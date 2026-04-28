Ανοίγει σταδιακά για τους οδηγούς η Βουλιαγμένης καθώς ειδικό όχημα γύρω στις 10:00 απομάκρυνε το φορτηγό που ανετράπη. Την ίδια στιγμή συνεργεία του δήμου Αργυρούπολης – Ελληνικού καθαρίζουν το οδόστρωμα από τα υλικά που έπεσαν.

Η κίνηση στο σημείο, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, παραμείνει αυξημένη.

Το ατύχημα σημειώθηκε στις 8:00 όταν υπό άγνωστη αιτία μετακινήθηκε το φορτίο του οχήματος (οικοδομικά υλικά, μονωτικά κ.λπ) και το φορτηγό ανετράπη και έπεσε στα πλάγια.

Από το φορτηγό απεγκλωβίστηκε ο οδηγός του ηλικίας περίπου 50 ετών ο οποίος μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο της Βούλας εκτός κινδύνου.