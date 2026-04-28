Ενδεικτικό της αυξημένης σημασίας που έχει πλέον ο ευρωπαϊκός συντελεστής (club coefficient) στο νέο σύστημα των διοργανώσεων είναι το παράδειγμα του Ολυμπιακού, ο οποίος βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση ενόψει της επόμενης σεζόν.

Οι «Eρυθρόλευκοι», με τον 35ο υψηλότερο συντελεστή στην Ευρώπη και σταθερά καλή παρουσία την τελευταία πενταετία, διατηρούν ρεαλιστικές πιθανότητες για απευθείας συμμετοχή είτε στο Champions League είτε στο Europa League, ακόμη και για αποφυγή προκριματικού γύρου σε ορισμένα σενάρια.

Σε περίπτωση κατάκτησης του ελληνικού πρωταθλήματος, ο Ολυμπιακός μπορεί να εξασφαλίσει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά παρουσία στη League Phase του Champions League. Ωστόσο, αυτό το ενδεχόμενο επηρεάζεται από την πορεία της Σαχτάρ, η οποία, αν συνδυάσει την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ουκρανίας με την κατάκτηση του Conference League, ενδέχεται να διαφοροποιήσει τα δεδομένα.

Αν η ομάδα του Πειραιά τερματίσει δεύτερη στα Play offs, τότε υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες να ξεκινήσει από τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, αντί για τον δεύτερο που προβλέπεται κανονικά. Το συγκεκριμένο σενάριο συνδέεται με την πορεία της Άστον Βίλα, η οποία θα πρέπει να κατακτήσει το Europa League και ταυτόχρονα να τερματίσει στην πρώτη τετράδα της Premier League. Η εκκίνηση από τον τρίτο προκριματικό του League Path συνεπάγεται τουλάχιστον εξασφαλισμένη συμμετοχή στη League Phase του Europa League.

Ακόμη και σε περίπτωση τρίτης θέσης στα Play offs, ο Ολυμπιακός διατηρεί πιθανότητες να βρεθεί απευθείας στη League Phase του Europa League, αποφεύγοντας πλήρως τα προκριματικά. Αυτό μπορεί να συμβεί εφόσον η Σαχτάρ, πέρα από την κατάκτηση του εγχώριου τίτλου, κατακτήσει και το Conference League. Τότε, το κενό που δημιουργείται καλύπτεται από την ομάδα με τον υψηλότερο συντελεστή μεταξύ εκείνων που βρίσκονται στα προκριματικά, θέση που με τα τρέχοντα δεδομένα διεκδικεί έντονα ο Ολυμπιακός, αν και προς το παρόν προηγείται η Μπράγκα.