Συνεχίζεται η έντονη μεταγραφολογία από το εξωτερικό γύρω από ελληνικές ομάδες, με νέα δημοσιεύματα να εμπλέκουν ΠΑΟΚ και ΑΕΚ σε υπόθεση ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται στη Ρωσία.

Μετά τις αναφορές περί ενδιαφέροντος του Ολυμπιακού για τον Μέμφις Ντεπάι, η ιστοσελίδα «transferfeed» συνδέει πλέον ΠΑΟΚ και ΑΕΚ με τον Κέβιν Αντράντε της Μπάλτικα.

Πρόκειται για 26χρονο κεντρικό αμυντικό από την Κολομβία, ο οποίος αγωνίζεται στο ρωσικό πρωτάθλημα και είχε απασχολήσει ξανά τον ΠΑΟΚ την περίοδο των Χριστουγέννων.

Σύμφωνα με το νέο δημοσίευμα, στο «παιχνίδι» της απόκτησής του βρίσκονται επίσης η ΤΣΣΚΑ Μόσχας, η Ζενίτ και η Λοκομοτίβ, με το ενδιαφέρον να είναι ευρύτερο από πολλούς συλλόγους.

Η εκτιμώμενη αξία του ποδοσφαιριστή φέρεται να ανέρχεται στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η Ζενίτ φέρεται να έχει ήδη καταθέσει πρόταση ύψους 4 εκατομμυρίων, η οποία όμως απορρίφθηκε.

Ο γενικός διευθυντής της Μπάλτικα, Ραβίλ Ισμαΐλοφ, επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν αρκετές προτάσεις και ενδιαφέρον από διαφορετικές ομάδες, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει οριστική εξέλιξη για τη μεταγραφή.