Σε μια σημαντική επιχείρηση κατά του οργανωμένου εγκλήματος, ο στρατός του Μεξικού προχώρησε στη σύλληψη ενός εκ των κορυφαίων στελεχών καρτέλ ναρκωτικών, ο οποίος θεωρούνταν πιθανός διάδοχος του διαβόητου βαρόνου ναρκωτικών «Ελ Μέντσο».

Όπως αποκάλυψαν οι αρχές, ο Αουδίας Φλόρες Σίλβα, γνωστός και ως «El Jardinero» (Ο Κηπουρός), εντοπίστηκε και συνελήφθη, ενώ κρυβόταν σε χαντάκι στην άκρη δρόμου κοντά στην κοινότητα Ελ Μιραντόρ, στην πολιτεία Ναγιαρίτ, στα βορειοδυτικά της χώρας. Ο ίδιος αποτελούσε κορυφαίο στέλεχος του Καρτέλ Νέας Γενιάς Χαλίσκο (CJNG), το οποίο μέχρι τον Φεβρουάριο ηγείτο ο Νεμέσιο Οσεγκέρα Θερβάντες, γνωστός ως «Ελ Μέντσο», ο οποίος σκοτώθηκε σε στρατιωτική επιχείρηση, γεγονός που πυροδότησε κύμα φονικής βίας.

Η κυβέρνηση του Μεξικού ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια της σύλληψης δεν υπήρξαν νεκροί ή τραυματίες. Ωστόσο, τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι μετά την επιχείρηση σημειώθηκαν εμπρησμοί σε οχήματα και επιχειρήσεις.

Intento correr en el monte para escapar, un video muestra el momento en el que Audias Flores Silva, El Jardinero, líder del CJNG es sometido y detenido por Fuerzas Especiales en Nayarit

Η κατάσταση ασφαλείας στη χώρα βρίσκεται υπό αυξημένη επιτήρηση, καθώς το Μεξικό ετοιμάζεται να συνδιοργανώσει το Παγκόσμιο Κύπελλο αυτό το καλοκαίρι μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά. Για τη σύλληψη του Φλόρες Σίλβα, οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν προκηρύξει αμοιβή ύψους 5 εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στον εντοπισμό του. Ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Μεξικό, Ρόναλντ Τζόνσον, επαίνεσε τη σύλληψη, σημειώνοντας σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι πρόκειται για ένα «σημαντικό βήμα» στην καταπολέμηση όσων επωφελούνται από τη διακίνηση φαιντανύλης.

Ο Μεξικανός αναλυτής ασφάλειας Ντέιβιντ Σαουσέδο χαρακτήρισε τη σύλληψη «σημαντικό πλήγμα» για το CJNG, το οποίο βρισκόταν σε φάση αναδιοργάνωσης μετά τον θάνατο του «Ελ Μέντσο». Ωστόσο, όπως δήλωσε στο Associated Press, τέτοιες εγκληματικές οργανώσεις «μπορούν να επανασυσταθούν γρήγορα παρά τη σύλληψη των ηγετών τους» και να συνεχίσουν τη δράση τους.

Ποιος είναι ο «El Jardinero» και τι είναι το CJNG

Σύμφωνα με Μεξικανούς αξιωματούχους ασφαλείας, ο Φλόρες Σίλβα ήταν επικεφαλής ασφάλειας του Οσεγκέρα Θερβάντες και είχε ενεργό ρόλο στην καθοδήγηση των επιχειρήσεων παραγωγής και διακίνησης ναρκωτικών του καρτέλ σε τέσσερις πολιτείες.

Σε νεαρή ηλικία εξέτισε ποινή φυλάκισης πέντε ετών στις Ηνωμένες Πολιτείες για διακίνηση ναρκωτικών και, μετά την αποφυλάκισή του, επέστρεψε στο Μεξικό. Το 2016 συνελήφθη εκ νέου για φερόμενη συμμετοχή σε ενέδρα κατά αστυνομικών στην πολιτεία Χαλίσκο, ενώ αποφυλακίστηκε τρία χρόνια αργότερα.

Από το 2021, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ζητήσει την έκδοσή του, προκειμένου να αντιμετωπίσει κατηγορίες για συνωμοσία διακίνησης ναρκωτικών και παράνομη κατοχή όπλων.

Το Καρτέλ Νέας Γενιάς Χαλίσκο (CJNG) χαρακτηρίστηκε πέρυσι ως ξένη τρομοκρατική οργάνωση από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, μαζί με πέντε ακόμη μεξικανικά καρτέλ. Η υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών των ΗΠΑ (DEA) έχει αναγνωρίσει παρουσία του CJNG σε 21 από τις 32 πολιτείες του Μεξικού, ενώ ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν ότι η δράση του εκτείνεται σε έως και 25 πολιτείες, με βασικό προπύργιο τη Χαλίσκο.

Παράλληλα, οι επιχειρήσεις του καρτέλ έχουν επεκταθεί σε περίπου 100 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών.