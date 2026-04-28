Καλωσορίζοντας την άνοιξη, το σωματείο «Σύλλογος Όραμα Ελπίδας» συμμετείχε και φέτος στην 72η Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς που άνοιξε τις πύλες της, στο Άλσος Κηφισιάς, την προηγούμενη Παρασκευή και θα διαρκέσει μέχρι τις 17 Μαΐου.

Σύμμαχοι στο πλευρό του Συλλόγου βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στην εκδήλωση αυτή, στέλνοντας ταυτόχρονα και ένα δυνατό μήνυμα κοινωνικής αλληλεγγύης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, και ο δήμαρχος Κηφισιάς, Βασίλης Ξυπολητάς, που επισκέφθηκαν το περίπτερο του Σωματείου, στηρίζοντας με την παρουσία τους τον αγώνα για αύξηση του αριθμού εθελοντών δοτών μυελού των οστών στη χώρα μας.

Τους υπουργούς της κυβέρνησης και τον δήμαρχο Κηφισιάς υποδέχτηκαν στους χώρους της εγκατάστασης η γενική γραμματέας του Συλλόγου «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ», Ινώ Κωνσταντοπούλου, μαζί με την αντιπρόεδρο του Σωματείου ΕΛΠΙΔΑ, Νούλη Μανώλη, και τους ευχαρίστησαν για την ουσιαστική και έμπρακτη στήριξη. Η προσέλευση στο περίπτερο του Συλλόγου τις πρώτες ημέρες λειτουργίας της Ανθοκομικής Έκθεσης ήταν πραγματικά συγκινητική, αφού εκατοντάδες επισκέπτες το επισκέφθηκαν προκειμένου να ενημερωθούν και να εγγραφούν εθελοντές δότες.

Άξίζει να σημειωθεί, ότι το «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» από το 2018 συμμετέχει κάθε χρόνο στην ανοιξιάτικη αυτή διοργάνωση που αποτελεί έναν κορυφαίο θεσμό, αλλά και έναν σπουδαίο σύμμαχο στον αγώνα για την ενημέρωση και αύξηση του αριθμού εθελοντών δοτών μυελού των οστών στη χώρα μας.

Ενώ μέσα από την Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς, έχουν εγγραφεί περισσότεροι από 1.500 εθελοντές δότες, όλα αυτά τα χρόνια, εκ των οποίων οι τρεις έχουν βρεθεί συμβατοί χαρίζοντας ελπίδα για ζωή στους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη να υποβληθούν σε μεταμόσχευση.