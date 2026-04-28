Ένα χρόνιο αίτημα της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Καρδίτσα φαίνεται πως παίρνει πλέον τον δρόμο της υλοποίησης, ανοίγοντας τον δρόμο για μια πιο οργανωμένη και ανθρώπινη διαχείριση των αδέσποτων ζώων στην περιοχή.

Έπειτα από συνεχείς και επίπονες προσπάθειες των δημάρχων και των αρμόδιων υπηρεσιών των δήμων, στην τελική ευθεία βρίσκεται η κατασκευή και λειτουργία του διαδημοτικού καταφυγίου αδέσποτων ζώων στην περιφερειακή ενότητα Καρδίτσας, καθώς πρόσφατα από το αρμόδιο υπουργείο υπογράφηκε η απόφαση για τη χρηματοδότηση του έργου, ύψους 3.500.000 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για μια πολύ σημαντική εξέλιξη, σύμφωνα με τους δημάρχους, αφού με την κατασκευή του καταφυγίου αναμένεται να δοθεί σε μεγάλο βαθμό απάντηση στο πρόβλημα των αδέσποτων κατοικίδιων ζώων που αντιμετωπίζουν οι δήμοι της Καρδίτσας, όπως έξαλλου και οι περισσότεροι δήμοι της χώρας. Να υπενθυμίσουμε ότι στην ίδρυση του διαδημοτικού καταφυγίου συμμετέχουν και οι έξι δήμοι της περιφερειακής ενότητας Καρδίτσας, με τον δήμο Καρδίτσας να είναι ο φορέας υλοποίησης.

«Μετά από σημαντική προσπάθεια και αφού έπρεπε να ξεπεράσουμε μια σειρά από γραφειοκρατικά και όχι μόνο εμπόδια, καταφέραμε να φτάσουμε σε αίσιο αποτέλεσμα, καθώς ο υπουργός Εσωτερικών κ. Λιβάνιος υπέγραψε χρηματοδότηση ύψους 3,5 εκατ. ευρώ. Αποδείχθηκε έτσι ότι η διαδημοτική συνεργασία που είχαμε όλοι οι δήμοι της Π.Ε. Καρδίτσας απέφερε καρπούς», τονίζει στο Αθηναϊκό -Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο δήμαρχος Καρδίτσας Βασίλης Τσιάκος.

Το καταφύγιο θα διαθέτει χώρους στέγασης των αδέσποτων ζώων και κτηνιατρείο, όπου θα τους παρέχονται οι πρώτες βοήθειες και θα πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες στειρώσεις και εμβολιασμοί. Σύμφωνα με την προτεινόμενη λύση, η διαμονή των ζώων προβλέπεται σε διακριτές μονάδες φιλοξενίας 20 ζώων έκαστη. Η φιλοξενία των εγκαταστάσεων διοίκησης και ιατρείου προβλέπεται σε αυτοτελές κτίσμα με τους κάτωθι χώρους: Είσοδος-χώρος αναμονής κοινού, γραμματεία, γραφείο διοικήσεως και διαχειρίσεως, γραφείο κτηνιάτρου, αίθουσα προσωπικού, ιατρείο-χώρος ανάνηψης/αναμονής ζώων, αίθουσα απομονώσεως ασθενών ζώων, αποθήκη τροφών, ντους σκύλων, WC-αποδυτήρια προσωπικού γυναικών/ανδρών, WC AMEA, WC κοινού γυναικών/ανδρών, αίθουσα παρασκευής και προετοιμασίας τροφής-πλυντηρίου. Τέλος προβλέπεται η κατασκευή φυλακίου σε άμεση σχέση με την είσοδο στο συγκρότημα, καθώς και στέγαστρο για τους κάδους απορριμμάτων, σε προσιτό σημείο του περιβάλλοντος χώρου.

Στόχος είναι το καταφύγιο να εξελιχθεί σε ένα εκπαιδευτικό κέντρο εκμάθησης του σεβασμού στα ζώα και να υπάρχει η δυνατότητα για διαδικασίες υιοθεσίας. «Με την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου θα δοθεί, εν μέρει, απάντηση στο ζήτημα των αδέσποτων που αντιμετωπίζει η περιοχή μας. Φυσικά μόνο η αλλαγή νοοτροπίας ημών των πολιτών, μπορεί να λύσει οριστικά το πρόβλημα. Ωστόσο εκτιμώ ότι το διαδημοτικό καταφύγιο, θα βοηθήσει σημαντικά στον περιορισμό του προβλήματος, ενώ βέβαια θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην καλύτερη διαβίωση των αδέσποτων», καταλήγει ο Βασίλης Τσιάκος.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της δημοτικής αρχής, από τη δημιουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων περιλαμβάνουν: