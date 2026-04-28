Μια ανατριχιαστική υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης φέρνει στο φως η μαρτυρία της 28χρονης Φιόνα Σιθ, η οποία αποφάσισε να μιλήσει δημόσια, αποκαλύπτοντας ότι υπήρξε θύμα βιασμών και σεξουαλικής κακοποίησης από τον ίδιο της τον αδελφό και τον ξάδερφό της από την ηλικία των εννέα ετών.

Η ίδια τονίζει ότι της «έκλεψαν» την παιδική της ηλικία, ενώ οι επιθέσεις λάμβαναν χώρα μέσα στο ίδιο της το σπίτι και, όπως υποστηρίζει, αποκρύφθηκαν από την οικογένειά της.

Η Φιόνα Σιθ, από το Γουέστ Λόθιαν, περιγράφει τον έντονο σωματικό και ψυχικό πόνο που υπέστη από τον αδελφό της, Τζον Σάιμ, 35 ετών, και τον τρανς ξάδερφό της, Σερένιτι Τζόνστον, 34 ετών, ο οποίος ήταν παλαιότερα γνωστός ως Ντέιβιντ. Όπως αναφέρει, οι επιθέσεις συνεχίστηκαν για χρόνια, ενώ η οικογένεια «έθαψε» την υπόθεση και δεν αντέδρασε.

Η ίδια εξηγεί ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα προσπαθούσε να διαχειριστεί το τραύμα της «θάβοντάς» το, ωστόσο αυτό επανήλθε με ένταση όταν απέκτησε τη δική της οικογένεια, με αποτέλεσμα να βιώνει έντονες αναδρομές, όπως αναφέρει η Sun. Τότε αποφάσισε να απευθυνθεί στις Αρχές, γεγονός που οδήγησε στην καταδίκη των δύο δραστών, οι οποίοι φυλακίστηκαν για συνολικά 16 χρόνια ύστερα από ξεχωριστές δίκες.

Η Φιόνα Σιθ δηλώνει χαρακτηριστικά: «Μεγάλωσα σε μια οικογένεια τρόμου, ζώντας τον χειρότερο εφιάλτη κάθε παιδιού. Μου έκλεψαν την παιδική ηλικία. Έπρεπε να ανησυχώ για το παιχνίδι με τις κούκλες μου, αλλά αντ’ αυτού φοβόμουν τι θα μου κάνουν μετά. Ήμουν απόλυτα τρομοκρατημένη. Να σαπίσουν στην κόλαση, μαζί με την υπόλοιπη οικογένειά μου που με αποκήρυξε επειδή είπα την αλήθεια».

Όπως αναφέρει, σε μικρή ηλικία ονειρευόταν να γίνει νοσηλεύτρια ή μαία, όμως δυσκολευόταν να ανταποκριθεί στο σχολείο, καθώς απουσίαζε συχνά, ενώ εκτέθηκε από νωρίς σε ναρκωτικά και έναν ασταθή τρόπο ζωής.

Η ίδια περιγράφει ότι, όταν ήταν εννέα ετών, ο μεγαλύτερος αδελφός της άρχισε να της δείχνει «ιδιαίτερη προσοχή» και να κάνει σεξουαλικά σχόλια, πριν τη βιάσει στο δωμάτιό του, αφού την είχε καλέσει να δουν την ταινία «Aquamarine». «Θυμάμαι τη σκηνή και τα πάντα. Οι γονείς μου έλειπαν και μου επιτέθηκε. Πάγωσα και ένιωσα πόνο», αναφέρει, σημειώνοντας ότι, όταν το αποκάλυψε στη μητέρα της, εκείνη της είπε ότι επρόκειτο για αλλεργία από αφρόλουτρο.

Η κακοποίηση συνεχίστηκε, με τον Τζον Σάιμ να της επιτίθεται ξανά, ενώ παράλληλα διέδιδε ψευδείς φήμες ότι εκείνη προχωρούσε σε σεξουαλικές πράξεις ως ανταλλαγή για τσιγάρα και αναψυκτικά. «Ήμουν ένα μικρό κορίτσι. Η ντροπή και η ταπείνωση ήταν τεράστιες», δηλώνει.

Παράλληλα, ο ξάδερφός της Σερένιτι Τζόνστον, τότε γνωστός ως Ντέιβιντ, την κακοποίησε αρχικά σεξουαλικά στη σοφίτα του σπιτιού, ενώ σε άλλη περίπτωση τη βίασε στο σπίτι της γιαγιάς της. «Θυμάμαι να κοιτάζω τα βιβλία της Ντανιέλ Στιλ και να σκέφτομαι “τι έχει γίνει η ζωή μου”», αναφέρει.

Η Φιόνα Σιθ εξηγεί ότι για χρόνια αντιδρούσε έντονα, προσπαθώντας να διαχειριστεί το τραύμα της, ενώ ακόμη και οικογενειακές στιγμές, όπως τα Χριστούγεννα, κατέληγαν σε περιστατικά κακοποίησης. Όπως λέει, σε ηλικία 11 ετών κατανάλωνε υπερβολικές ποσότητες αλκοόλ, χωρίς να θυμάται τι είχε συμβεί.

Σε ηλικία 16 ετών μετακόμισε σε φίλη της οικογένειας και στη συνέχεια απέκτησε το δικό της σπίτι, ενώ το 2015 γέννησε το πρώτο της παιδί. Ωστόσο, όπως καταγγέλλει, οι συγγενείς της τότε προχωρούσαν σε σεξουαλικά σχόλια, ακόμα και κατά τη διάρκεια του θηλασμού. Η σχέση της με τον πατέρα του παιδιού της έληξε, αλλά το 2016 γνώρισε τον άνθρωπο που χαρακτηρίζει «αδελφή ψυχή», ο οποίος τη στήριξε και την ενθάρρυνε να απευθυνθεί στην αστυνομία.

«Είμαστε μαζί δέκα χρόνια, έχουμε τρία παιδιά και είναι το στήριγμά μου. Αν δεν ήταν αυτός, δεν θα ήμουν εδώ», αναφέρει.

Οι Τζον Σάιμ, από το Ούφαλ, και Σερένιτι Τζόνστον, από το Μπρόξμπερν του Γουέστ Λόθιαν, αρνήθηκαν τις κατηγορίες σε ξεχωριστές δίκες στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λίβινγκστον τον περασμένο Σεπτέμβριο και Ιανουάριο, ωστόσο τα σώματα των ενόρκων τούς έκριναν ενόχους. Ο Τζόνστον καταδικάστηκε σε εννέα χρόνια φυλάκισης και ο Σάιμ σε επτά, ενώ και οι δύο εγγράφηκαν στο μητρώο σεξουαλικών παραβατών εφ’ όρου ζωής. Ο Σάιμ, ο οποίος είχε καταδικαστεί και για ενδοοικογενειακή βία, κρίθηκε επίσης ένοχος για άσεμνες και ανήθικες πράξεις εις βάρος της ανήλικης αδελφής του.

Παρά τα προβλήματα άγχους και κατάθλιψης που συνεχίζει να αντιμετωπίζει, η Φιόνα Σιθ δηλώνει ότι πλέον νιώθει πως η φωνή της ακούστηκε. «Θέλω να προσφέρω στα παιδιά μου την παιδική ηλικία που δεν είχα, ένα σπίτι γεμάτο αγάπη», αναφέρει, ενώ καλεί όσους βιώνουν παρόμοιες καταστάσεις να μιλήσουν.

«Στην αρχή είναι τρομακτικό, αλλά αξίζει για την ελευθερία που ακολουθεί. Το βάρος που φεύγει από τους ώμους σου είναι απίστευτο. Αντιμετώπισα αυτό που συνέβη και πλέον αγαπώ τον εαυτό μου χωρίς ενοχές ή ντροπή», ανέφερε χαρακτηριστικά.