνατο αυτού του τελευταίου, σύμφωνα με τον Νταβίντ Σαουσέδο, ειδικό σε ζητήματα ασφαλείας, που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψή του «σχεδιάστηκε» και «εκτελέστηκε» από τις ειδικές δυνάμεις του μεξικανικού πολεμικού ναυτικού, διευκρίνισε μέσω X ο Όμαρ Γκαρσία Χάρφους, ο υπουργός Ασφάλειας.

Νωρίτερα χθες, η κυβέρνηση της πολιτείας Ταμαουλίπας ανακοίνωσε τη σύλληψη ηγετικού στελέχους καρτέλ των ναρκωτικών στη μεξικανική πόλη Ρεϊνόσα, «στόχου προτεραιότητας».

Σύμφωνα με μεξικανικά ΜΜΕ, πρόκειται για τον Αλεξάντερ Μπεναβίδες Φλόρες, γνωστό επίσης ως «R9», επικεφαλής της Los Metros, μιας από τις φράξιες του καρτέλ του Κόλπου, που αποδυναμώθηκε την τελευταία δεκαετία, εξαιτίας των συλλήψεων μελών της ηγετικής ομάδας του.

Σε αντίποινα, μέλη της Λος Μέτρος έστησαν οκτώ οδοφράγματα σε οδικούς άξονες που συνδέουν τη Ρεϊνόσα, πόλη πάνω στα σύνορα με τις ΗΠΑ, με τρεις γειτονικές μεξικανικές κοινότητες.

Σύμφωνα πάντως με τις αρχές στην Ταμαουλίπας, η τάξη αποκαταστάθηκε και δεν έχουν αναφερθεί θύματα.

Η Ρεϊνόσα, που έχει κάπου 690.000 κατοίκους, βρίσκεται απέναντι στην αμερικανική πόλη ΜακΆλεν (Τέξας) κι αποτελεί για χρόνια προπύργιο του καρτέλ του Κόλπου, άλλοτε μιας από τις ισχυρότερες συμμορίες του οργανωμένου εγκλήματος στο Μεξικό.