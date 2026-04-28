Ένα βίντεο από κάμερα ασφαλείας που επανήλθε στη δημοσιότητα έχει γίνει viral, καθώς δείχνει έναν άνδρα να ρίχνει νοκ-άουτ έναν μεθυσμένο που άπλωσε χέρι στη σύζυγό του σε μπαρ.

Στο υλικό, το οποίο έχει καταγραφεί τουλάχιστον έναν χρόνο πριν, ένα ζευγάρι ετοιμάζεται να παίξει μπιλιάρδο σε ένα σχεδόν άδειο κατάστημα. Την ώρα που ο άνδρας στήνει τις μπάλες, ένας εμφανώς μεθυσμένος πελάτης, ντυμένος με κόκκινο μπλουζάκι και σκισμένο τζιν, πλησιάζει τη γυναίκα και φαίνεται να την αγγίζει ανάρμοστα, πριν εκείνη τον απομακρύνει.

Ο σύζυγος, που παρακολουθεί το περιστατικό, αντιδρά ακαριαία: κινείται προς το μέρος του άνδρα και του καταφέρνει ένα δυνατό χτύπημα στο πρόσωπο, ρίχνοντάς τον στο πάτωμα. Λίγα δευτερόλεπτα πριν από το χτύπημα, η γυναίκα προσπαθεί να μπει ανάμεσά τους, για να αποτρέψει τη σύγκρουση, όμως ο σύζυγος την παραμερίζει και, σύμφωνα με το βίντεο, χτυπά κατά λάθος τη στέκα του μπιλιάρδου στο πρόσωπό της, με αποτέλεσμα εκείνη να πιάσει το μάγουλό της για να δει αν έχει τραυματιστεί.

A drunk guy grabbed a guys wife ass in front of him… Is this the only way to respond? pic.twitter.com/IVOkQLnVFm — Insane Vids (@Insanevidz_) April 26, 2026

Στη συνέχεια, ένας υπάλληλος του μπαρ, πιθανότατα υπεύθυνος ασφαλείας, πλησιάζει και κάνει νόημα στον άνδρα να αποχωρήσει από τον χώρο. Το περιστατικό έχει διχάσει έντονα το διαδίκτυο, με χρήστες να εκφράζουν εντελώς αντίθετες απόψεις. «Μια τέτοια γροθιά σε έναν μεθυσμένο και εμφανώς πιο μικρόσωμο αντίπαλο; Όχι. Τον αντιμετωπίζεις, τον βάζεις να ζητήσει συγγνώμη και να φύγει», έγραψε ένας χρήστης.

Άλλοι στάθηκαν στις πιθανές συνέπειες: «Έτσι καταλήγεις στη φυλακή… κάποια πράγματα απλά δεν αξίζουν», σχολίασε κάποιος, ενώ μια γυναίκα διερωτήθηκε: «Κι αν ο άλλος ήταν πιο δυνατός και νηφάλιος;».

Υπήρξαν όμως και πολλοί που υποστήριξαν τον σύζυγο, θεωρώντας ότι αντέδρασε δικαιολογημένα απέναντι σε μια απαράδεκτη συμπεριφορά. «Την επόμενη φορά θα το σκεφτεί πριν αγγίξει γυναίκα», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλος πρόσθεσε: «Έτσι αντιμετωπίζεις τέτοιες καταστάσεις, το έμαθε με τον δύσκολο τρόπο».

Κάποιοι, πάντως, επεσήμαναν τον κίνδυνο: ένα τόσο δυνατό χτύπημα ή η πτώση στο πάτωμα θα μπορούσε να αποβεί μοιραία. «Μπορεί να το άξιζε, αλλά αυτή η γροθιά θα μπορούσε να τον σκοτώσει», ανέφερε χαρακτηριστικά ένα σχόλιο.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία των εμπλεκομένων, ούτε η τοποθεσία του περιστατικού, ενώ παραμένει άγνωστο αν ασκήθηκαν διώξεις. Το βίντεο, ωστόσο, συνεχίζει να τροφοδοτεί τη συζήτηση για το πού τελειώνει η αυτοάμυνα και πού αρχίζει η υπερβολική βία, σύμφωνα με πληροφορίες της nypost.