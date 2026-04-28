Η εικόνα του Εστεβάο να αποχωρεί κουτσαίνοντας από την ήττα της Τσέλσι απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ νωρίτερα μέσα στον μήνα ήταν αρκετή για να αποτυπώσει τη σκληρή πραγματικότητα αυτής της περιόδου. Ο νεαρός Βραζιλιάνος εξτρέμ έκρυβε το πρόσωπό του πίσω από τη φανέλα του, προσπαθώντας να συγκρατήσει τη συναισθηματική του φόρτιση, πριν ξεσπάσει σε δάκρυα στα αποδυτήρια.

Οι εξετάσεις που ακολούθησαν επιβεβαίωσαν τον χειρότερο φόβο: ρήξη τετάρτου βαθμού στον οπίσθιο μηριαίο, ο σοβαρότερος τραυματισμός αυτού του τύπου, που θέτει πλέον σε σοβαρή αμφιβολία τη συμμετοχή του με τη Βραζιλία στο Μουντιάλ.

Με το τουρνουά να ξεκινά στις 11 Ιουνίου σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό, ο χρόνος αποκατάστασης είναι πλέον ασφυκτικός. Για πολλούς ποδοσφαιριστές, ένας τραυματισμός μέσης διάρκειας αρκεί για να καταστρέψει το όνειρο της συμμετοχής ανάμεσα στους 1.248 παίκτες που θα βρεθούν στην τελική φάση.

Το ίδιο άγχος προκάλεσε και ο τραυματισμός του Κιλιάν Μπαπέ στον οπίσθιο μηριαίο, στην ισοπαλία της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Ρεάλ Μπέτις, ενώ μία ημέρα αργότερα ο Μοχάμεντ Σαλάχ αποχώρησε με ανάλογες ενοχλήσεις από τη νίκη της Λίβερπουλ απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας.

Ανησυχία προκάλεσε και η περίπτωση του Λαμίν Γιαμάλ, του μεγάλου αστεριού της Ισπανίας, καθώς τραυματισμός στον μηρό τον κράτησε εκτός από τις τελευταίες αγωνιστικές υποχρεώσεις της Μπαρτσελόνα στη La Liga.

Η ελπίδα για όλους παραμένει ότι οι τραυματισμοί αυτοί δεν θα επηρεάσουν την παρουσία τους στο μεγάλο καλοκαιρινό ραντεβού. Ωστόσο, όσο περνούν οι εβδομάδες, τα περιθώρια στενεύουν επικίνδυνα.

Για κάποιους, όμως, η απόφαση έχει ήδη ληφθεί από τη μοίρα. Ο Ροντρίγκο της Ρεάλ Μαδρίτης υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού και τέθηκε οριστικά εκτός πλάνων της Βραζιλίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

«Μία από τις χειρότερες ημέρες της ζωής μου. Αυτός ήταν πάντα ο τραυματισμός που φοβόμουν περισσότερο», έγραψε ο ίδιος στα social media.

Εκτός τίθεται και ο Ούγκο Εκιτικέ της Λίβερπουλ, μετά από ρήξη αχίλλειου τένοντα στο Champions League απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν, ενώ η Γερμανία χάνει τον Σερζ Γκνάμπρι, ο οποίος υπέστη σοβαρή θλάση στους προσαγωγούς και παραδέχθηκε πως οι ελπίδες του για το Μουντιάλ έχουν ουσιαστικά χαθεί.

Σημαντική ανησυχία υπάρχει και για τον Κάι Χάβερτς της Άρσεναλ, που αποχώρησε εμφανώς απογοητευμένος από το παιχνίδι με τη Νιούκαστλ, αλλά και για τον Εμπερέτσι Έζε της Αγγλίας, ο οποίος επίσης αντικαταστάθηκε πρόωρα.

Για την Ολλανδία, πάντως, τα νέα είναι ήδη εξαιρετικά δυσάρεστα. Ο Τσάβι Σίμονς τραυματίστηκε σοβαρά στο γόνατο στην αναμέτρηση της Τότεναμ με τη Γουλβς και αποχώρησε με φορείο.

Ο ίδιος επιβεβαίωσε μέσω Instagram ότι το Μουντιάλ έχει ουσιαστικά χαθεί. «Η ζωή μπορεί να γίνει σκληρή και σήμερα το νιώθω περισσότερο από ποτέ. Η σεζόν μου τελείωσε απότομα και μαζί χάθηκε και το Παγκόσμιο Κύπελλο. Το να εκπροσωπήσω τη χώρα μου αυτό το καλοκαίρι ήταν το μεγαλύτερο όνειρο», έγραψε, εμφανώς συντετριμμένος.

Ανάλογη αγωνία υπάρχει και για τον Κριστιάν Ρομέρο της Αργεντινής, ο οποίος τραυματίστηκε πρόσφατα και πλέον βλέπει το ενδεχόμενο να χάσει το τουρνουά στο οποίο η χώρα του θα προσπαθήσει να υπερασπιστεί τον τίτλο της.

Οι επόμενες εβδομάδες θα είναι γεμάτες ένταση, αβεβαιότητα και αγωνία. Καθώς οι διασυλλογικές διοργανώσεις μπαίνουν στην τελική τους ευθεία, κάθε λάθος πάτημα μπορεί να αλλάξει ολόκληρη την πορεία μιας καριέρας.

Το μόνο που απομένει σε παίκτες, προπονητές και φιλάθλους είναι η ελπίδα. Να αποφευχθούν νέοι τραυματισμοί και να υπάρξει καλύτερη τύχη από εκείνη που είχαν ο Σίμονς, ο Εστεβάο, ο Εκιτικέ και ο Γκνάμπρι.