Αυξημένη είναι από νωρίς σήμερα, Τρίτη 28/4 η κίνηση στους δρόμους της Αττικής. Προβλήματα σημειώνονται στη Βουλιαγμένης μετά από ανατροπή φορτηγού ενώ «κατακόκκινος» είναι ο Κηφισός.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Τροχαία λόγω ανατροπής φορτηγού σημειώνεται δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης στο ύψος του παλαιού Αεροδρομίου στο ρεύμα προς Γλυφάδα στην περιοχή του Ελληνικού.

Το ατύχημα σημειώθηκε στις 8:00 και τραυματίας είναι ο οδηγός του φορτηγού και επί τόπου άμεσα έσπευσαν ΕΛΑΣ, Πυροσβεστική και ΕΚΑΒ.

Μποτιλιάρισμα υπάρχει στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα ενώ προβλήματα σημειώνονται και στους δρόμους στην άνοδο της λεωφόρου Συγγρού, στο ύψος της Λεοντίου, καθώς και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλίσσης Σοφίας.

Δύσκολη είναι η κατάσταση και στη λεωφόρο Κηφισίας, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας αλλά και στη Μεσογείων.

Παράλληλα, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στη λεωφόρο Αθηνών και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από την Αττική Οδό παρατηρούνται:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

10΄-15΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Ηρακλείου,

10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) April 28, 2026

