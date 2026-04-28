Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο στο Porto Carras η κρίσιμη συνάντηση ανάμεσα στον Ιβάν Σαββίδη και τον Ραζβάν Λουτσέσκου, σε μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για τον ΠΑΟΚ, μετά τα τελευταία αρνητικά αποτελέσματα σε πρωτάθλημα και Κύπελλο.

Στη συζήτηση συμμετείχαν επίσης οι δύο γιοι του ισχυρού άνδρα του Δικεφάλου, Γιώργος και Νίκος Σαββίδης, με το κλίμα να χαρακτηρίζεται θετικό και ουσιαστικό, παρά την έντονη απογοήτευση που επικρατεί για την αγωνιστική εικόνα της ομάδας το τελευταίο διάστημα.

Η οικογένεια Σαββίδη βρίσκεται αυτές τις ημέρες στη Χαλκιδική, βιώνοντας παράλληλα το βαρύ πένθος για την απώλεια του Παύλου Σαββίδη. Παρ’ όλα αυτά, κρίθηκε αναγκαίο να πραγματοποιηθεί άμεσα η προγραμματισμένη επαφή με τον Ρουμάνο τεχνικό, ώστε να γίνει πλήρης αποτίμηση της κατάστασης και να χαραχθεί η στρατηγική της επόμενης ημέρας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Λουτσέσκου ανέλυσε την εικόνα που έχει διαμορφωθεί στο εσωτερικό της ομάδας, παρουσιάζοντας τις σκέψεις του για τη διαχείριση των τελευταίων αγωνιστικών υποχρεώσεων και τη συνέχεια των Play Offs. Από την πλευρά της, η διοίκηση άκουσε προσεκτικά τις τοποθετήσεις του προπονητή, με στόχο να υπάρξει κοινή γραμμή ενόψει της τελικής ευθείας της σεζόν.

Οι οριστικές αποφάσεις και το ακριβές πλαίσιο των επόμενων κινήσεων αναμένεται να αποσαφηνιστούν μέσα στις επόμενες ώρες. Ωστόσο, οι επαφές της οικογένειας Σαββίδη δεν σταματούν εκεί. Το επόμενο βήμα αφορά συνάντηση με τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές, καθώς ο Ιβάν Σαββίδης θέλει να μιλήσει προσωπικά με τους παίκτες και να στείλει ξεκάθαρο μήνυμα ενόψει της συνέχειας.

Βασική επιδίωξη είναι να αναζητηθούν τα αίτια της πρόσφατης αγωνιστικής κάμψης, αλλά κυρίως να δοθεί το σύνθημα της αντεπίθεσης. Η ιδιοκτησία επιθυμεί να ενισχύσει ψυχολογικά το σύνολο, ζητώντας από τους ποδοσφαιριστές να δείξουν χαρακτήρα, προσωπικότητα και την απαραίτητη αγωνιστική αντίδραση στα τέσσερα παιχνίδια που απομένουν μέχρι την ολοκλήρωση των Play Offs.

Το μήνυμα είναι σαφές: ο ΠΑΟΚ καλείται να παρουσιάσει το καλύτερο δυνατό πρόσωπο μέχρι το φινάλε της χρονιάς, αρχής γενομένης από το μεγάλο ντέρμπι της Κυριακής απέναντι στον Ολυμπιακό στην Τούμπα.

Ο Ιβάν Σαββίδης θέλει να εξαντλήσει κάθε περιθώριο επιστροφής και ανάκαμψης, δείχνοντας έμπρακτα ότι παραμένει δίπλα στην ομάδα και στηρίζει τους ποδοσφαιριστές στην πιο κρίσιμη καμπή της σεζόν.