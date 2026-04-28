Σκάνδαλο έχει ξεσπάσει στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, με πρωταγωνιστή διεθνή διαιτητή της UEFA, ο οποίος κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση σε ανήλικο αγόρι.

Σοκ προκαλούν δημοσιεύματα από τη Μεγάλη Βρετανία, τα οποία αναφέρουν ότι ο συγκεκριμένος διαιτητής συνελήφθη ως ύποπτος για σοβαρό αδίκημα σε βάρος εφήβου. Σύμφωνα με την «Daily Mail», ο αξιωματούχος φέρεται να κατηγορείται για ανάρμοστο άγγιγμα και για απόπειρα προσέγγισης του ανήλικου με σκοπό ερωτική συνεύρεση στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του, πριν από ευρωπαϊκό αγώνα στο Ηνωμένο Βασίλειο, στον οποίο είχε οριστεί να διαιτητεύσει.

Ο διαιτητής, ξένης υπηκοότητας, είχε ταξιδέψει για τον αγώνα στα μέσα της εβδομάδας και συνελήφθη κατά την επιστροφή του στο ξενοδοχείο, μπροστά σε άλλους αξιωματούχους της UEFA. Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό.

Πηγές που επικαλείται η «Sun» αναφέρουν ότι ο διαιτητής φέρεται να είχε συνομιλία με το αγόρι σε κοινόχρηστο χώρο του ξενοδοχείου, ενώ κατηγορείται πως το άγγιξε χωρίς τη συναίνεσή του και επιχείρησε να το οδηγήσει στο δωμάτιό του. Όπως σημειώνεται, το περιστατικό κρίθηκε άμεσα σοβαρό και αναφέρθηκε στις αρχές, ενώ ο διαιτητής φέρεται να αποχώρησε κανονικά και να διαιτήτευσε τον αγώνα.

Ο εν λόγω ρέφερι συγκαταλεγόταν μεταξύ των υποψηφίων για το Παγκόσμιο Κύπελλο του καλοκαιριού, ωστόσο οι αποκαλύψεις επηρέασαν καθοριστικά τη θέση του.

Εκπρόσωπος της FIFA δήλωσε στη «Sun» ότι η Ομοσπονδία παρακολουθεί την υπόθεση με μεγάλη ανησυχία και ότι ο συγκεκριμένος διαιτητής δεν θα λαμβάνεται πλέον υπόψη για ορισμούς σε αγώνες της UEFA.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ένας άνδρας περίπου 30 ετών αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση, ενώ η έρευνα για σεξουαλική επίθεση σε ανήλικο βρίσκεται σε εξέλιξη.