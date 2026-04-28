Σχεδόν μοιρασμένες εμφανίζονται οι απόψεις των μελών του Ελληνικού Πάνελ Οικονομολόγων του ΚΕΦίΜ σχετικά με το ενδεχόμενο χορήγησης επιδόματος για την αντιμετώπιση της αύξησης στις τιμές των καυσίμων, ως αποτέλεσμα της γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή. Η συζήτηση επανέρχεται δυναμικά, φέρνοντας στο προσκήνιο ένα διαχρονικό δίλημμα οικονομικής πολιτικής: παρέμβαση ή αυτορρύθμιση της αγοράς;

Στην έρευνα του Μαρτίου συμμετείχαν 20 Έλληνες οικονομολόγοι, αποτυπώνοντας ένα σχεδόν ισοβαρές αποτέλεσμα. Το 40% τάσσεται υπέρ της εξέτασης επιδοματικής παρέμβασης, το 45% διαφωνεί, ενώ ένα 15% διατηρεί ενδιάμεση στάση. Σημειώνεται ότι η ερώτηση απεστάλη πριν από την ανακοίνωση συγκεκριμένων κυβερνητικών μέτρων, γεγονός που προσδίδει μεγαλύτερη βαρύτητα στην ανεξάρτητη αξιολόγηση των συμμετεχόντων.

Η εκτίναξη των τιμών ενέργειας, λόγω της νέας κρίσης, αναζωπυρώνει τις πιέσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ιδιαίτερα σε οικονομίες με υψηλή εξάρτηση από τα καύσιμα. Σε αυτό το περιβάλλον, η ανάγκη για άμεση ανακούφιση συγκρούεται με τους κινδύνους που ενέχει μια γενικευμένη πολιτική επιδομάτων.

Οι υποστηρικτές μιας τέτοιας παρέμβασης επισημαίνουν ότι πρόκειται για μια εξωγενή κρίση, που δεν οφείλεται σε εσωτερικές αδυναμίες της οικονομίας. Κατά συνέπεια, υποστηρίζουν ότι η προσωρινή κρατική στήριξη μπορεί να λειτουργήσει ως «δίχτυ ασφαλείας», ιδιαίτερα για τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά και για κλάδους που εξαρτώνται έντονα από την κατανάλωση καυσίμων.

Από την άλλη πλευρά, οι επιφυλάξεις είναι εξίσου ισχυρές. Πολλοί οικονομολόγοι τονίζουν ότι τα επιδόματα καυσίμων ενδέχεται να αποδυναμώσουν το βασικό μηχανισμό της αγοράς: το σήμα της τιμής. Όταν η άνοδος των τιμών δεν μεταφράζεται σε πραγματικό κόστος για τον καταναλωτή, περιορίζονται τα κίνητρα για εξοικονόμηση ενέργειας και προσαρμογή της κατανάλωσης.

Επιπλέον, εγείρονται ζητήματα δημοσιονομικής βιωσιμότητας. Η χρηματοδότηση τέτοιων μέτρων, η διάρκειά τους, αλλά και η αποτελεσματικότητά τους σε σχέση με εναλλακτικές λύσεις, όπως η μείωση φόρων στα καύσιμα ή η πιο στοχευμένη εισοδηματική ενίσχυση, αποτελούν κρίσιμες παραμέτρους που δεν μπορούν να αγνοηθούν.

Στα επεξηγηματικά σχόλια των συμμετεχόντων, που είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΚΕΦίΜ, αναδεικνύεται ξεκάθαρα αυτή η ισορροπία μεταξύ άμεσης ανάγκης και μακροπρόθεσμου ρίσκου. Η γενικευμένη επιδοματική πολιτική δεν απορρίπτεται πλήρως, αλλά αντιμετωπίζεται με σαφή επιφύλαξη.

Η κυρίαρχη γραμμή σκέψης που προκύπτει είναι ότι, εάν υπάρξει παρέμβαση, αυτή θα πρέπει να είναι αυστηρά στοχευμένη, χρονικά περιορισμένη και με ξεκάθαρη δημοσιονομική βάση. Διαφορετικά, υπάρχει ο κίνδυνος να δημιουργηθούν περισσότερα προβλήματα από όσα επιχειρεί να λύσει.

Συνολικά, η εικόνα που διαμορφώνεται δεν είναι αυτή μιας καθαρής διαφωνίας, αλλά μιας σύνθετης εξίσωσης. Οι οικονομολόγοι αναγνωρίζουν την ανάγκη στήριξης σε περιόδους κρίσης, αλλά ταυτόχρονα προειδοποιούν ότι οι λύσεις πρέπει να είναι προσεκτικά σχεδιασμένες. Σε μια περίοδο αβεβαιότητας, η ισορροπία μεταξύ κοινωνικής προστασίας και οικονομικής πειθαρχίας παραμένει το βασικό ζητούμενο.