Ο Ντανιέλε Ντοβέρι διαιτήτευσε την αναμέτρηση μεταξύ της Ίντερ και της Μίλαν στους ημιτελικούς του Coppa Italia, στο στάδιο Giuseppe Meazza του Μιλάνου, στις 23 Απριλίου 2025.

Οι βεβαιότητες είναι συγκεκριμένες. Οι ερευνώμενοι στην υπόθεση της Εισαγγελίας του Μιλάνου για το σκάνδαλο των διαιτητών είναι πέντε: τέσσερις για αθλητική απάτη και ένας για ψευδείς πληροφορίες προς τον εισαγγελέα.

Στην πρώτη ομάδα περιλαμβάνονται ο Τζανλούκα Ρόκι (επικεφαλής ορισμού διαιτητών), ο Πάολο Τζερβασόνι (επόπτης VAR), καθώς και οι Λουίτζι Νάσκα και Ροντόλφο Ντι Βουόλο, υπεύθυνοι VAR. Στη δεύτερη ομάδα βρίσκεται μόνο ο Ντανιέλε Πατέρνα.

Ωστόσο, δεν αποκλείεται να υπάρχουν και άλλα πρόσωπα, ενδεχομένως όχι μόνο από τον διαιτητικό χώρο. Προς το παρόν, όμως, αυτή είναι η επίσημη εικόνα. Από αυτό προκύπτουν εύλογα ερωτήματα.

Το πρώτο αφορά το εξής: εφόσον στο μητρώο των ερευνώμενων εμφανίζονται μόνο πρόσωπα του διαιτητικού χώρου, με ποιον συνομιλούσε ο Ρόκι στο Σαν Σίρο; Και κυρίως, ποια ήταν η βάση για να υποστηριχθεί ότι ο Κολόμπο ήταν «αρεστός στους νερατζούρι», ενώ ο Ντοβέρι θεωρούνταν «λίγο αρεστός»;

Μια πρώτη, έστω μερική, απάντηση προκύπτει από ακόμη μία επιβεβαίωση: μέχρι στιγμής δεν υπάρχει το όνομα κανενός στελέχους συλλόγου της Serie A ή της Serie B. Ούτε της Ίντερ, η οποία στην ειδοποίηση δικαστικής έρευνας προς τον Ρόκκι είχε αναφερθεί ως πιθανή ωφελημένη.

Τα ερωτήματα, φυσικά, παραμένουν. Με ποιον μιλούσε ο Ρόκι; Και τι ακριβώς ειπώθηκε;

Οι απαντήσεις δεν είναι εύκολες. Οι κατηγορίες που αναφέρονται στην ειδοποίηση δικαστικής έρευνας κάνουν λόγο για «συμμετοχή σε αθλητική απάτη με άλλα μη ταυτοποιημένα πρόσωπα».

Αυτό γεννά νέο προβληματισμό: έχουν πλέον ταυτοποιηθεί αυτά τα πρόσωπα ή εξακολουθούν να παραμένουν άγνωστα; Επομένως, είναι πιθανό να προκύψουν και άλλοι ερευνώμενοι. Μόνο η εξέλιξη της έρευνας θα δώσει απαντήσεις.

Τι φέρεται να έκανε ο Ρόκι

Η υπόθεση επιστρέφει στο Σαν Σίρο, στις 2 Απριλίου 2025, στο ντέρμπι Κυπέλλου Ιταλίας μεταξύ Ίντερ και Μίλαν. Σύμφωνα με την Εισαγγελία, ο Ρόκι φέρεται να «διαμόρφωσε» ή να «κάλυψε» τον ορισμό του διαιτητή Ντανιέλε Ντοβέρι για τη διεύθυνση του επόμενου ημιτελικού Κυπέλλου, με στόχο να εξασφαλίσει στη συνέχεια στην Ίντερ διαφορετικές διαιτησίες από τον «λίγο αρεστό» Ντοβέρι, τόσο για έναν ενδεχόμενο τελικό του Coppa Italia όσο και για τα υπόλοιπα παιχνίδια της Serie A που θεωρούνταν υψηλού ενδιαφέροντος για τη μιλανέζικη ομάδα.

Ο Ρέντσο Ολιβιέρι συμφώνησε με την – αν και όχι υποχρεωτική – επιλογή του Τζανλούκα Ρόκι να αυτοανασταλεί λόγω της έρευνας για αθλητική απάτη στην οποία εμπλέκεται. «Όπως σε κάθε έρευνα, πρέπει να αναμένεται η κρίση των δικαστικών αρχών. Πιστεύω ότι ο Ρόκι έκανε σωστά που αποσύρθηκε», δήλωσε ο πρόεδρος της Ιταλικής Ένωσης Προπονητών Ποδοσφαίρου (AIAC), μετά το τέλος του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου της FIGC. «Αν όλοι ενεργούσαν όπως ο Ρόκκι, πιθανότατα σε πολλές εταιρείες θα υπήρχαν λιγότερα άτομα. Ακολούθησε μια ηθική αρχή», πρόσθεσε.

Ο υπεύθυνος ορισμού διαιτητών της Serie A και της Serie B, ο οποίος έλαβε ειδοποίηση δικαστικής έρευνας, αυτοαναστάλθηκε από τη θέση του, δηλώνοντας πάντως πεπεισμένος ότι ενήργησε πάντοτε σωστά.

Οι ζώνες του Σαν Σίρο

Παραμένει πάντως άγνωστο με ποιον ακριβώς συνομίλησε ο Ρόκι και υπό ποιες συνθήκες. Ωστόσο, είναι γνωστό σε ποιους χώρους του γηπέδου μπορούσε να κινηθεί. Ως επικεφαλής των διαιτητών και των παρατηρητών, είχε πρόσβαση σε συγκεκριμένες ζώνες του Σαν Σίρο. Μπορούσε να βρεθεί κοντά στη διαιτητική ομάδα, τόσο πριν όσο και μετά την αναμέτρηση, στους χώρους hospitality, στην επίσημη εξέδρα, αλλά και σε προκαθορισμένες θέσεις παρακολούθησης του αγώνα.

Επιπλέον, μπορούσε να κατέβει και στη ζώνη των αποδυτηρίων. Δεν πρόκειται για συνήθη πρακτική, αλλά είναι κάτι που μπορεί να συμβεί και, βάσει κανονισμών, είχε αυτό το δικαίωμα.

Η εξέλιξη των ερευνών αναμένεται να φωτίσει τις γκρίζες ζώνες της υπόθεσης και να δώσει απαντήσεις στα ανοιχτά ερωτήματα.

Μέχρι σήμερα, μπορεί να υποτεθεί ότι – σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία η έρευνα βρισκόταν ήδη σε εξέλιξη – ο Ρόκι μίλησε στο Σαν Σίρο είτε με άλλον διαιτητή είτε με πρόσωπο κοντά στον διαιτητικό χώρο, επιχειρώντας να επηρεάσει έναν ορισμό.

Τα επόμενα βήματα θα ξεκαθαρίσουν περισσότερο την εικόνα. Ίσως ήδη από την Πέμπτη 30, ημέρα κατά την οποία κλήθηκαν να παρουσιαστούν ο Ρόκι και ο Τζερβασόνι. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι. Τότε θα φανεί αν θα προστεθεί ακόμη ένα κομμάτι σε αυτή την αλυσίδα εξελίξεων.