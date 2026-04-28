Ιστορική αλλαγή ετοιμάζει η FIFA στο Μουντιάλ όσον αφορά τις κίτρινες κάρτες, με στόχο να περιοριστούν οι απουσίες ποδοσφαιριστών στα πιο κρίσιμα παιχνίδια της διοργάνωσης.

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία σχεδιάζει να εγκρίνει νέο κανονισμό σύμφωνα με τον οποίο η συσσώρευση κίτρινων καρτών θα «μηδενίζεται» όχι μόνο μετά τα προημιτελικά, όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα, αλλά και αμέσως μετά την ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων.

Η τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που θα διεξαχθεί σε Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά, θα είναι η πρώτη με 48 ομάδες αντί για 32, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τον αριθμό των αγώνων και προσθέτει έναν επιπλέον γύρο στη νοκ άουτ φάση.

Αυτό σημαίνει πως μεγαλώνει και ο κίνδυνος σημαντικοί ποδοσφαιριστές να χάσουν καθοριστικές αναμετρήσεις λόγω τιμωρίας από συσσώρευση καρτών. Για τον λόγο αυτό, η FIFA επιδιώκει να εφαρμόσει μια δεύτερη «εκκαθάριση» καρτών, αμέσως μετά τη φάση των ομίλων.

Σύμφωνα με το «Athletic», το θέμα αναμένεται να συζητηθεί και να εγκριθεί στη συνεδρίαση του συμβουλίου της FIFA στο Βανκούβερ.

Μέχρι σήμερα, στα προηγούμενα Μουντιάλ, οι κίτρινες κάρτες διαγράφονταν μόνο μετά την ολοκλήρωση των προημιτελικών. Αυτό σήμαινε πως ένας παίκτης που δεχόταν δύο κίτρινες κάρτες στα πέντε παιχνίδια πριν από τα προημιτελικά κινδύνευε να χάσει έναν από τους σημαντικότερους αγώνες της διοργάνωσης.

Με το νέο σύστημα, ένας ποδοσφαιριστής θα τιμωρείται μόνο εφόσον δεχθεί δύο κίτρινες κάρτες είτε στα τρία παιχνίδια της φάσης των ομίλων είτε στα παιχνίδια των φάσεων των «32», των «16» και των προημιτελικών.

Η αλλαγή αυτή έχει ως βασικό στόχο να διασφαλίσει ότι οι κορυφαίοι παίκτες θα έχουν περισσότερες πιθανότητες να βρίσκονται διαθέσιμοι στα πιο καθοριστικά παιχνίδια του τουρνουά, μειώνοντας τις απουσίες που προκύπτουν αποκλειστικά από τη συσσώρευση καρτών.