Η πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Νορβηγίας, Λίζε Κλάβενες, ζήτησε την κατάργηση του αμφιλεγόμενου «Βραβείου Ειρήνης» της FIFA.

Σε σχετική ερώτηση του νορβηγικού δικτύου NRK, η 45χρονη αξιωματούχος, γνωστή για την κριτική της στάση απέναντι στον Πρόεδρο της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο, απάντησε καταφατικά, υποστηρίζοντας ότι το συγκεκριμένο βραβείο δεν θα έπρεπε να υφίσταται.

Το βραβείο είχε απονεμηθεί για πρώτη φορά από τον Ινφαντίνο κατά την κλήρωση του Μουντιάλ τον Δεκέμβριο, με αποδέκτη τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις σε διεθνές επίπεδο.

«Κριτικάρουμε την καθιέρωση αυτής της διάκρισης. Δεν έχει καμία βάση στο Κογκρέσο της FIFA», δήλωσε η Κλάβενες. «Δεν είναι νόμιμη και ξεκάθαρα υπερβαίνει την εντολή της FIFA. Είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι θεσπίζεται μια πολιτική διάκριση χωρίς καμία θεσμική βάση».

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Νορβηγίας στηρίζει πλέον επίσημα καταγγελία της βρετανικής οργάνωσης ανθρωπίνων δικαιωμάτων FairSquare κατά του Ινφαντίνο. Η οργάνωση είχε ήδη αποστείλει επιστολή διαμαρτυρίας στη FIFA από τον Δεκέμβριο, λαμβάνοντας μόνο μια επιβεβαίωση παραλαβής ως απάντηση.

«Πιστεύω ότι αυτό θα δημιουργήσει πρόβλημα στη FIFA», ανέφερε ο επικεφαλής της FairSquare, Νικ ΜακΓκίχαν, σημειώνοντας ότι η παρέμβαση μιας εθνικής ομοσπονδίας αλλάζει το βάρος της υπόθεσης.

Ο ίδιος τόνισε ότι η καταγγελία από έναν ποδοσφαιρικό φορέα έχει σαφώς μεγαλύτερη βαρύτητα, ειδικά όταν αυτός εκπροσωπείται και σε ευρωπαϊκούς θεσμούς, όπως η UEFA.

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο, από την πλευρά του, έχει υπερασπιστεί τη στάση του, υποστηρίζοντας ότι ο πρόεδρος της FIFA οφείλει να διατηρεί καλές σχέσεις με τους ηγέτες των χωρών που φιλοξενούν διοργανώσεις, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή διεξαγωγή τους.