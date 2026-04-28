Αντιδράσεις και έντονη διαδικτυακή αντιπαράθεση προκάλεσε η εμφάνιση της συζύγου του Αμερικανού υπουργού Πολέμου σε επίσημη εκδήλωση, με αφορμή ένα φόρεμα που θεωρήθηκε ιδιαίτερα οικονομικό για την περίσταση.

Στο επίκεντρο βρέθηκε η Τζένιφερ Χέγκσεθ, σύζυγος του Πιτ Χέγκσεθ, η οποία παρευρέθηκε στο White House Correspondents’ Dinner φορώντας ένα dusty pink φόρεμα. Χρήστες στα social media παρατήρησαν ότι μοιάζει έντονα με σχέδιο που πωλείται στην πλατφόρμα Shein, με τιμή περίπου 42,23 δολάρια και υψηλή βαθμολογία από αγοραστές.

Η υπόθεση πήρε διαστάσεις όταν η 18χρονη influencer, Έλα Ντέβι, που αυτοχαρακτηρίζεται «σοσιαλίστρια κοσμική», επιχείρησε να ειρωνευτεί την επιλογή μέσω ανάρτησής της, γράφοντας ότι η σύζυγος του υπουργού φόρεσε «φόρεμα από Temu», συνοδεύοντας το σχόλιο με στιγμιότυπο από παρόμοιο προϊόν αξίας κάτω των 20 δολαρίων. Ωστόσο, χρήστες διόρθωσαν ότι το φόρεμα φαίνεται να προέρχεται από τη Shein.

Παρά την πρόθεσή της να σατιρίσει, η Ντέβι δέχτηκε κύμα επικρίσεων, με πολλούς να θεωρούν άτοπο να επικρίνεται κάποιος επειδή επέλεξε ένα οικονομικό ρούχο αντί για μια πανάκριβη δημιουργία. Η πολιτική σχολιάστρια Λόρα Λούμερ σχολίασε χαρακτηριστικά ότι είναι αντιφατικό να επικρίνεται μια γυναίκα επειδή δεν ξόδεψε 10.000 δολάρια για ένα φόρεμα που θα φορέσει μία φορά.

Άλλοι χρήστες στάθηκαν στην υποκρισία της influencer, επισημαίνοντας ότι η ίδια συχνά προβάλλει πολυτελή brands όπως Chanel, Burberry και Givenchy, παρά το ότι δηλώνει «σοσιαλίστρια». «Μια σοσιαλίστρια που κοροϊδεύει άλλες γυναίκες επειδή δεν ξοδεύουν αρκετά χρήματα για ρούχα;», ανέφερε χαρακτηριστικά ένας χρήστης.

Παράλληλα, δεν έλειψαν και πιο ειρωνικά σχόλια, με κάποιους να κάνουν λόγο για «αστυνομία μόδας», ενώ άλλοι υποστήριξαν ότι τέτοιου είδους επικρίσεις έρχονται σε αντίθεση με τη ρητορική περί κοινωνικής ισότητας. Υπήρξαν και χρήστες που πήραν ανοιχτά το μέρος της Τζένιφερ Χέγκσεθ, τονίζοντας ότι «δείχνει υπέροχη» ανεξαρτήτως κόστους, ενώ κάποιοι μοιράστηκαν προσωπικές εμπειρίες, λέγοντας ότι έχουν φορέσει οικονομικά ρούχα σε επίσημες εκδηλώσεις και έχουν δεχτεί θετικά σχόλια.

'Hot Girl for Zohran' troll blasted for low-blow attack on Pete Hegseth's wife's WHCD gown https://t.co/78mgOrYxre pic.twitter.com/GKILGIYgmE — New York Post (@nypost) April 27, 2026

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Τζένιφερ Χέγκσεθ έχει εμφανιστεί και στο παρελθόν με επιλογές ντυσίματος από τη Shein, ακόμα και σε συναντήσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ, κάτι που ενισχύει την εικόνα μιας πιο «προσγειωμένης» αισθητικής.

Η συζήτηση που άνοιξε δεν περιορίζεται μόνο στη μόδα, αλλά αγγίζει ευρύτερα ζητήματα κοινωνικών στερεοτύπων, ταξικών αντιλήψεων και της πίεσης που δέχονται δημόσια πρόσωπα για την εικόνα τους, ειδικά σε μια εποχή όπου τα social media μεγεθύνουν κάθε λεπτομέρεια, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.