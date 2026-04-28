Ένα βίντεο που φέρεται να έχει περάσει λαθραία από το εσωτερικό μιας διαβόητης ιρανικής φυλακής καταγράφει τη στιγμή που έξι διαφωνούντες τραγουδούν, αψηφώντας το ισλαμικό καθεστώς, λίγο πριν οδηγηθούν στην εκτέλεση. Οι έξι άνδρες, οι οποίοι εκτελέστηκαν για τις φερόμενες ενέργειές τους κατά του καθεστώτος, εμφανίζονται να στέκονται σε προαύλιο της διαβόητης φυλακής Γκεζέλ Χεσάρ, πραγματοποιώντας την τελευταία τους πράξη αντίστασης μέσα από ένα τραγούδι, σύμφωνα με δημοσίευμα της Sunday Times.

Στο βίντεο, οι άνδρες ακούγονται να τραγουδούν με ηρεμία: «Ο αντίπαλός σου στέκεται τώρα μπροστά σου, σκληραγωγημένος στη φλόγα. Είμαι η πίστη, είμαι η εξέγερση, με πίστη παίρνω τη θέση μου. Έχω ορκιστεί στο αίμα μου, ο θρόνος του τυράννου θα συντριβεί». Το υλικό φέρεται να καταγράφηκε την τελευταία εβδομάδα του Φεβρουαρίου, ενώ οι άνδρες ταυτοποιήθηκαν ως οι Βαχίντ Μπανιαμεριάν, Μπαμπάκ Αλιπούρ, Αμπολχασάν Μονταζέρ, Πούγια Γκομπαντί, Ακμπάρ Ντανέσβαρκαρ και Μοχάμαντ Ταγκάβι.

Ο Πούγια Γκομπαντί, ηλικίας 33 ετών, επιβεβαιώθηκε ότι εκτελέστηκε στις 31 Μαρτίου, αφού φέρεται να υπέστη βασανιστήρια από το καθεστώς, το οποίο τον κατηγόρησε για ένοπλη εξέγερση κατά του κράτους, σύμφωνα με την Amnesty International. Ο Βαχίντ Μπανιαμεριάν, επίσης 33 ετών και κατηγορούμενος για το ίδιο αδίκημα, είχε εμφανιστεί σε άλλο βίντεο που διέρρευσε, απευθύνοντας μήνυμα στον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

«Στον Ανώτατο Ηγέτη που θέλει να μας εκτελέσει για να δημιουργήσει φόβο στην κοινωνία. Θέλω να σου υπενθυμίσω ότι εγώ και όσοι είναι σαν εμένα γεννηθήκαμε από το αίμα νέων που αγαπούν την ελευθερία», είχε δηλώσει πριν από την εκτέλεσή του στις 4 Απριλίου. Ο Μπανιαμεριάν και οι συγκρατούμενοί του, που βρίσκονταν στην πτέρυγα θανατοποινιτών, είχαν επίσης συντάξει μανιφέστο, καλώντας άλλους να ακολουθήσουν τον δρόμο της αντίστασης κατά του ισλαμικού καθεστώτος με στόχο την απελευθέρωση του Ιράν στο μέλλον.

«Αν λοιπόν η μοίρα ορίσει να μας εκτελέσετε εκατοντάδες χιλιάδες φορές ξανά, με την ελπίδα της νίκης μιας δημοκρατίας και της ελευθερίας και ευημερίας αυτής της αιχμάλωτης πατρίδας, θα παραμείνουμε σταθεροί στην επαναστατική μας στάση», ανέφερε το σημείωμά τους.

Το Ιράν έχει κατηγορηθεί επανειλημμένα ότι εντείνει τη χρήση της θανατικής ποινής μετά τις διαδηλώσεις της 8ης και 9ης Ιανουαρίου, οι οποίες, σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οδήγησαν σε τουλάχιστον 7.000 συλλήψεις. Η καταστολή είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη χιλιάδων ατόμων, με την Ισλαμική Δημοκρατία να κατηγορεί πολλούς διαφωνούντες για «πόλεμο κατά του Θεού», αδίκημα που τιμωρείται με θάνατο στο Ιράν.

Τουλάχιστον 30 από τους διαδηλωτές του Ιανουαρίου έχουν καταδικαστεί σε θάνατο, ενώ εκατοντάδες ακόμα κινδυνεύουν με την ίδια ποινή, σύμφωνα με την οργάνωση Iran Human Rights (IHR) με έδρα τη Νορβηγία. Η ίδια οργάνωση σημείωσε ότι οι εκτελέσεις επιταχύνθηκαν μετά την έναρξη πολεμικών συγκρούσεων με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου, με τουλάχιστον 145 απαγχονισμούς να έχουν πραγματοποιηθεί έκτοτε.

Τελευταίο θύμα μεταξύ των διαδηλωτών του Ιανουαρίου ήταν ο Ερφάν Κιανί από το Ισφαχάν, ο οποίος εκτελέστηκε το Σάββατο, αφού φέρεται να εξαναγκάστηκε σε ομολογία για συμμετοχή σε ρίψη μολότοφ και επίθεση κατά αστυνομικών στη διάρκεια των διαδηλώσεων, σύμφωνα με την IHR.