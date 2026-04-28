Για τα προγράμματα «Ανακαινίζω» και «Σπίτι 2» αναφέρθηκε, με δηλώσεις του, ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης.

Η καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων για στεγαστικά δάνεια για το «Σπίτι 2» είναι στις 2 Ιουνίου, αλλά η εκταμίευση μπορεί να συνεχιστεί, όπως δήλωσε στην ΕΡΤ.

Μέχρι τις 29 Μαΐου ισχύει το δανειακό σκέλος για τις επιχειρήσεις, ανέφερε ο κ. Παπαθανάσης υπενθυμίζοντας ότι δόθηκε παράταση στο πρόγραμμα τον Απρίλιο και η κυβέρνηση θα υποβάλλει αίτημα αναθεώρησης στο Εcofin του ερχόμενου Ιουλίου.

«Μαζί με το “Σπίτι 1”, πάνω από 23.500 συμπολίτες μας έχουν βρει σπίτι με δόση χαμηλότερη ενός ενοικίου και αυτό διαπιστώνεται και στην περιφέρεια, ειδικά σε Ανατολική Μακεδονία, θράκη, Θεσσαλία και Δυτική Ελλάδα».

Ανακαίνιση με επιδότηση 300 ευρώ ανα τετραγωνικό

Είναι το πρώτο ανάλογο πιλοτικό πρόγραμμα στην Ευρώπη τόνισε ο Νικός Παπαθανάσης για το πρόγραμμα επιδότησης ανακαίνισης σπιτιών που κατασκευάστηκαν πριν από το 1990 δίνοντας διευκρινίσεις και παραδείγματα για τη διαδικασία.

Από την 1η Σεπτεμβρίου ξεκινούν οι αιτήσεις αφού θα έχει προηγηθεί η διαδικασία επιλεξιμότητας που ξεκινά ως τα τέλη Μαΐου, μέσω gov.gr. Tο διάστημα είναι σημαντικό για να προετοιμαστεί όποιος έχει επιλεξιμότητα για τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, όπως το ενεργειακό πιστοποιητικό, είπε ο Νίκος Παπαθανάσης.

To όριο των τετραγωνικών είναι στα 120 και αναλογούν 300 ευρώ ανα τετραγωνικό μέτρο, για επιδοτήσεις συνολικού ύψους 36.000 ευρώ, ενώ το ποσοστό για ενεργειακή αναβάθιση είναι 20%.